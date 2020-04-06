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 Мінекоенерго закликає громадян не спалювати суху рослинність

Такі дії мають жахливі наслідки як для довкілля, так і для здоров'я оточуючих. Особливі погодні умови - малосніжна зима, рання весна - цьогоріч призвели до рекордного дефіциту вологи в ґрунті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Мінекоенерго звертається до громадян з вимогою дотримуватися законодавства і не спалювати суху рослинність.

За даними ДСНС, ліквідація таких пожеж відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю збільшення масштабів. Для їхнього гасіння потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Адже на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х кілометрів на годину, а у вітряну – до 30. Висота полум’я сягає двох метрів, а при сильному вітрові з різкими змінами напрямку та швидкості, розмір таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази.

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Основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор — можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками. Лише за минулу добу маємо 693 випадки загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах! Вогонь охопив 984 гектари.

Стаття 245 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом.

Таке правопорушення карається штрафом від 5 100 гривень до 8 500 гривень, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187126
 
   
 Топ коментарі
 
штрафом от 5100 грн до 8500 грн



это если в маске ?
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Штрафы , штрафы , штрафы ...
Такое впечатление , что ничего другого власть не знает и не хочет знать .
Всё , как в Кацапии ...
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И куда это все девать? А еще есть ветки после обрезки кусов и деревьев.
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штрафом от 5100 грн до 8500 грн



это если в маске ?
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Її потрібно з'їдати.Якраз для цього карантин ввели.
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Штрафы , штрафы , штрафы ...
Такое впечатление , что ничего другого власть не знает и не хочет знать .
Всё , как в Кацапии ...
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По вашему, нужно давать селянам деньги(пряники) шоб не палили. Только ...издить и гривной и дубинкой!Мінекоенерго закликає громадян не спалювати суху рослинність - Цензор.НЕТ 1875
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Бабушкам запретили выходить из дома . Теперь у них осталась одна радость - жечь мусор .
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Менше закликайте , більше лупіть штрафи . Бо з закликів всі ржуть і порядку немає . Сам лишень бардак .
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..от за таке зпалювання всього живого і треба давати штрафи в 17000грн, а не за прогулянку по лісі без масочки, які Зєля-Золота Ручка збарижила за бугор
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якщо це не такий йУмор, то ви напевне з тих, що обрали Зелю-Золотую Ручку на нашу голову..
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Треба об'єднати Мінекоенерго з Міністерством Культури.
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а хрен ли селюков призывать - только непомерные штрафы уймут быдло, сжигающее мусор, баклажки, пакеты, резину и пр. в жилой зоне
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Без селюків будеш жерти баклажки і гуму.
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о, еще один поджигатель - пали мусор у себя в хате, никому не мешаешь и сам наслаждаешься запахом горелого пластика
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Шоб цього не було, її треба палити контрольовано.
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В мене сусідка спалює сміття і траву контрольовано, особливо ******** контролювати коли вітер в мій бік. Починає контролювати в березні і закінчує в кінці жовтня. Мені дуже подобається що все під котролем.
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Так в середині року трава свіжа,вона не горить, та й на городах палять восени а не зараз, тим більше не влітку.
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Я проти спалювання сухої трави. Та все ж є очевидні причини, чому останнім часом, степові пожари мають такі тяжкі наслідки. Раніше, років 20-30 тому, селяни масово заготовляли сіно для худоби. викошували траву скрізь де була змога. Випасалися в степах стада корів. Суха трава горіла кожної осені чи весни і тоді, ось тільки наслідки цих пожеж були не такі страшні. Нині ж траву не косять, нікому її косити. Корів теж стало в десятки разів менше. І якщо трава не горіла цьогоріч, а не дай Бог, якийсь дурень її запалить через рік, а то й через два, наслідки стають сташними. А рано чи пізно, дурень траву запалить. Сумно це констатувати, та чим більше років не буде горіти трава, накоплюючись в степу роками, тим страшніший буде степовий пожар.
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І ще, хочу кілька слів сказати на захист тих бабульок, які палять в себе на городі сухе бадилля від картоплі, томатів, та ін. Вони її палять не кожен день, а тільки по-осені, якщо взяти всіх скопом, то десь близько місяця, то там, то там. А "еколухи" б"ють тривогу, звинувачуючи тих бідних селян у всіх смертних гріхах. Та тільки курряги диму в атмосферу за рік випускають більше ніж ті бабульки, плюс - окурки, пусті пачки від цигарок на кожному метрі. А сміттєспалювальні заводи, що ночами палять сміття з відключеними фільтрами, а ТЕЦ, а металургійні заводи...? Блін, а винні бабульки, виявляється вони головні забруднювачі повітря! Да, не згадав ще любителів шашличків, коли від чаду їхніх мангалів, особливо влітку, не продихнеш.
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не знаю, где таких белых и пушистых бабулек вы видели - наши придурки по всей улице палят бытовой мусор, пакеты, баклажки, старую одежду и пр., прикидывают это всё сузой травой и жгут каждый день
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Deodar Revolution /// Я з вами згоден. Є і такі барани, типове бидло! Де жруть, там і ср...ть. А я мав на увазі селян і мешканців приватного сектору міст, які палять те бадилля, яке навіть агономічна наука рекомендує спалювати, а саме: бадилля баклажанів, томатів, картоплі та огірків. Якщо це баддилля не палити, кранти огороду! Фітофтора на слідуючий рік зіжре весь урожай і ніяка "хімія" не допоможе. А ті, хто палить гуму, поліетілен та інші побудові відходи - розумово недалекі істоти, труять і себе і сусідів і я їх не захищаю.
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Ещё удивляет что на огороде жечь траву нельзя, дескать это вредит экологии, а вот если запихнуть ее в печь, то уже можно. Бывает зимой мимо иного дома пройти невозможно, когда в печи жгут резанные покрышки.
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Ну вот это напрасно!!! Время призывов прошло, сейчас уже такой режим планеты, когда малейшая искра делает адское(правильное слово!) пламя.
Уже нужны штрафы в разы и реклама этих штрафов.
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Не палити це самий кращий штраф, врожай зменшиться відсотків на 30, різницю відчують всі.
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Тобто російські спецслужби ніколи ніякої диверсійної діяльності в Україні не проводили і не проводять.
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И куда это все девать? А еще есть ветки после обрезки кусов и деревьев.
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якого бидло "призывать" ...штрафувати їх "короновірусними" штрафами ...щоб суки до сірників підійти боялися ...
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