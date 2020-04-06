 Обговорили боротьбу з коронавірусом і виділення Києву кредитних гарантій, - Зеленський провів розмову з Помпео

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
У повідомленні зазначається: "США зараз в епіцентрі боротьби з пандемією. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою. Впевнений, що США успішно пройдуть через ці випробування. Бажаю вам міцного здоров’я", – сказав Володимир Зеленський.
Президент подякував американській стороні за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.
"Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом", – зазначив Володимир Зеленський.
Було також обговорено можливості отримання Україною від Сполучених Штатів кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів, які наша держава планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.
Президент висловив окрему подяку США за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в межах ООН, а також за послідовну санкційну політику щодо Росії.
Глава держави проінформував про ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у Нормандському форматі, яка відбулася торік у грудні".
-Це коли маленький клоун стає великим януковичем, який шапки крав, але "ні разу" не сидів... Чи ющенком в якого руки настільки чисті, як при карантині...
-А що таке карантин?
- Це коли владі можна, а людям, як би не вередували - ні....
-А що таке вередували?
- Та це, як лікарі та медсестри - мов, у них як і в аптеці - нічого немає.... і мов все, і ліки і маски - в страшенному дефіциті...
-Куме а зо ж таке дефіцит?
-Та не вередуйте вже... Дафіцит, то мізки у влади, про які вже всі кажуть -якщо немає, то й в аптеці не купиш..
Ось вам їжа
Ось вам асоціація
Ось вам децентралізація
Ось вам безвіз
Ось вам ВВП
Ось вам зброя все це захищати.
* українці обирають лайно і все руйнують
Порошенко такий (зітхає та починає все спочатку):
Ось вам їжа... (Валерій Прозапас)
1+2=7
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200406-v-irani-nazvaly-zbyttya-litaka-mau-pravylnym-vijskovyh-ne-zaareshtuyut/
Всё,приехали.
и при этом весь спец.транспорт - бесплатный...
За добу в Україну повернулося понад 9 тисяч українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій. На в'їзд в Україну оформлено понад 9 тисяч громадян України", - йдеться у повідомленні.
Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС. https://www.unn.com.ua/uk/news/1862098-z-za-kordonu-povernulisya-sche-ponad-9-tis-ukrayintsiv
полиция, которая вас бережет
А остальным?