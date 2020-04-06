 Українська діаспора збирає кошти на допомогу Україні для боротьби з COVID-19

Як повідомляє Цензор.НЕТ, збір коштів організувала організація Ukrainians Without Borders - Українці без кордонів. Це мережа українських діаспорних активістів і організацій з усього світу.

На сторінці фандрайзер організатори пишуть: "У цей страшний для нас усіх час, ми, як і в 2014-му, не змогли стояти осторонь від того, що відбувається в Україні.

Ми усвідомлюємо, що українська медицина потребує нашої з вами допомоги. Інакше вона просто не впорається... Тому, ми оголошуємо загальний збір коштів на допомогу українським медикам".

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Купувати планують захисні костюми для медиків та апарати штучної вентиляції легенів для лікарень.

Гроші збирають через прямі пожертви в фейсбук і на офіційний PayPal організації.

У міру надходження коштів організатори отримуватимуть актуальні потреби лікарень від фонду "Пацієнти України", з яким співпрацюють, а далі їхні волонтери самостійно закуплять і передадуть необхідні речі в лікарні.

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Про отримані суми і здійснені закупівлі активісти обіцяють звітувати окремими постами в цю подію і на сторінці Ukrainians Without Borders - Українці без кордонів.

Менше, ніж за два дні вдалося зібрати 99 пожертвувань із різних куточків земної кулі на загальну суму понад 2000 євро. Збір коштів активно триває. Гроші перераховують представники української діаспори з різних країн світу.

Долучитися до збору коштів можна тут.