 Літній співробітник "Укроборонпрому" помер від коронавірусу, - Найєм

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці заступник директора концерну Мустафа Найєм.

Він зазначив: "В одній зі столичних лікарень помер працівник одного з наших київських підприємств, який захворів коронавірусом і перебував останніми днями у важкому стані.

Я про нього писав у п'ятницю. Чоловікові було 72 роки. Він працював на підприємстві майже півстоліття, з 1975 року. За фахом токар. Дуже співчуваємо родині і колективу. Дякуємо медикам, які боролися за життя нашого колеги.

Зараз це єдиний випадок захворювання і смерті від коронавірусної інфекції в державних оборонних підприємствах зі складу "Укроборонпрому". Загалом для наших підприємств коронавірус особливо великий виклик, тому що чверть наших співробітників перебувають у зоні підвищеного ризику, а це майже 17 000 співробітників, третина з яких все ще продовжують ходити на роботу, підтримуючи критичну інфраструктуру оборонних підприємств".

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