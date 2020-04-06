 В Україні серед померлих від COVID-19 переважають жінки, частка осіб старших ніж 50 років становить 87%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ МОЗ.
З 1319 підтверджених випадків 95 - серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, із них 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від всіх підтверджених випадків COVID-19.
Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків - 60-69 років.
Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння.
Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):
74% - серцево-судинні захворювання;
40% - цукровий діабет
7,5% - новоутворення
7,5% - захворювання нирок
11% - захворювання легенів;
4% - ожиріння;
26% - поєднання захворювань.
Вот тогда квартально-сватовая 16+ будет довольна.
Добились своего - все старшие должны уйти (и лучше в небытие).
"Молодым у нас дорога вечный покой старикам" = ВЛКСМ!!!
-Це коли маленький клоун стає великим януковичем, який шапки крав, але "ні разу" не сидів... Чи ющенком в якого руки настільки чисті, як при карантині...
-А що таке карантин?
- Це коли владі можна, а людям, як би не вередували - ні....
-А що таке вередували?
- Та це, як лікарі та медсестри - мов, у них як і в аптеці - нічого немає.... і мов все, і ліки і маски - в страшенному дефіциті...
-Куме а зо ж таке дефіцит?
-Та не вередуйте вже... Дафіцит, то мізки у влади, про які вже всі кажуть -якщо немає, то й в аптеці не купиш..
Комаровский о карантине и о том, что вирус прийдет к каждому....