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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4998) кредит (273) малий бізнес (9) Денис Шмигаль (200)

 Зеленський ініціював створення кредитних програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу. ФОТО

Допомогти зберегти малий і середній бізнес під час і після епідемії коронавірусу - одне з ключових завдань влади. Про це йшлося на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, на якій були присутні представники уряду і банківського сектора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський ініціював створення кредитних програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу 01

"Малий і середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати і не має великої фінансової "подушки". А саме бізнес - це робочі місця і податки", - підкреслив Зеленський.

На нараді обговорили створення інструментів для кредитування нових підприємців і підтримки наявних завдяки кредитним канікулам і компенсації відсотків по кредитах так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

Президент також зазначив, що нові інструменти мають показати підприємцям, що "білими" бути вигідно.

Зеленський ініціював створення кредитних програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу 02

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"Світ змінився. Працювати "в тіні" сьогодні невигідно. Треба стимулювати зайнятість, запобігаючи неконтрольованій інфляції", - сказала радник керівника Офісу президента України з банківських питань Вікторія Страхова.

"Потрібно створити нові і переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює в різних сферах. Зберегти бізнес зараз - це як дозволити країні дихати і жити в майбутньому", - резюмував Зеленський.

Зазначається, що учасники наради вже найближчими днями представлять дієві програми для підтримки українського підприємництва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187155
 
 
 Топ коментарі
 
опять "кредиты под 3 % для бизнеса и персональную няню"? спасибо - уже было. шутка озвученная второй раз перестает быть смешной
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опять "кредиты под 3 % для бизнеса и персональную няню"? спасибо - уже было. шутка озвученная второй раз перестает быть смешной
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А чего, ведь ломбарды снова открыл. Значится поддержал людей

Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3555
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Український малий бізнес спасуть два ломбарда, "Зелений клоун" і "ТигрЮля", а українську землю спасе, Дон Педро Мальдівський, МВФ швидше давай гроші.
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Осел все шо он просрал хочет на вирус спихнуть.
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Смешной какой, в своем мире живет каком-то, где что-то изменилось у них в "тени" невыгодно работать.
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Здається мені , що поки цей поц-бідоносець, це рішало планетарного масштабу не піде куди подалі , то все на планеті закінчиться грибом. Я про Ваву.
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а шо, дадут им коронавирус в кредит, да еще и без процентов
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Да Вы шо а кредиты у бени брать это себя не уважать
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Поздно многие уже закрылись, или сократили штат максимально.
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аренду вы уже типа отменили - а по факту - нет - подлецы и мошенники
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других не держим - еще не научились...- желудок это особый "орган"
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Очередная болтовня для пиара и удержания падающего рейтинга. Не более того. Потому что это не функции призедента беспокоиться о малом и среднем бизнесе. Скорее шмыгаля.
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с того года Солнце в Украину "заходит " и "уходит" согласовав все с зЭлей...- вот так , и "Шарик" крутится...
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все больше этот Денис Бигус похож на русскую консерву и женщину лёгкого поведения. Наверное, русские платят больше украинским г*ндонам, вот и Рабинович наглядный пример
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Серьезно. А 5 лет мы слышали, что Бигус на передовой борьбы с коррупцией. Зеленський ініціював створення кредитних програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 8314
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Общего режима или строгача пока не решил.
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Какую класную траву они все там курят! Вы бы выкинули эту траву людям глядишь людей бы тоже торкнуло от ваших идей!!
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опять все глаголы в будущем времени.
одно блаблабла
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видите - он додумался!!!! и инициирует...- а тут многие на зЭлу наговаривают , а если бы его не было - и его ИНИЦИАТИВ !!!! ( "вспоминается" как при Сталине - все исходило от того....) - вот что бы было с Украиной, не будь зЭли ....- возможно только мЭндель бы и спасла ...- я серьйозно
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А я то думаю с какой такой радости мне кредитный лимит на карточке привата с 50000 до 2000 увеличили Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 1263
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после преступного слияния со свыномародером. зе свободен
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он уже дал кредит 5-7-9 %. лижат деньги в банках. никто не берет. реально выходит 19+5 налог+1пенсионный+1 за обналичку итого 26 и еще 20% от суммы нужно иметь свои . деньги нужно возвращать раньше чем они дадут прибыль. проверил лично сам. думаю на этот раз чегото лучшего не дадут.
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Да пошли вы найух со своими кредитами Те кто грёб бабло и не платил налогов так и работают сегодня получая тройную сверхприбыль. И теперь хотят забрать последнее у закрывшихся бизнесменов ТВАРИ!!!
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а кажуть діра в бюджеті на сотні міль'ярдів
от же ж брешуть люди!
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І знов бла бла бла. А постанову про кредитні і податкові канікули слабо?
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Зеленский тупой брехливый наркоман, и всё его идеи и заявления - такие же брехливые и наркоманские. Для начала - когда в аптеках Киева появятся маски? Когда вы отмените аренду для тех предпринимателей, кого закрыли в карантин? Когда вы документально подтвердите кредитные каникулы (отсрочку уплаты взносов и кредитных платежей) для граждан и бизнеса, вместо бесконечного трьіндёжа об их необходимости? Ну и напоследок, господин Зеленский, охлос73 резко поддерживает идею кредитных каникул в ломбардах -мол, мы ветераны колчаковских фронтов - слёзно за вас голосовали - просим принять указ, чтоб нифуя в ломбарды не платить, пока коронавирус не закончится. Им можно сообщить, что Зеленский разрешил не платить в ломбарды?
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************!!!!! Ну позвони одноклассникам там своим, почитай на форумах, у людей спроси, та попробуй взять тот кредит!!! У тебя Ощад под 76 годовых даёт! Почитай за эти каникулы! Какие нахрен каникулы!??? Почитай отзывы про работу банков - https://minfin.com.ua/banks/ Они депозиты валютные не возвращают!
Короче, реально достал этот БРЕД!!!
""белыми" быть выгодно."

Вылезибл&дь из под одеяла!!!
Сидят в шоколаде в закрытых посёлках под Киевом и умничают, что бабкам хлеб Укрпочта доставит, правда не знают, сколько та доставка стоит.
Пы.Сы. Законы нормальные пишите, а не с "рекомендациями банкам" и "может быть" арендодателям.
Пы.Сы. 2. И не забудь - шашлыки запрещены!
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Да какой малый и средний бизнес после 2-3х месяцев простоя, забудьте. Будете очередной выезд народа за рубеж наблюдать, это да, и совет, едете и нехер возвращаться если кто не понял где живет.
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Добавили к вирусу кредитную удавку!
Поддержали утопающих пудовое гирей.
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Президент Украины Владимир Зеленский не будет отзывать подписи Ермака и Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с "ДНР" и "ЛНР", о чем сказано в разделе петиций на его официальном сайте.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/204708_1586197642

Кто ещё сомневался что Зеленский ватник?
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