 Чоловіка, який торгував шашликом, оштрафували на 17 тис. грн за порушення карантину на Донеччині

Чоловікові доведеться сплатити штраф у розмірі 17000 грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.
Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, вдень 21 березня 2020 року громадянин А. здійснював торгівлю шашликом з обслуговуванням з магазину, чим порушив пункти 2 та 3 Постанови КМУ №211 від 11 березня 2020 року, а також розпорядження Покровської міської ради №160 від 11 березня 2020 року.
В судовому засіданні чоловік обставини адміністративного правопорушення не визнав, пояснив, що не знав про заборону.
Проте, факт вчинення правопорушення громадянином А. підтверджується зібраними матеріалами справи, відеозаписом, фотоілюстрацією, зазначається в повідомленні.
Оцінюючи в сукупності зібрані та досліджені докази, суд прийшов до висновку, що громадянин А. скоїв адміністративне правопорушення, передбачене статтею 44-3 КУпАП, яке полягає в порушенні правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.
З огляду на обставини справи та особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, суд визнав винним громадянина А. у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП, та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17000 гривень.
Постанова суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку впродовж десяти днів.
полиция, которая вас бережет
напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
воскликнул павлов - вот собаки !
слюну салфеткой подобрав
переключив ТВ-рекламу
где было пиво и шашлык
Что означает сия фраза???
"3. Дозволити фізичним особам - підприємцям та фізичним особам ... тимчасово, на період карантину, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину ..."
Не знал куда доход записать?