 Зеленський ініціював створення кредитних програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Малий і середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати і не має великої фінансової "подушки". А саме бізнес - це робочі місця і податки", - підкреслив Зеленський.

На нараді обговорили створення інструментів для кредитування нових підприємців і підтримки наявних завдяки кредитним канікулам і компенсації відсотків по кредитах так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

Президент також зазначив, що нові інструменти мають показати підприємцям, що "білими" бути вигідно.

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"Світ змінився. Працювати "в тіні" сьогодні невигідно. Треба стимулювати зайнятість, запобігаючи неконтрольованій інфляції", - сказала радник керівника Офісу президента України з банківських питань Вікторія Страхова.

"Потрібно створити нові і переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює в різних сферах. Зберегти бізнес зараз - це як дозволити країні дихати і жити в майбутньому", - резюмував Зеленський.

Зазначається, що учасники наради вже найближчими днями представлять дієві програми для підтримки українського підприємництва.