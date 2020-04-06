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 За кордоном
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 Фінляндія планує організовувати чартери для сезонних працівників з України та інших країн

Мінпраці Фінляндії планує організувати чартери для доставки в країну сезонних сільгоспробітників з України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, у Фінляндії українці перед виходом на роботу пройдуть двотижневий карантин.

Зазначається, що через обмеження, запроваджені у зв'язку з епідемією коронавіруса, фінські фермери зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили. За їхніми словами, багато продуктів харчування можуть закінчитися і вартість їжі підвищиться, якщо весняні польові роботи не буде проведено в строк.

Брак працівників відчувається не тільки у Фінляндії. Така ж ситуація у всій Європі. У ситуації, що склалася, під загрозою може опинитися збір врожаю овочів, ягід і винограду.

На фінських фермах традиційно працюють сезонні працівники з України, Росії і Таїланду.

Зараз міністерство праці вивчає можливість організувати чартерні рейси для українських працівників.

Старший фахівець Мінпраці Лаура Перхеентупа повідомила, що в міністерстві у спішному порядку працюють над цим планом. За словами чиновниці, йдеться приблизно про 1500 працівників із третіх країн - вони критично важливі для фінського сільського господарства.

Також у Фінляндії планують запустити спеціальну рекламну кампанію з тим, щоб залучити на ферми місцевих жителів із безробітних, відправлених у примусову відпустку, студентів, школярів і біженців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187147
 
 
 Топ коментарі
 
Лео, це перш за все, свідчення що українці працьовитий народ, хоч хтось цінить.
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В цей день, шостого квітня, три роки тому ми отримали безвіз, а рік тому отримали новину, шо чаморошний аналізи сфальсифікував.
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В цей день, шостого квітня, три роки тому ми отримали безвіз, а рік тому отримали новину, шо чаморошний аналізи сфальсифікував.
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собирайся мудрый нарид - скоро пора клубники....
нужно арбайтен...
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Лео, це перш за все, свідчення що українці працьовитий народ, хоч хтось цінить.
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Але свою економіку піднімати не хочуть, пруться на готове.
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это как свою поднимать?быть одновременно и владельцем,и инвестором и сборщиком клубники? Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 5432
може для начала научиться правильно на выборах голосовать,шоб свои и чужие инвесторы от беспредела не тикали?и шоб владельцы не банкротились...
тогда и собирать клубнику можно будет где поближе...
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Я пару лет назад разговаривала содной девушкой. которая из Черкасской области уехала в Польшу на сезонные работы. Я ей говорю - зачем, если у Вас в области такая роскошная клубника, картошечка!? Зачем ей то село, когда Польша - лучше. И она так горестно рассказывала, что вынуждена уезжать, бросая детей... Хотя их у нее и не было. То село, а то Поооольша!)
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ну да, мусора оштрафуют и за штраф сразу зарплата за пол года, не тошните
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простите, у меня товарищ поднимал, поднимал, а потом уехал,
обратно не может - работы НЕТ И НЕ БЫЛО
разве только за гроши и непонятно чем и как
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Ты хоть немного думай, перед тем как такие вещи писать.
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вспоминается жестокая но справедливая пословица...
Не можете работать головой - работайте руками......
А дети Зеленских и Шефиров будут командовать детьми Микол спустя десятилетия...

Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 1009
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не думаю,шо будут командовать...не с такими наследственными данными Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 9490.
скорее просрут все,превратят в труху.
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Борис Березовский был миллиардером, но после отрыва от кормушки просрал практически все.
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зеленский головой продал маски ? не смешите, наши дети будут в Польше работать, а их будут отдавать китайцам наворованное родителями
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ты хочешь сказать что в Норвегии - Японии , нет Человека Труда, что , там одни "белые воротники"... - здесь другая проблема - что не понимать , не хотят Люди за 300-400 зЭлени горбатится и не везде еще и эти гроши платят) - просто не хотят...
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к слову, Коломойский продал маски или как ?думаю, что будь это фото вчерашнее, то такого не было бы бардака, зеленский кидала, точнее он не смог ничего, его раскатали по своим рельсам чёткие пацаны ...
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О,это уже прогрэсс!Так клубникой ,Корону и замочим.
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если бы не возраст с удовольствием уехал от этой зеленой мрази Ну в принципе там по крайней мере адекватные власти Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 100
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Ну хоть кому-то повезет вырваться из дурдома.
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А выпустят желающих? Их только пособирали по всему миру...
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Думаю, что выпустят. Многие наши, которые уже годами отправляются на сезонные работы в Финляндию, давно уже имеют вид на жительство там, еще до открытия безвиза получили. Так и живут - полгода там, полгода тут.
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"Не летают самолёты и не ходят поезда".
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Як правило рекламні кампанії для безробітних майже нічого не дають. Українці би поїхали, але треба ще місцеві дозволи, бо не доїдеш до аеропорта.
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Чому б і ні, це на Московії вчили, що праця ганебно, тому що за цінність вважалась когось примусити працювати
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Это когда, и при каких обстоятельствах, тебя на московии обучали?
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В Україні 21 мільйон працездатних і 1,8 мільйона підприємців і різнокаліберних бариг, в тому числі дрібних, як ти.
Тобто, в Україні 19,2 мільйона батраків?
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Яка в нас, на жаль, пам'ять недовга... Забули ми вже як заробітчани у 2014 на собі через кордони перші каски та броніки до країни перли... Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 5622
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по воде тоже можно ...гораздо дешевле буде Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 4528
Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 9879
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к слову там и штрафов диких, каких зеленский вклеил нет,
мрази только масками умеют торговать
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В Украине начали сдавать в аренду собак. Минимальная цена - 100 грн за полчаса прогулки. Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 3580

https://korrespondent.net/ukraine/4214004-v-ukrayne-nachaly-sdavat-v-arendu-sobak
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по сути знакомому в Польше оплатили простой, у нас многие гуляют без содержания,
скоро в Украине за Польского Президента проголосуют,
пока Петро и Вова дерибанят землю,
а вова ещё и торгует чем может ....
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Шо, опять Пєтя?! Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 3050 А шо, бубачка крыворожеское со своим *Аншлаг 95*, опять не при делах?!
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Порошенко это человек системы, он заботился о её стабильности, многому научился и многого добился,
Зеленского просто обнулили, пока от него толку нет
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Так, вони нас хочуть! Бо без українців єуропі - дупа! Але ж грошики від *уйла... Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран - Цензор.НЕТ 7613
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Бгггг. Тебе хоче тільки коронавірус. А в Європу стоїть черга з філіпінців, індійців, непальців тощо. Черга з сотні мільйонів людей. Чому їх пускають, проте перевагу надавали громадянам України, Бєларусі, тощо? Бо Європа вбиває 2 зайців. Має вдосталь робітників і збагачує через їхні зарплати сусідні країни, підвищуючи в них стабільність. Але якщо людей не пустять на роботу, то відкриються кордони для вишевказаних. І вони чудово замінять громадян України в 95% випадків. А 5%, де потрібне знання мови, знайдуть серед своїх і тих, хто вже працює, підвищивши зарплатню процентів на 30-50%. Це не теорія, а чіткийиі відпрацьований бізнес-план.
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Собирайся молодёжь простая, вдруг выгорит---страна рай земной. Но работать надо. Валить без оглядки---не на что оглядыватся. А какое пиво тёмное *Кофф*, а салями---лучшее в мире, а ликёры *Лакка* из костяники, голубики! Водку *Финляндия* стаканами можно глушить, особенно классическую! А какие пас-лайнеры там строят на верфи *Вярт-Силя* 18 палуб, на 5-6 тыс человек в круиз, и двигатели к ним там же! И лучшие в мире ледоколы океанские и речные, и давно---лет 70 запросто. И в хоккей шпилят давно всех или почти всех, озёра чистые-чистые, воду можно пить, там тех озёр официально 5 тысяч. А вот народу что около 10 мил---вроде так. Отнять бабов, дедов, детей, студентов---ну вот как??? И забыл главное---ну не ездят они за кордон по турчасти, редко очень---ото так Родину любят!
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Ездят. Только солнце не выносят. На третий день финны ходят с пузырями на коже от солнечных ожогов. Наблюдал...
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Ну то я по инерции---понесло Остапа! Та и давно очень там не был. Пусть загорают.
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5 млн з лишнім населення.І "по турчасті" їздять ще й як,особливо взимку-половина сидить в Іспанії,********** вони її.
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а так ведь пропадет урожай и вся европа будет голодать
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Европа в состоянии прокормить 5 европ. А уж одну точно прокормит. )))
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Якщо Фінляндія піде на це, і зможе організувати, то не тільки врятує від спаду своє с.г., а й врятує багатьох громадян України. Бо вдома з них дорогі земляки, що піднялись на міліметр, тільки кишки вимотають і три шкури злуплять, за шмат хліба з маргарином, а частіше без.
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штраф от 17000 при зарплате 3000-5000 это потужная реформа от зеленского ....
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Штраф 30 тыс. злотых при зарплате 3500-4500 злотых. Польша.
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в наших реалиях лучше перебздеть, а в данном случае это везде лучше)
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сегодня местечковые тоже говорили о "паспорте здоровья" для поездок после карантина. возможно, кто-то получит в Украине новую возможность срубить на их выдаче. скорее всего украинские погранцы будут такой обязательно требовать по выезду. понятно, что такой будет только в Украине и признан. а зарубежные переложат обязательное получение его на работодателя, а тот на будущего работника - тест, две недели карантина и по тесту "паспорт здоровья" уже страны пребывания. будем посмотреть.
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***
- привет! сколько лет, сколько зим… как ты?
- да так, не очень.... без работы сижу.
- да? могу дать наводку...
- отлично! только уточни ... "наводку" - это одно слово или два?
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Доводили изделие до ума. Доводочный период.
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Я б поїхав.... Робота на свіжому повітрі в полі... Це ж просто казка...
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Як у Вас поєднується важка робота і казка? Багато разів доводилося важко і довго працювати фізично, але я не помічав, свіже повітря чи ні.
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Чем скорее они уедут, тем меньше у нас будет инфицированных. Ведь это заробитчане привезли пандемию в Украину.
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А ты думал отсидеться в своих Засэрынцях?
Не выйдет.
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Такое как ты в Одессе не сидит, а лежит и ждёт пока его подметут.
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Надо ехать работать на богатые финские чернозёмы.
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Пусть едут и побольше народу. Из тех 150 тысяч что сюда приехали. Хоть карантин, может, кончится.
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Ягоды там покушапют, доллары заработают. А мы тут... ой-ей-йой... на хлебе и воде... копчушки сейчас кусочек доедаю...И шо я без них буду делать... Пойду к холодильнику за пирожным...
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Може ліпше з Сирії, скандинави у останній час ********** кольорових...)))
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O! Какие хорошие новости! Может мы так их обратно, все эти 150 тысяч быстренько разместим? Пойду на радостях сделаю кофе с пенкой. Неужели Бог услышал Украину? Нет, что-то хорошее происходит сегодня прямо с утра.
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Нэ надо кольоровых. Наши лучше.Тем более они только-только приехали обратно, не потеряли, так сказать, трудовые навыки.
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Так мы вам паспорта выпишем, что вы самые самые трудолюбивые. Только езжайте со своим короно вирусом и пусть вам очень хорошо заплатят в Европе.
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Нужно срочно организовать спец правительственный отдел и збутися на сезонные работы всех 150 тысяч что сейчас без работы сидят. Обойти всех африканцев! И тогда мы закончим и наш карантин и все будем с работой. И заробитчане тоже. Правительству надо с этим поспешить. Пок5а вакантные места свободны. Тем более в Украине пока мало короновируса и наших заробитчан самое безопасное приглашать на работу.
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А почему белорусы, русские, и даже узбеки, на "теплые" места, не ездят? Вперед за орденами. Они под плинтусом.
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