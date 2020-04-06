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 Чоловіка, який торгував шашликом, оштрафували на 17 тис. грн за порушення карантину на Донеччині

6 квітня Красноармійський міськрайонний суд Донецької області притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину чоловіка, який торгував шашликом.

Чоловікові доведеться сплатити штраф у розмірі 17000 грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, вдень 21 березня 2020 року громадянин А. здійснював торгівлю шашликом з обслуговуванням з магазину, чим порушив пункти 2 та 3 Постанови КМУ №211 від 11 березня 2020 року, а також розпорядження Покровської міської ради №160 від 11 березня 2020 року.

В судовому засіданні чоловік обставини адміністративного правопорушення не визнав, пояснив, що не знав про заборону.

Проте, факт вчинення правопорушення громадянином А. підтверджується зібраними матеріалами справи, відеозаписом, фотоілюстрацією, зазначається в повідомленні.

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Оцінюючи в сукупності зібрані та досліджені докази, суд прийшов до висновку, що громадянин А. скоїв адміністративне правопорушення, передбачене статтею 44-3 КУпАП, яке полягає в порушенні правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.

З огляду на обставини справи та особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, суд визнав винним громадянина А. у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП, та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17000 гривень.

Постанова суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку впродовж десяти днів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187156
 
 
 Топ коментарі
 
Торговал бы священной шаурмой и горя не знал бы.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1298668967008914&id=100005974690927

полиция, которая вас бережет

напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
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Какие-то драконовские штрафы! Насколько я помню, в первой редакции законопроекта об этих штрафах шла речь о том, что на 17 тысяч грн. надо штрафовать только в том случае, если конкретный человек заразил конкретно другого человека или других. Разгулялась репрессивная машина.
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все делается для того, чтобы запугать, и у них пока что получается
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Ви не могли б уточнити, що це за "закон о карантінє", на який Ви посилаєтесь? Дякую.
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Торговал бы священной шаурмой и горя не знал бы.
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Шашлык теперь приравнен к оружию и наркотикам - мы здобули це разом
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***
воскликнул павлов - вот собаки !
слюну салфеткой подобрав
переключив ТВ-рекламу
где было пиво и шашлык


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Не, ладно этот придурок жарил те шашлыки. Какой йододефицитный их покупал?
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Лучше не жаренные шашлыки не ешьте. Мясо сырое нужно обязательно подвергать термической обработке независимо от того куплено оно или вы сами кабана завалили.
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нашел чем торговать - самса, хычины и вареники пошли бы влет
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"днем ​​21 марта гражданин А. осуществлял торговлю шашлыком с обслуживанием из магазина"

Что означает сия фраза??? Торговавшего шашлыком мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение карантина на Донетчине - Цензор.НЕТ 6485
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Опасний тіп.Скільки людей могло з'їсти шашлика зі свині,не перевіреної на корону !
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Ну, нашли наконец-то способ, Торговавшего шашлыком мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение карантина на Донетчине - Цензор.НЕТ 8370 как бюджет пополнить за счет карантина.
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Я вибачаюсь, а шашлики забрали в райвідділ як речові докази? )))
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Красноармейский районный суд - це вже незаконний суд...
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"чем нарушил пункты 2 и 3 Постановления КМУ №211 от 11 марта 2020 года".
"3. Дозволити фізичним особам - підприємцям та фізичним особам ... тимчасово, на період карантину, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину ..."
Не знал куда доход записать?
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