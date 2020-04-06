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 Від початку доби 6 квітня ворог 1 раз порушив перемир'я - втрат немає, - штаб ООС

6 квітня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, знову застосувавши при цьому заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Набережне обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Проти наших захисників окупанти застосували міномети калібру 82 мм - вісім мін, озброєння бойових машин піхоти і протитанковий ракетний комплекс.

Українські військовослужбовці, завдяки вмілим діям уникли втрат серед особового складу і прицільним вогнем припинили ворожу провокацію. Втрати противника уточнюються".

Читайте також: Найманці РФ з мінометів обстріляли позиції українських воїнів біля Павлополя, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187138
 
 
 Топ коментарі
 
Есть осторожный оптимизм, что ковид и баррель заставят раху угомониться надолго.
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Якщо Консультативна група порушила лише один раз, то це був салют Єрмаку за надання їм офіційної посади.
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Якщо Консультативна група порушила лише один раз, то це був салют Єрмаку за надання їм офіційної посади.
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Есть осторожный оптимизм, что ковид и баррель заставят раху угомониться надолго.
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А разове одного раза мало нарушить "перемирие",чтоб договор уже не был в силе? Это блин какая-то подмена понятий.Или перемирие или нет,в конце концов!
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мне нравиться утешает вселяет надежду то что каждый день на каждый выстрел дают ответку
(что "надо просто перестать стрелять" умирает вместе с рейтингом зеленых пингвинов)
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Больной и голёдный зольдат воефат за фюрер - им - бункер не пудет . ))
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Почему украинские СМИ не допускают в зону ООС? Зебильная власть правды боится?
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