 Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Великої Британії в Україні.
Другий рік поспіль українські курсанти отримують особливі відзнаки Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в м. Сандгерст.
Цього року українець Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки.
"Від самого початку навчання він проявив себе як талановитий курсант, наполегливо працював над академічними дисциплінами, зокрема й у свій вільний час, аби не лише не відставати, а й перевершувати інших слухачів престижної британської академії, для яких англійська була рідною. Парубок представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу, оскільки його рівень у цій спортивній дисципліні був зависокий, аби змагатися з іншими курсантами", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, у 2019 р. Артем Бараненко, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, отримав "Шаблю найкращого закордонного випускника" Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.
«Парень представлял Королевскую академию Сандгерст на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу, поскольку его уровень в этой спортивной дисциплине был слишком высокий, чтобы соперничать с другими курсантами"Источник: https://censor.net.ua/n3187134»
А тих, хто вибрали - 73,22%.
Под прикол же выбрали...
Украинская национальная забава - Банду Геть!, кричать каждому презику...
Козацькому роду, нема переводу.
Респект.
(жаль тільки, що на відміну від цього хлопця, цензорські, так і не змогли вивчити українську мову )
особенно в 1944 году,когда Джугашвили напал на Финляндию в третий раз,после 1939 и 1941 года...
А тих, хто вибрали - 73,22%.
с многими иностранными офицерами, желаю стать талантливым генералом!!