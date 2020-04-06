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 В Україні серед померлих від COVID-19 переважають жінки, частка осіб старших ніж 50 років становить 87%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10:00, 6 квітня, в Україні зафіксовано 38 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Серед померлих переважають жінки, а частка осіб старших ніж 50 років становить 87%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ МОЗ.

В Україні серед померлих від COVID-19 переважають жінки, частка осіб старших ніж 50 років становить 87%, - МОЗ 01

З 1319 підтверджених випадків 95 - серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, із них 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від всіх підтверджених випадків COVID-19.

Дивіться також: Летальність від COVID-19 в Україні 2,4%, у світі - 5,2%, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків - 60-69 років.

Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння.

Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):
74% - серцево-судинні захворювання;
40% - цукровий діабет
7,5% - новоутворення
7,5% - захворювання нирок
11% - захворювання легенів;
4% - ожиріння;
26% - поєднання захворювань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187139
 
 
 Топ коментарі
 
Напевно чолівіків такого віку і так значно менше
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Так! А ще їх ненавидять жінки, особливо у міському транспорті!
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и тем не менее... кто знает , если б не подхватили коронавирус, сколько б они еще смогли порадоваться рассветам...(даже имея такие сопутствующие заболевания)
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Ну что же, 60+ недостаточно, теперь нада еще и 50+. Не за горами 40+ и даже 30+.
Вот тогда квартально-сватовая 16+ будет довольна.
Добились своего - все старшие должны уйти (и лучше в небытие).
"Молодым у нас дорога вечный покой старикам" = ВЛКСМ!!!
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Це чиста маніпуляція цифрами. Хворі від 60 і старше складають 21,9% (хто не вірить, рахуйте самі ще раз). А хворих від 30 років і молодше 19,2%. Тобто майже стільки ж, як і пенсіонерів. То чому людей пенсійного віку дискримінують за віковою ознакою і оголошують їм тотальну ізоляцію вдома, мотивуючи їх великою вірогідністю захворіти? Це пряме порушення Конституції України.
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-Куме, що таке мутація?
-Це коли маленький клоун стає великим януковичем, який шапки крав, але "ні разу" не сидів... Чи ющенком в якого руки настільки чисті, як при карантині...
-А що таке карантин?
- Це коли владі можна, а людям, як би не вередували - ні....
-А що таке вередували?
- Та це, як лікарі та медсестри - мов, у них як і в аптеці - нічого немає.... і мов все, і ліки і маски - в страшенному дефіциті...
-Куме а зо ж таке дефіцит?
-Та не вередуйте вже... Дафіцит, то мізки у влади, про які вже всі кажуть -якщо немає, то й в аптеці не купиш..
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Напевно чолівіків такого віку і так значно менше
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Так! А ще їх ненавидять жінки, особливо у міському транспорті!
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после 65 лет по статистике мужчин 33 %, а женщин 67 %
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и тем не менее... кто знает , если б не подхватили коронавирус, сколько б они еще смогли порадоваться рассветам...(даже имея такие сопутствующие заболевания)
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Большинство имели болезни. Это сколько 51% или99% ? Консператоры или шахраи.
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УЖЕ ВСЕ СЛУГИ НАРОДА КРЕМИРОВАЛИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ? А ЗЕБИЛЫ ?
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Вот у меня предположение, почему в Италии мужчин заболевших больше, а у нас - женщин. Я думаю, что это зависит от места массового заражения: в Италии это в основном футбольные матчи. Естессьвенно, что там мужчин больше. А через 5-12 дней начинается массовое поступление мужчин в больницы. А в Украине - это массовое возвращение заробитчанок домой. И это как раз женщины 50-60 лет, которые в Италии ухаживали за старыми женщинами 80-90 лет и от них заразились.Вот и после возвращения домой после инкубационного периода - массовое поступление в больницы. Кто не успел , тот болеет в Италии. Видимо среди заробитчан-мужчин , строителей не успело распространиться. Дальше пойдет заражение в семьях и пойдут дети, жены, пожилые матери, бабушки. Ну а дальше как получится. Возможно после пасхи будет много больных верующих. Дней через 5-12.
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Саме так і є. Ще треба віруючим порадити Хресний Хід організувати на Банкову визволяти нас від Антихриста. Може тоді полегшає.
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какие тут нужны предположения, если гендерный состав у нас после 50 лет перекошен в сторону женщин? Если соотношение м/ж у нас 1 к 3 после 50 лет, то соответственно из 100 умерших у нас будет 34 мужчины и 66 женщин.
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Почему карантин не нужен.....

Комаровский о карантине и о том, что вирус прийдет к каждому....
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Переболеют то все, но не надо, чтобы все сразу. Надо по-очереди. Вот Комаровский как раз и сказал: статистика такая- 80% перенесет легко, 15% понадобится ИВЛ, чтобы не умереть, а 5% умрут даже при наличии любого оборудования. И в каких процентах мы окажемся - неизвестно. И если все сразу начнут болеть, то просто на всех 15% не хватит аппаратов. И они окажутся в морге. Что и происходит в Италии и Испании. У них летальность - 12%. А карантин растягивает это время и позволяет медикам оказывать помощь большему количеству нуждающихся.
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идиоты с купленными дипломами взяли в руки КАРКУЛЯТОР
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