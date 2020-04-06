 Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь) перебуває на самоізоляції

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив митрополит Української православної церкви Московського патріархату Климент.
Також він розповів про самопочуття митрополита Лаври Павла (Лебедя), який здав тести на коронавірус.
"Я з ним сьогодні спілкувався по телефону, він почувається прекрасно, гарний настрій, гарне здоров'я у нього. У нього є хронічні захворювання різні. Щодо цієї хвороби, яка сьогодні цікавить усіх найбільше, він консультувався з фахівцями, з лікарями і лікарі сказали, що йому потрібно бути вдома, немає необхідності перебувати в лікарні... Аналізи і всі дослідження проводяться", - розповів Климент.
За його словами, кілька ченців із симптомами застуди звернулися до лікаря, який обслуговує Києво-Печерську лавру.
Напередодні стало відомо, що братію Києво-Печерської лаври протестували на наявність COVID-19. Зокрема, тест зробили і наміснику лаври митрополиту Павлу. У чотирьох служителів діагностували коронавірус.
полиция, которая вас бережет
напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
или это Аллах наслал?
У підсумку Київська Лавра на карантині, московські попи у паніці
А тепер дивись, бач як воно, айяйяй... Не вберегли.
Родина тебя ждёт сынок!
метров на 2....в глубину
Филарет озвучил причину появления коронавируса: виноваты геи
Золоті пластини, секс-іграшки та колекція годинників: СБУ оцінила немонашу розкіш настоятеля Лаври "...Проте предмети розкоші - не єдине, що вдалося виявити у владики. Так, в спальні у Павла знайшли жіночий одяг різних розмірів, а також секс-іграшки. Зокрема, два фалоімітатори і чоловічий мастурбатор...."
https://bykvu.com/ua/bukvy/nastojatel-lavry-pasha-mersedes-prizyvavshij-ignorirovat-karantin-bolen-covid-19-smi/
Молится Исаак:
- Господи! Смерти прошу у тебя! Не откажи мне, Господи! Ведь не для себя прошу...
- Не знаю?
- Ну, скоро сами узнаете.
А де хоть дещиця доброго слова про тебе?
Чому ж тебе так клянуть і "добра" бажають?
Що ти ще не встиг зробити, кого облюбити і одарити?
ПАША!
МЕРСЕДЕС НЕ *********!
ПО РЕШТУ ПИТАННЯХ ЗАГИБАЙ ПАЛЬЦІ!