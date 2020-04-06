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 Фоторепортаж, За кордоном
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 Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. ФОТО

Український курсант Антон Совенко отримав звання найкращого іноземного випускника британської Королівської військової академії Сандгерст.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Великої Британії в Україні.

Другий рік поспіль українські курсанти отримують особливі відзнаки Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в м. Сандгерст.

Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 01

Цього року українець Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки.

Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 02

"Від самого початку навчання він проявив себе як талановитий курсант, наполегливо працював над академічними дисциплінами, зокрема й у свій вільний час, аби не лише не відставати, а й перевершувати інших слухачів престижної британської академії, для яких англійська була рідною. Парубок представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу, оскільки його рівень у цій спортивній дисципліні був зависокий, аби змагатися з іншими курсантами", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 р. Артем Бараненко, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, отримав "Шаблю найкращого закордонного випускника" Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187134
 
   
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всегда знал, что достойные люди могут найти себя где-угодно, но не здесь. в лучшем случае бегал бы и гонял дебилов с парков, речек, площадок, как это сегодня делает полиция. у них бедных уже дубинки ломаются... а нашим все по барабану..
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респект) а че там у кацапов с успехами?)
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Зараз, продрищуться тут, про «укро-бандєровцев».

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А як він туди потрапив і хто в нього батьки. Це важливо для розуміння загальної картини появи талантів. Особливо в українських реаліях.
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а ты точно уверен, что можешь разобраться в укр реалиях??? мне кажется - это никому не под силу))))))))))
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Як потрапив?
«Парень представлял Королевскую академию Сандгерст на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу, поскольку его уровень в этой спортивной дисциплине был слишком высокий, чтобы соперничать с другими курсантами"Источник: https://censor.net.ua/n3187134»
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Ти мабуть не все прочитав і не повністю зрозумів моє питання....
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а йому не потрібна твоя відповідь..головне запитати і посіяти сумління
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блін, як же важко тобі буде хлопче у нашій армії...
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Всюду мы лучшие , только когда голосуем - сначала граблями по лбу , потом без сознания - мордой в дерьмо .
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Столько в стране умных, сильных, здоровых душой и телом , а ********** этой страны маленький, чахлый, хрипастый и умо слаб , почемуууууу????
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Это чтобы понять , что бывает лучше . Украина в поиске .
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Тому, що таких як він, 24,45%.
А тих, хто вибрали - 73,22%.
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что бы можно было такого чмырить легко, не выдумывая поводов - под пиво и чипсы...
Под прикол же выбрали...
Украинская национальная забава - Банду Геть!, кричать каждому презику... Украинский курсант Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании - Цензор.НЕТ 9585
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."С самого начала обучения он проявил себя как талантливый курсант, упорно работал над академическими дисциплинами, в том числе и в свое свободное время, чтобы не только не отставать, но и превосходить других слушателей престижной британской академии, для которых английский был родным. Парень представлял Королевскую академию Сандгерст на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу, поскольку его уровень в этой спортивной дисциплине был слишком высокий, чтобы соперничать с другими курсантами".
Козацькому роду, нема переводу.
Респект.
(жаль тільки, що на відміну від цього хлопця, цензорські, так і не змогли вивчити українську мову )
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молодці хлопці! нехай вам щастить!
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Маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм служил в РАБссиянской армии 30 лет,когда кремлевские фашисты Сралина напали на Финляндию,маршал мочил крыс Джугашвили не жалея ни себя ни добровольцев Финляндии...
особенно в 1944 году,когда Джугашвили напал на Финляндию в третий раз,после 1939 и 1941 года...
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Моя мрія щоб краще Китай напав 3 рази на Фінляндію доходячи до фінського кордону завжди повертаючи назад додому.
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Столько в стране умных, сильных, здоровых душой и телом , а ********** этой страны маленький, чахлый, хрипастый и умом слаб , почемуууууу????
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Тому, що таких як він, 24,45%.
А тих, хто вибрали - 73,22%.
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уже цифрі сильно другіє, зараз тільки кожен п'ятий не стісняєця утвєрждать, шо Моніка - це не Лох
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То, что парень молодчина, это безоговорочно! Жаль, что "старые пердуны" и "трухлявые пеньки", засевшие в Генштабе и прочих руководящих структурах ВСУ, не дадут подобным высококлассным спецам претворить в жизнь полученные знания и навыки. Нет, на словах всё будет зашибись, а вот на деле - навряд ли. У каждого из вышеуказанных трухлявых пеньков имеются свои дети, племянники, родственники. Неужто кто-то поверит в то, что на перспективную должность они поставят этого отличника, а не родную кровь? Ага, как же!
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Управлять турецким беспилотником легко.Эрдоганыч вчера в Ливии показал как надо мочить кремлекрыс Украинский курсант Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании - Цензор.НЕТ 8634ИХТАМНЕТов
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Другий рік поспіль!!! Молодці, хлопці! "Курсант Львовского военного вуза стал лучшим выпускником Королевской военной академии Великобритании. Украинец получил особую награду - именную саблю лучшего иностранного выпускника. В этом году в Королевской академии сухопутных войск обучались 33 офицера из 22 стран мира. С Артемом Бараненко пообщались журналисты "5 канала"."
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Фюрер кремля готовится к 9 мая.Парад должен пройти во чтобы ни стало...,но есть альтернативный подход в связи с коронвирусом,я стою на трибуне Мавзолея один,а мимо плывут танки СРАМАТА и самалет Суперджет рисует в небе Вяличие РАБссии... Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії - Цензор.НЕТ 392
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Нет, всё-таки вопрос принципиальный: КТО ЕГО РОДИТЕЛИ ?
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Його батькі - є шановні люди, якщо виховали такого захисника України!
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Красунчик! Тепер я знаю, що Неньку є кому захистити від зелено-беніної мішпухі! Клована -ГЕТЬ! Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії - Цензор.НЕТ 4323
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строй карьеру ТАМ, парень. Тут совки-командиры заставят катать квадратное и красить траву...загубишь только себя
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Ну до сказати ... Гордість розпирає за нашого хлопця, так як начебто то я отрімав ту шаблю найкращего а не наш герой -) Всього тобі найкращего вояк, сподіваюся в Україні на тебе чекає добре кар'єрне зростання і гарна наречена !)
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Соррі за пмилки бо іхати та писати одночасно це так просто
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А тому завжди стрверджую- майбутне України уже із ціею Плеядою....Успіхів Тобі Воїне Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії - Цензор.НЕТ 8467
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Генерал Наев назначен вновь на должность командующего объединенных сил ВСУ.Это хорошее назначение.
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Це не "вновь". Він був ООС, а тепер став у масштабі загальноукраїнському.
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Очень надеюсь, что это будущий министр обороны Украины.
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хороший опыт и хороший результат, плюс личный контакт

с многими иностранными офицерами, желаю стать талантливым генералом!!
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Цікаво чи є наші курсанти і в військових академіях США?
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Він ж буде там працювати і отримувати нормальні гроші.Чому в нас не така армія,а кріпосна і рабська?
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