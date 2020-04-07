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Все про:пожежа (2062) зона відчуження (98) ДСНС (2357)

 Від початку року в екосистемах виникло пожеж на 25% більше, ніж торік. Головна причина - людський фактор, - ДСНС

Від початку року в екосистемах України виникла 14 тис 821 пожежа, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Вогонь охопив понад 10 тис га землі, знищуючи все живе на своєму шляху. Кілька днів тому до цього додалися пожежі в зоні відчуження, де зараз борються з ними наша авіація і наші рятувальники. Яка ж основна причина цих пожеж? В 99% це людський фактор: люди або свідомо випалюють поля, або нехтують правилами пожежної безпеки", - сказав Хорунжий.

Він зазначив, що підрозділи ДСНС зараз завантажені боротьбою з пожежами в екосистемах та заходами з протидії поширення коронавірусу в країні. "Коронавірус ми точно переможемо, а от чи дістанеться нашим нащадкам наша квітуча земля? Давайте поставимося до цієї глобальної проблеми дуже серйозно. І кожен на своєму місці докладе максимум зусиль, щоб наша земля, наша квітуча Україна залишилася нашим нащадкам", - сказав Хорунжий.

Читайте також: Пожежею в Чорнобильській зоні охоплено ще 20 га території, підвищення радіаційного фону немає, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187141
 
 
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Біля та в самому Києві було дуже багато пожеж. У повітрі був стійкий сморід.
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Не знаю как там в Киеве,а у нас рядом леса (сосновые)горят еще з 80-тых.Зато их потом выпиливают на халяву.
Бизнес,етить колотить
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така недбалість (якщо звичайно не навмисно) все одно тяне на злочин (як і навмисний підпал), тому що скільки вже можна про це казати і попереджати???
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А на Хрещатику у кабельному каналі теж селяни сміття палили?
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даже не сомневаюсь в том, что эти поджоги дело рук тех же прокацапленных мразей, которые разбивают мемориальные доски воинам АТО, они для этого могут даже вышиванку одеть, как им это велят медведчуковские методички и потом, им ведь за эти злодеяния приходит оплата на карточки...и эту сволоту никто не ловит...ловят тех, кто в парке сидит один, но без паспорта ...
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Просто виновата быдлячая безнаказанность,кругом горят луга и берега рек и никто не штрафует поджигателей.Начинать надо с любителей палить костры с мусора и штрафовать их тысяч на пять,а поджигателей полей и лугов на 50 тысяч и попустит за год.
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