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Все про:Стерненко (57) Трепак (72) Венедіктова (96) Василів Ігор (2)

 Венедіктова має надати офіційні роз'яснення про тиск на Трепака заради повідомлення про підозру Стерненку, - "слуга народу" Василів

Звернення щодо обставин, викладених колишнім заступником генпрокурора Віктором Трепаком у рапорті, буде офіційно відправлено на ім'я генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це повідомив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Ігор Василів, передає Цензор.НЕТ.

"Як голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів не можу лишатися осторонь повідомлень ексзаступника Генпрокурора Віктора Трепака щодо можливого тиску на нього з метою підписання підозри громадському активісту Стерненку.

Переконаний, що це суперечить не тільки процесуальному законодавству, а й морально-етичним нормам.

Вимагаємо надати офіційні роз’яснення щодо тиску на Віктора Трепака з метою підписання підозри громадському активісту Сергію Стерненку та звільнення від функціональних обов’язків щодо координації департаменту, який розслідував справу вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

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Відповідне звернення, щодо обставин викладених Віктором Трепаком у рапорті буде офіційно надіслано на ім’я Генпрокурора Ірини Венедіктової", - написав нардеп.

Венедіктова має надати офіційні розяснення про тиск на Трепака заради повідомлення про підозру Стерненку, - слуга народу Василів 01

Нагадаємо, 4 квітня колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак повідомив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

За його словами, після розмови з керівництвом відповідного департаменту і прокурорами, які ведуть цю справу, також було вирішено, що "підстав для повідомлення Стерненкові про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає". Генпрокурору направили рапорт із аргументацією щодо відсутності підстав для повідомлення про підозру Стерненкові.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від всіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву про звільнення.

Також, 25 березня в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Венедіктової з мііністром МВС Арсеном Аваковим і головою Нацполіції Ігорем Клименком, на якій обговорювали стан досудового розслідування у справі Павла Шеремета.

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Поруч зі справою Шеремета на нараді названо актуальною і резонансною справу активіста Стерненка, на якого було скоєно кілька замахів, і під час одного з яких загинув нападник.

Венедіктова заявила, що відставка Віктора Трепака - його рішення, а справу одеського активіста Сергія Стерненка обговорювали, оскільки про це говорив нардеп Олександр Дубінський у Верховній Раді, коли розглядалося її призначення на посаду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187127
 
   
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А мне определённо некоторые "слуги" начинают нравится!
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Зараз якась зараза напише тобі, що ти співчуваєш ригоаналам! Я це вже отримав за подібний коментар.
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Невже настільки все погано у деяких...
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Так. Можна знайти ці діалоги, де повно зебільної брехні. Йшлося лише про те, що у Запоріжжі залишили тролейбуси.
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Та то шо вони брешуть, то ж не дивує, дивує коли ще й настільки тупо все перекручують....
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А коли вони не «перекручували»? Вся політика з часів союзу -маніпуляції і терор.
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Ну є ж якісь межі. Буває навіть не розумієш, чи то вони самі такі тупі, чи інших такими вважають, чи це тупо такий тупий тролинг...
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У них задача вчепитися, перекрутити так, щоб на їхні порушення закону, непрофесійність, корупцію...ніхто не звертав увагу.
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Погоджуюь з вашою характеристикою дій зелеинх. Але вона свідчить про те, що вони зовсім не тупі. А політично тупі - громадяни України, які не звертають на це увагу і продовжують їх підтримувати.
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Извини не удержался, зараза пишет, где ты был, 5 лет, шо не одного посаженного регионала?
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Ну чого, Єфремов скільки років за гратами сидів, поки зе-команда не випустила його?
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Сидел, но не осужден, получит компенсацию. НЕ ДОХОДИТ, ну извини.
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Сидів і Єфрємов, і "Беркути", і багато інших, і сиділи би під слідством й досі, але Зєльцман змінив вектор руху країни і вони на свободі. Ще не доходить? Ну, то вибач.
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А я хіба відповідаю за посадку регіоналів? У тебе теж нема розуму?
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Ясень пень, ты просто поддерживаешь ган...... донов, которые ни КОГО не посадили. Во розум.
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Ти просто приклад зебілам, який хоче репресувати людей лише за політичними уподобаннями і не виконувати закони України.
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Путаете. Педросы на Пиночета намекали и намекают до сих пор.
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Тоді це не до мене. Ви же теж підтримали брехню проти мене. Тому не бачу про що з вами розмовляти.
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Отследите свой текст "хоче репресувати людей". Получается, что чукча писатель, а не читатель.
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Єфрємову було все одно, засуджений він чи ні. Він реально сидів. У в'язниці. Без свободи. І згнив би там, якби не прийшли зєлєйоббіки. І, в Україні ніхто нікого не садив, крім Йулі))). І так, це були НАШІ ган...дони, а тепер - чужі. І сидить вже Антоненко і інші. Але ти все ще не розумієш різниці... чи розумієш, але мусиш довбати Пороха, бо таке замовлення?
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У них другая болезнь , не такая , как у обычных людей .
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Бенядиктова это не человек зеленского
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В структурі влади сьогодні ВСІ люди Зєльцмана.
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Да да , фсе. По этому 6000 поправок в закон. А ты эсПерд😷
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Венедиктова напрямую подчиняется Помпео..Попытка политически повлиять на Венедиктову сродни политически повлиять на Помпео.А это чревато беременностью для желающих.Причём внематочной со всеми вытекающими последствиями по смене пола.
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Як як завжди в кацапа все перевелось на гомосятину.
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На Полтавщине односельчане избили 57-летнюю женщину. Видео1.7т17:36, 6.04.2020Обновлено: 17:41, 6.04.2020Читать материал на украинскомВ Полтавской области односельчане жестоко избили 57-летнюю женщину. Мотивом нападавшие назвали кражу собаки.У пострадавшей диагностировали переломы костей носа, множественные ссадины и гематомы головы, а также раны верхней губы, сообщается в сюжете телеканала НТН (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).Венедиктова должна предоставить официальные разъяснения о давлении на Трепака ради сообщения о подозрении Стерненко, - "слуга народа" Васылив - Цензор.НЕТ 5050Односельчане избили 57-летнюю женщинуКадр телеканала НТНОтмечается, что женщина пришла к соседям, а через некоторое время в их дом ворвались двое братьев и их родственник. Они начали издеваться над Ниной, бить ее кулаками и битами, пытались утопить. Затем издевательство продолжилось ночью на кладбище. Женщину заставили копать себе могилу, после чего кинули ее туда в полуобморочном состоянии и забросали землей.
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ДОЛЖНА, ДоЛжНа, должна, д о л ж н а .........................
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Венедіктова має надати офіційні роз'яснення про тиск на Трепака заради повідомлення про підозру Стерненку, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 8319Дмитро Корчинський
2 год ·

Прем'єрміністр України вважає, що воду в окупований Крим пускати можна, а українців у парки - ні.

Перше він пояснює маячнею, друге не пояснює взагалі.

Це все, що вам потрібно знати про карантин.
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Невідомо де парк, а де не парк. Сідати на лавочку для пенсіонерів заборонено!
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Очухались после того как комплексная экспертиза завершилась, но увы, пора в суд)))
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Ця прокурорша це людина яка обслуговує проросійські сили....
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власть ермака и его клоуна уже на ниточке держится, а они продолжают быковать то с минском, то с добровольцами, то с рашисткой венедиктовой и портновым. За обоими уже тюрьма плачет
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Да ложила Венедиктова на обращение депутатов, то чем Зеленский играл на рояле, так как у Венедиктовой такого инструмента нет
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Сегодня закончилась экспертиза, доказавшая, что Стерненко убил батьку двух детей, хладнокровно, ножом.
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Причём тупым ножом. А это уже особая жестокость.
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А что Венедиктова может "официально" сказать нового? Выше ясно написано:
"Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака - его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненко обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность.Источник: https://censor.net.ua/n3187127"
так что она еще может сказать, хоть официально, хоть нет?
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Бенядиктова- человек черта. Черт не любит Стерненка и подобных ему. Черт любит петушария и подобных ему.
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А у нас получается кроме дел против активистов расследовать нечего? На них многократно покушались, государство их не могло защитить. А теперь они ещё виноваты что защищали себя сами?
У нас в стране полно внутренних врагов которые подрывают государственность, работают на врага. ГПУ этими лицами случайно не хочет заняться?
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активист - это отягащающее. Активист должен быть незапятнан, кристально чист и быть примером для других.
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рашистская ********* назначала прокурором Крыма няшу заньопанную, зелень назначила иришу подкернесовскую. что те ублюдки, что эти бараны!
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А чого він не скликає комісію, яку очолює, щоб офіційно на засіданні заслухати прокуроршу?
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А що Трепак подав офіційне звернення? Ні! Так про що ми тут говорими? Генпрокурор не повинен коментувати слухи!
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Венедиктова должна начать, наконец, посадки! А не заниматься всякой фигней, на которую её хотят направить некоторые запроданцi Коломойского из СН (да, к сож, там такие есть)
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