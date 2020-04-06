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 Літній співробітник "Укроборонпрому" помер від коронавірусу, - Найєм

Співробітник державного підприємства, що входить у концерн "Укроборонпром" помер від коронавірусу 6 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці заступник директора концерну Мустафа Найєм.

Він зазначив: "В одній зі столичних лікарень помер працівник одного з наших київських підприємств, який захворів коронавірусом і перебував останніми днями у важкому стані.

Я про нього писав у п'ятницю. Чоловікові було 72 роки. Він працював на підприємстві майже півстоліття, з 1975 року. За фахом токар. Дуже співчуваємо родині і колективу. Дякуємо медикам, які боролися за життя нашого колеги.

Зараз це єдиний випадок захворювання і смерті від коронавірусної інфекції в державних оборонних підприємствах зі складу "Укроборонпрому". Загалом для наших підприємств коронавірус особливо великий виклик, тому що чверть наших співробітників перебувають у зоні підвищеного ризику, а це майже 17 000 співробітників, третина з яких все ще продовжують ходити на роботу, підтримуючи критичну інфраструктуру оборонних підприємств".

Читайте також: Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває у лікарні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187145
 
 
 Топ коментарі
 
Сумно ...Так як і те , що сьогодні в Україні Токаря як спеціаліста- профі, як кажуть дньом з огнем не знайдеш....- зате "юристів та економісті" безмізкових "наплодили " що.... Тому в Економіці маем що маем..., відносно "Права" і говорити не хочеться...
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Мабуть цього чоловіка лікували неналежним чином, бо він не слуга народу чи олігарх.
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Мабуть цього чоловіка лікували неналежним чином, бо він не слуга народу чи олігарх.
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72- і цим все сказано - практично повністью здорових в Україні в такому віці майже нема (за винятками)
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Взагалі нема здорових людей, а є недообстежені. І ще багато тих, хто у 72 роки має краще здоров'я, ніж у молодих людей.
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По статистике для мужчины 72 года в Украине - это большая удача.
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частково погоджуюсь ...- але частково, але ми про 72-а, і в "загалі"
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Сумно ...Так як і те , що сьогодні в Україні Токаря як спеціаліста- профі, як кажуть дньом з огнем не знайдеш....- зате "юристів та економісті" безмізкових "наплодили " що.... Тому в Економіці маем що маем..., відносно "Права" і говорити не хочеться...
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это у кого она берет - и кому дает ....жесть)))) Памятаю, що і хАваков у себе аналогічне тримав- потім спалилась, і "здулась"...
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здесь два варианта...

1. или дочка каково нибудь шишки.....
2. или кому то делает хорошо....

2-й вариант был бы более приличным - добилась должности своим трудом...
а первый халява по праву рождения - не гуд...
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Не завидуй! Тебе такую любовницу не светит иметь!)))
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... иметь то я смогу - не вопрос!!!.... вопрос в другом-о чем с ней разговаривать, апосля?
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скоріше всього дружина, або собиста повія якогось "папіка"
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Так там все не ниже 72х лет, на работе умирают. Может это и не коронавирус.
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17000 человек, что составляет четверть. То есть в Укробороне работает 17 000 х 4 = 68 000 . Надеюсь это не секретные сведения
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пуштуну не вирус помеха, а простые чеченские парни
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