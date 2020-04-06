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 Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва

Перша партія захисних медичних костюмів від Фонду Порошенка та компанії Рошен, які були закуплені та доставлені з Китаю, передається до лікарень у регіонах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано у Фейсбуці Фонду Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Зокрема, у лікарні Чернівецької області - 1500 комплектів, міста Києва - 3050 комплектів, Вінниччини - 1500 комплектів, Кременчука (Полтавська область) - 400 комплектів, Чернігова - 1050 комплектів, Білої Церкви - 700 комплектів та Броварів (Київська область) - 600 комплектів.

200 комплектів надійдуть до лікарень Тернопільської області, 200 - в Івано-Франківську область. 200 комплектів на Одещину, 150 в Рівненську область. 150 комплектів надійде на Черкащину, ще 100 - на Закарпаття.

Як відомо, Фонд Порошенка та компанія Рошен вже закупили 30 тисяч захисних костюмів для медичних працівників з Китаю, і ще 100 тисяч закуповують у Південній Кореї. Їхня доставка очікується у квітні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 тис. захисних костюмів від Порошенка відправлені до лікарень Чернівців, Тернополя, Києва та Вінниці. ФОТОрепортаж

Також кондитерська корпорація Рошен закупила 10 портативних рентген-апаратів виробництва Південної Кореї. Їх очікують доставити в Україну через два тижні. Такі апарати дають можливість оперативно виявляти пневмонію у коронавірусних пацієнтів. У компанії повідомили, що апарати були замовлені ще в березні, однак через надзвичайний ажіотаж на глобальному ринку медобладнання їх можливо отримати не раніше середини квітня".

Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187136
 
   
 Топ коментарі
 
Блазню даже на пиар денег жалко... Первая партия защитных костюмов для медиков, закупленных Фондом Порошенко, поступила в больницы ряда областей и города Киева - Цензор.НЕТ 4133
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Кто мешает Зебилу в ответ попиариться?
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Вова, купи хотя бы пару перчаток, а то порохоботы ржут
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Поступило,та поступило,молодцы.Всё лучше,чем "зраду" разгонять.
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Бюджетні кошти перерахували на президентський фонд. А не у фонд Порошенка. Різницію січете?
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А мы удивляемся почему нет масок, потому что все идет в фонд Порошенка, а он потом пиарится раздавая все это ))))
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Зебилизм - это надолго. В некоторых случаях - навсегда.
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Да, в твоей голове это уже на долго.
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Точно. Вава розпродує, за кордон, а Порох скупає, і везе в Україну. Щоб "попіаритися" на захисті життя лікарів і порятунку паціентів. Хотілось би побачити такий "піар" і від зеленського, з кварталом, і тимошенко з матьківщиною. І від авакова, та "чесного полковніка" гриценко. Тих, хто без напрягу міг би "попіатитися", хоч греблю гати. Ось тільки не хочуть вони рятувати українців ділом, лише бла-бла, на шару. Ну коломоский, той "гол, как сокол". Де йому "піаритись"
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Потом будет новость - первый костюм от фонда порошенко надел медик? Зачем это? Сделал доброе дело - молодец. Зачем этот бесконечный пиар, который нивелирует само действо
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Нужно за фильм про Голобородька рассчитаться, какие маски...
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может он помогает тайно...?
мы вот смеемся здесь над ним как над жадной гундосой крысой..., а он завтра раз - и весь в белом с чеками на благотворительность которые посылал уже год...
Может такое быть..?
И нам всем станет стыдно...
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Думаю его жена с султаном уже создали тайный фонд на закупку средств защиты всем украинцам.
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А покаж хоч один акт приймання-передачі від петра.
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А от під тегом Порошенко - купа відосів, як передавали; не під всіма інфами такого штибу, але кожна третя-четверта. Це навіть доказовіше, ніж накладні.
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Журналістам повірити, себе обмануть. Якось читаю журналіти пишуть, "Винайшли батерейку яка не має полярності". В результаті вияснилось що просто відсік куда батерейку ставлять з хитрими контактами. Можливо петро одну й туж саму коробку возить. Раз ти такий впевнений, покаж один однесенький акт приймання-передачі. За 5 років президенства, та півторя льярда коштів, маю надію що хоч один є. Чи нема чого показати, бо нема жодної допомоги від того борова жадібного?
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Він так і робив. І чим ви віддячили? "Барига"
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Вы ж добрые дела без пиара не понимаете, вам бы видосик посмотреть от Зе
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Мандель,ты не можешь не встрять,ни в одно сообщение про Порошенко.А почему не сообщить про хорошие дела? Да и людям спокойнее ,когда знают ,что в больницы ,что то наконец поступает для защиты наших врачей.
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Може й чистий піар. Адже жодного акту приймання-передачи від петра ніхто ніколи не показував.
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Жаба давит ,что дешевый клован на это не способен ? Ваша власть только марадерствовать и тырить может Почему. Радуцкий не сидит , за стыренный резерв , а о Ермаке , я вообще молчу…
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Справді. Зеленський он абсолютно без піару продав засоби з стратегічного запасу за кордон.
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Треба було ще стрічку перерізати , як воно любить !
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і екземпляр зебіла уродзоного, який віднєкується
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До речі, давно ніхто стрічок не перерізає... Бо капітальні вкладення пішли в нуль, не зразу, поступово після травня минулого року... але: НУЛЬ після того, як Порошенка зняли.
"Совпадение? Не думаю"
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Уже была. Юзик передал Кривому Рогу коробку с тремя сотнями масок и, дай Бог памяти, перчаток. Ну, чисто поржать.
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Жадный помогает , смешные землю делят . Чувствуете разницу ?
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Вова, купи хотя бы пару перчаток, а то порохоботы ржут
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Та откуда деньги у этого зебобика? Здесь нужно сразу к Бене обращаться
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А когда это подлый слепой траст вернул народному депутату Порошенко Рошен?
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А где тут написано, что Рошен принадлежит Порошенко? Написано "от Фонда Порошенко и компании Рошен". Разницу видишь?
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Значит не вернул? Итого спасибо за костюмы надо говорить лицам и организациям, наполниаших деньгами фонд Порошенко и слепому трасту, на который Порошенко по его словам не имеет ни малейшего влияния
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Цікаво, а що там у Трампа з його сліпим трастом?
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Я так розумію, сліпий траст Ротшільда керував бізнесом Порошенка доти, допоки він був Президентом. Після відставки договір управління втратив чинність - наскільки пригадую, в 2014-му саме така диспозиція була. Більше того, вже десь восени Порошенко відчуджував майно (вірніге, право на бізнес) в порядку дарування сину - а це через сліпий траст неможливо; тобто - мав сам взяти керівництво у власні руки...
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А что слабо самим наладить производство костюмов?? Или это архи сложно??? Или нехватка выкроек и закройщиков?
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Карантин . Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 5586 Больше двух не собираться . Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 8551
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Зеле это не нужно. Зеля вор, а красть удобней деньги, выделенные на покупки. На текущий момент есть огромная разница между якобы купленным за государственные деньги, и доставленным в больницы и поликлиники. Где эта разница? И с тестами то же: "покупают" сотни тысяч тестов, а сделали реально всего несколько тысяч. К чьм руам прилипает? К зеленым.
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год назад вава сдал анализы напомню и те сфальсифицированы И что вы зелебобы хотели Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 690
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Вот я вчера в точку попал. Реально будут пиарить каждый шаг коробок. Фу, как же это противно. Ждём сериал как алкаш коробки привёз.
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Дебилоидная зелёная🐲 шавка, а твоей Монике 🤢🤡даже пиарить нечего 😂
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Помогал без пиара - обзывали "барыгой". Я рад, что Порошенко хоть какой-то вывод сделал. Жду, когда зеля хоть что-нибудь купит. А то пока зеля только крадет.
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Без піара - це коли дитячий табір "Вікторія" з трухановим відкривав ?
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Это не эти со скидкой? Китайское вообще все очень ненадежное. Но зато дешевле. Сам Пепо такое, я думаю, не носит. Нидерланды из-за дефекта отозвали 600 тысяч китайских медицинских масок
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Я напомню, что Зеленский привез из Китая 10 млн. тестов. Тестировать надо прямо сейчас, в разгар эпидемии, их нет смысла хранить и откладывать в запасы. Число тестов уже сегодня должно сотнями тысяч исчисляться. Вместо этого - четыре тысячи тестов Вывод - тесты украдены слугами или ленкой Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 3156
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Китай уже поборол эпидемию в ,,некачественных,,маках и костюмах.Посмотрим,как твои соплеменники козломордые в рясеи справятся в своих ,,каКчественных,,!
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Слухаючи зєлю і його фанатів, що кажуть про попередників, складається враження, що я до 2014 року жив у якомусь багатому Люксембурзі, а потім прекрасного короля Яника змінив злий чародій Порошенко, що покрав все і тепер куди не прийде зєля (скоро рік), всюди жопа та павутиння. Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 8861
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Ух, елки, пришел с кухни, а над компом зарево. Это у зелемрази пердаки запылали. Ужос...
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А напалму підлий, показавши акт приймання-передачі, де прямо так і написано від петра лікарні на безоплатній основі. 5 років опаленя не потрібно буде вмикати. Адже це ж просто. петро допомога, а значит актів приймання- передачі пару грузових богданів вже. Покажи хоч один..
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Поклонники зеленского как отдельно выведенный сорт голубей-гадят только на Порошенко.
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Причем сорт,выведенный г+г вообще без головы. И летает сразу жопой вперед.
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А это обязательно нужно было раструбить по всем СМИ?
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А що, треба тихцем, як Зеленський продав засоби захисту з стратегічного запасу за кордон?
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А відосікі від пустоголового, це не раструбить?
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Дык вы все равно будете плеваться в ответ. Вместо благодарности. А так хоть,у людей будет возможность сравнить пятого Президента и пол-шестого
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торгаш українською землею ...розводить местних аборигенів на буси ...
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Навіщо так. Можливо він маски на держакти розмінюватиме, рятуватиме селян від вірусу. як в 90-х міняв ваучери на трастові сертифікати УПІК його батя.
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...В 1626 году третий директор Новых Нидерландов Петер Минёйт (нидерл. Peter Minuit) купил у местных индейцев на территории нынешнего квартала Инвуд весь остров за вещи, стоившие тогда 60 гульденов. Нынешняя оценка земель острова составляет ориентировочно 49 миллиардов долларов...
Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 7483

покупка острова манхэттен ...
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А ты тоже индеец? Работаешь за еду? Или за бусы?
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Пгостите шо интегесуюсь а таки чего стоили эти 60 гульденов в 1626 году ? А доставка имущества новой почтой в Новые Нидерланды ?
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уже писали вчера))))) или еще и завтра об этой партии костюмов напишите что их уже распокавали) и одели......
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запарожье нет--тут рыговская крыша паханат тут не треба
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Отлично. А где кнопка "Отследить посылку"?
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Каким боком Петина солидарность до Рошен ? Рошен это же слепой траст Ротшильда. Пэтя ж типа не причем, или все же когда нужно попиариться то Рошен=Порошенко ?
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От Бєня малацца , тільки пару разів попіарився . За першим разом з корбаном поклали добробати за ЗУГРЕС , а другий раз пофарбував два кіоски .
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