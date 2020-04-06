 Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці Офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик.

Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання.

Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!"

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