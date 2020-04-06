 Фінляндія планує організовувати чартери для сезонних працівників з України та інших країн

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, у Фінляндії українці перед виходом на роботу пройдуть двотижневий карантин.
Зазначається, що через обмеження, запроваджені у зв'язку з епідемією коронавіруса, фінські фермери зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили. За їхніми словами, багато продуктів харчування можуть закінчитися і вартість їжі підвищиться, якщо весняні польові роботи не буде проведено в строк.
Брак працівників відчувається не тільки у Фінляндії. Така ж ситуація у всій Європі. У ситуації, що склалася, під загрозою може опинитися збір врожаю овочів, ягід і винограду.
На фінських фермах традиційно працюють сезонні працівники з України, Росії і Таїланду.
Зараз міністерство праці вивчає можливість організувати чартерні рейси для українських працівників.
Старший фахівець Мінпраці Лаура Перхеентупа повідомила, що в міністерстві у спішному порядку працюють над цим планом. За словами чиновниці, йдеться приблизно про 1500 працівників із третіх країн - вони критично важливі для фінського сільського господарства.
Також у Фінляндії планують запустити спеціальну рекламну кампанію з тим, щоб залучити на ферми місцевих жителів із безробітних, відправлених у примусову відпустку, студентів, школярів і біженців.
нужно арбайтен...
може для начала научиться правильно на выборах голосовать,шоб свои и чужие инвесторы от беспредела не тикали?и шоб владельцы не банкротились...
тогда и собирать клубнику можно будет где поближе...
обратно не может - работы НЕТ И НЕ БЫЛО
разве только за гроши и непонятно чем и как
Не можете работать головой - работайте руками......
А дети Зеленских и Шефиров будут командовать детьми Микол спустя десятилетия...
скорее просрут все,превратят в труху.
Тобто, в Україні 19,2 мільйона батраків?
мрази только масками умеют торговать
https://korrespondent.net/ukraine/4214004-v-ukrayne-nachaly-sdavat-v-arendu-sobak
скоро в Украине за Польского Президента проголосуют,
пока Петро и Вова дерибанят землю,
а вова ещё и торгует чем может ....
Зеленского просто обнулили, пока от него толку нет
полиция, которая вас бережет
- привет! сколько лет, сколько зим… как ты?
- да так, не очень.... без работы сижу.
- да? могу дать наводку...
- отлично! только уточни ... "наводку" - это одно слово или два?
Не выйдет.