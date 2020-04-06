 Від початку доби 6 квітня ворог 1 раз порушив перемир'я - втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Набережне обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Проти наших захисників окупанти застосували міномети калібру 82 мм - вісім мін, озброєння бойових машин піхоти і протитанковий ракетний комплекс.

Українські військовослужбовці, завдяки вмілим діям уникли втрат серед особового складу і прицільним вогнем припинили ворожу провокацію. Втрати противника уточнюються".

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