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 Суспільство, За кордоном
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 Українська діаспора збирає кошти на допомогу Україні для боротьби з COVID-19

Українці з усього світу почали збір коштів на допомогу українським медикам і лікарням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, збір коштів організувала організація Ukrainians Without Borders - Українці без кордонів. Це мережа українських діаспорних активістів і організацій з усього світу.

На сторінці фандрайзер організатори пишуть: "У цей страшний для нас усіх час, ми, як і в 2014-му, не змогли стояти осторонь від того, що відбувається в Україні.

Ми усвідомлюємо, що українська медицина потребує нашої з вами допомоги. Інакше вона просто не впорається... Тому, ми оголошуємо загальний збір коштів на допомогу українським медикам".

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Купувати планують захисні костюми для медиків та апарати штучної вентиляції легенів для лікарень.

Гроші збирають через прямі пожертви в фейсбук і на офіційний PayPal організації.

У міру надходження коштів організатори отримуватимуть актуальні потреби лікарень від фонду "Пацієнти України", з яким співпрацюють, а далі їхні волонтери самостійно закуплять і передадуть необхідні речі в лікарні.

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Про отримані суми і здійснені закупівлі активісти обіцяють звітувати окремими постами в цю подію і на сторінці Ukrainians Without Borders - Українці без кордонів.

Менше, ніж за два дні вдалося зібрати 99 пожертвувань із різних куточків земної кулі на загальну суму понад 2000 євро. Збір коштів активно триває. Гроші перераховують представники української діаспори з різних країн світу.

Долучитися до збору коштів можна тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187130
 
   
 Топ коментарі
 
Защитные костюмы из мусорных пакетов в ... Великобритании.

Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6783
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от паскуди... заважають Президенту країну рятувати...
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Защитные костюмы из мусорных пакетов в ... Великобритании.

Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6783
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Українська діаспора ділить «вашу» землю !?
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от паскуди... заважають Президенту країну рятувати...
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Только властям нашим не передавайте, а то продадут!
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Финляндия может запустить чартеры для сезонных работников из Украины
Издание пишет, что финские фермеры уже столкнулись с острым дефицитом рабочей силы, а стоимость продуктов питания в стране вырастет, если весенние полевые работы не проведут в срок.
На сегодня местное министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам Лауры Перхеентупа, они должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы. Речь идет примерно о 1500 работников из третьих стран.
https://www.rbc.ua/rus/news/finlyandiya-zapustit-chartery-sezonnyh-rabotnikov-1586178127.html
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Жопоблоковцы, т.е. ОТпиЗЖеные и примкнувшая к ним баба Тимашонка, как вам новость ДЛЯ ПИАРА!!! Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6330 пляха - #пириплюнутьпатрашенка! Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6330

"Вилкул передал медикам испорченные перчатки и маски"!!!!!!!!!!!! - на тебе Боже шо мени не гоже! Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6330
источник - inforesist

Зебилы - бывшие зрадофилы, вы, оправдывающие любую их подлость и мерзость, грязные твари и подонки! Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5886
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ну если я пострадавший, а ты за мной ползаешь, кому санитары?
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судя по тому как взвод мусоров ловил сегодня плавца-эксремала в Гидропарке, спасать нужно мусоров а не страну...
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