 Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці Офісу президента.
У повідомленні зазначається: "Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик.
Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання.
Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!"
Вітання для Іри.
Была она модисткой и шила гладью,
Потом пошла в артистки и стала бл&**ю.
Была она певицей, слыла звездою,
Завоевала славу своей пиz**ю.
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Кто ещё сомневался что Зеленский ватник?