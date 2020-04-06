 В Україні серед померлих від COVID-19 переважають жінки, частка осіб старших ніж 50 років становить 87%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ МОЗ.

З 1319 підтверджених випадків 95 - серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, із них 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від всіх підтверджених випадків COVID-19.

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Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків - 60-69 років.

Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння.

Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):

74% - серцево-судинні захворювання;

40% - цукровий діабет

7,5% - новоутворення

7,5% - захворювання нирок

11% - захворювання легенів;

4% - ожиріння;

26% - поєднання захворювань.