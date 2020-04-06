 Зеленський ініціював створення кредитних програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Малий і середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати і не має великої фінансової "подушки". А саме бізнес - це робочі місця і податки", - підкреслив Зеленський.
На нараді обговорили створення інструментів для кредитування нових підприємців і підтримки наявних завдяки кредитним канікулам і компенсації відсотків по кредитах так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.
Президент також зазначив, що нові інструменти мають показати підприємцям, що "білими" бути вигідно.
"Світ змінився. Працювати "в тіні" сьогодні невигідно. Треба стимулювати зайнятість, запобігаючи неконтрольованій інфляції", - сказала радник керівника Офісу президента України з банківських питань Вікторія Страхова.
"Потрібно створити нові і переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює в різних сферах. Зберегти бізнес зараз - це як дозволити країні дихати і жити в майбутньому", - резюмував Зеленський.
Зазначається, що учасники наради вже найближчими днями представлять дієві програми для підтримки українського підприємництва.
одно блаблабла
от же ж брешуть люди!
Короче, реально достал этот БРЕД!!!
""белыми" быть выгодно."
Вылезибл&дь из под одеяла!!!
Сидят в шоколаде в закрытых посёлках под Киевом и умничают, что бабкам хлеб Укрпочта доставит, правда не знают, сколько та доставка стоит.
Пы.Сы. Законы нормальные пишите, а не с "рекомендациями банкам" и "может быть" арендодателям.
Пы.Сы. 2. И не забудь - шашлыки запрещены!
Поддержали утопающих пудовое гирей.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/204708_1586197642
Кто ещё сомневался что Зеленский ватник?