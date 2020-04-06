EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  897  37
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4998) кредит (273) Помпео (239) COVID-19 (3099)

 Обговорили боротьбу з коронавірусом і виділення Києву кредитних гарантій, - Зеленський провів розмову з Помпео

Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео у телефонній розмові обговорили питання протидії коронавірусу. Володимир Зеленський висловив підтримку Сполученим Штатам у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких. Глава Української держави побажав якнайшвидшого одужання хворим.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

У повідомленні зазначається: "США зараз в епіцентрі боротьби з пандемією. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою. Впевнений, що США успішно пройдуть через ці випробування. Бажаю вам міцного здоров’я", – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував американській стороні за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.

"Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом", – зазначив Володимир Зеленський.

Було також обговорено можливості отримання Україною від Сполучених Штатів кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів, які наша держава планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.

Президент висловив окрему подяку США за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в межах ООН, а також за послідовну санкційну політику щодо Росії.

Глава держави проінформував про ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у Нормандському форматі, яка відбулася торік у грудні".

Читайте також: РФ захопила Крим і частину Донбасу, тому США озброюють Україну, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187148
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський з'ясовує, скількі масок потрібно аптекам.

1+2=7Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий, - Зеленский провел разговор с Помпео - Цензор.НЕТ 1352
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Порошенко не знал, что оппозицией быть будет некому. Власти нет, есть воровской цирк. А мог бы сделать переворот. Никто бы даже не заметил.
 показати весь коментар
 
 
-Куме, що таке мутація?
-Це коли маленький клоун стає великим януковичем, який шапки крав, але "ні разу" не сидів... Чи ющенком в якого руки настільки чисті, як при карантині...
-А що таке карантин?
- Це коли владі можна, а людям, як би не вередували - ні....
-А що таке вередували?
- Та це, як лікарі та медсестри - мов, у них як і в аптеці - нічого немає.... і мов все, і ліки і маски - в страшенному дефіциті...
-Куме а зо ж таке дефіцит?
-Та не вередуйте вже... Дафіцит, то мізки у влади, про які вже всі кажуть -якщо немає, то й в аптеці не купиш..
 показати весь коментар
 
Политика президента Порошенка:
Ось вам їжа
Ось вам асоціація
Ось вам децентралізація
Ось вам безвіз
Ось вам ВВП
Ось вам зброя все це захищати.
* українці обирають лайно і все руйнують
Порошенко такий (зітхає та починає все спочатку):
Ось вам їжа... (Валерій Прозапас)
 показати весь коментар
 
 
Зеленський з'ясовує, скількі масок потрібно аптекам.

1+2=7Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий, - Зеленский провел разговор с Помпео - Цензор.НЕТ 1352
 показати весь коментар
 
 
"а может 95? Да кто ж его знает! Черч, и куда подевался этот ....м.м.м...какже его?!"


 показати весь коментар
 
 
Для расшифровки "В Ірані назвали збиття літака МАУ "правильним", військових не заарештують"
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
по оду старина майк при...ел там от такого местного апломба
 показати весь коментар
 
 
В Житомирі міський транспорт перевозитиме лише пасажирів зі спеціальними перепустками, які можна буде отримати після заповнення відповідної форми...
Всё,приехали.
 показати весь коментар
 
в Днепре такое уже вторую неделю...ничего... привыкаем (кому надо доберется)
и при этом весь спец.транспорт - бесплатный...
 показати весь коментар
 
Смешно наблюдать потуги статпогрешностей обвинить Президента в Зраде и заставить делать погрешности.Смешно!.Наснаги Президенту в борьбе за жизни украинцев.В плену,на фронте и в тылу!
 показати весь коментар
 
 
Ну десь років п'ятнадцять. І без права зйомки відосиків .
 показати весь коментар
 
Наснаги йому в поверненні всіх хворих українців в Україну. Радує те що, вони мають можливість їхати сюди без перешкод і обмежень. Знаючи стан медицини в Україні і що дуже важливо, найефективнішої в усьому світі системи тестування, вони отримають можливість поповнити одну з найоптимістичніших статистик в світі. Ось останнє повідомлення КИЇВ. 6 квітня. УНН.
За добу в Україну повернулося понад 9 тисяч українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій. На в'їзд в Україну оформлено понад 9 тисяч громадян України", - йдеться у повідомленні.
Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС. https://www.unn.com.ua/uk/news/1862098-z-za-kordonu-povernulisya-sche-ponad-9-tis-ukrayintsiv
 показати весь коментар
 
У кого-нибудь есть знакомые умершие от коронавируса? Я всех спрашиваю и не могу найти жертв этого самого, безусловно, страшного в истории вируса.
 показати весь коментар
 
 
Отменяйте карантин, брать подписку с каждого-отказываюсь от мед помощи, пусть на улице подыхают.
 показати весь коментар
 
..чтобы "подохнуть на улице" в Украине эпохи Зели-Золотой Ручки подписка не нужна
 показати весь коментар
 
 
Зачем бороться с коронавирусом? С ним нужно пагаварить и договориться
 показати весь коментар
 
 
"Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий"

А остальным?
 показати весь коментар
 
Интересно, ЗЕ понимает о чем он говорил с Помпео? Обговорили боротьбу з коронавірусом і виділення Києву кредитних гарантій, - Зеленський провів розмову з Помпео - Цензор.НЕТ 418
 показати весь коментар
 
Дипломатия Зеленского больше похожа на Чумаданию......... А вообще респект США за то что не дают ентому шоу типа юмористическому сьехать с заданной колеи на обочину
 показати весь коментар
 
Только что приехал из города.Проехал на троллейбусе (по срочному делу) с одного конца города в другой,около 17 00. В транспорте очень мало людей,самое большее видел около 12 человек одновременно в одном троллейбусе.На всех (почти) остановках карабинеры следят,чтобы не было много людей в транспорте,но они просто прогуливаются,потому что людей очень мало и надобности вмешиваться нет.В каждом троллейбусе бутылка с дезинфектантом,и где-то 70% пользуются дезинфектантом. Большинство людей в масках,но много и без масок,особенно молодежь.На конечных остановках троллейбусы дезинфицируют,почти заливают дезинфектантом.Приехал,все из карманов дезинфицировал,всю одежду в стиральную машину,сам в душ.Пока все хорошо. Обговорили боротьбу з коронавірусом і виділення Києву кредитних гарантій, - Зеленський провів розмову з Помпео - Цензор.НЕТ 7862
 показати весь коментар
 
А людям не хотите кредитных гарантий выделить? Не у всех людей есть что нести в ломбард...
 показати весь коментар
 
нет, на продажу. вместо нее гостинку ) вот тебе профит! на разницу можно не один год карантина пересидеть )
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору