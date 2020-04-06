EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  7157  124
Все про:Білик (3) привітання (463) Офіс Президента (303)

 Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик

Відому поп-співачку Ірину Білик з днем народження привітав Офіс президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці Офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик.

Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання.

Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліні Костенко - 90. Зеленський привітав видатну поетесу з ювілеєм. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187157
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский нашел кого поздравлять, Билычку хамелионшу, которая призывала помириться с Путиным.Тьфу! А поздравлял ли он лично с Днем Рождения, с 90 - летием гения мировой поэзии, патриотку, суперталантливейшую Лину Костенко? Сомневаюсь.
 показати весь коментар
 
это важное событие в жизни Украины несомненно
ждем поздравления Монатику и Аленке
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Про суфофруктiв не чув,а от Бджоляру вона "типа" сподобалась
 показати весь коментар
 
Цирк уродов. До 95 не дотягивает конечно. Но тоже противные
 показати весь коментар
 
 
Событие государственного масштаба, бл*дь.
 показати весь коментар
 
 
була колись Ірина найкращою українською співачкою, справді гарні старі пісні у неї. продала кацапам душу, а потім і мозок,зробила з себе опудало.
 показати весь коментар
 
 
Пам'ятаю її замолоду, то з мозком у неї ще тоді було те що зараз ви побачили.
 показати весь коментар
 
 
Ну а чем еще заниматься офису президента? В стране все ОК, все дела переделали.. можно и херней позаниматься в виде поздравлений кому попало...
 показати весь коментар
 
 
Та не,норм все,Билык,заспiвай краще голосно,зараз,у весь твiй талановитий рiт-вирус,...я тебя победим!
 показати весь коментар
 
Когда наших украинских парней убивали российские оккупанты, пытали в подвалах Донецка и ФСБ, то Билык в это время в Москве пела оккупантам песенки 4 года. За это наш президент ее поздравил. Мне очень стыдно и горько, что у нас такой президент
 показати весь коментар
 
 
Ируся, с днём рождения! Спасибище зеле, а то и не узнал бы никогда про такой праздник!🍾
 показати весь коментар
 
Ога,с 70 летием,перекроенное кацапское убоище поздравляю и я
 показати весь коментар
 
Какой праздник, какая радость - то, зе поздравил билык за её выступления в москве. БРАВО!!!
 показати весь коментар
 
 
У нас заведено вітати іменинників віршами.

Вітання для Іри.

Была она модисткой и шила гладью,
Потом пошла в артистки и стала бл&**ю.
Была она певицей, слыла звездою,
Завоевала славу своей пиz**ю.


Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик - Цензор.НЕТ 463
 показати весь коментар
 
 
Президент Украины Владимир Зеленский не будет отзывать подписи Ермака и Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с "ДНР" и "ЛНР", о чем сказано в разделе петиций на его официальном сайте.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/204708_1586197642

Кто ещё сомневался что Зеленский ватник?
 показати весь коментар
 
Сайт офиса президента - ватный сайт для ватно-совковых избирателей Голобородьки.Этой публике интересны, в основном. делишки шоу-бизнеса, тупенькие сериалы, концерты низкопробных кварталов.Для такого специфического контингента и составляется наполнение сайта примитивным, понятным для дурака контентом....О политике писать нечего - там катастрофические провалы и потери....Об экономике писать нечего - там медный таз... Выручают поздравления, гороскопы, советы по мытью рук, ног и прочих гениталий.Осталось только публиковать здесь рецепты для похудения и объявления о знакомствах..
 показати весь коментар
 
 
Я подумала, шо це Сірожа Зверева на фото. Ці ботоксні кацапи всі, як брати близнюки.
 показати весь коментар
 
У одного хирурга милиардера небось перетягивают свои целюлитные отвисшие задницы на пропитые рыла.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору