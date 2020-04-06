 З телеканалами домовилися під час телеуроків не показувати політичні сюжети, - заступник голови ОП Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Блогер Сергій Наумович 6 квітня на своїй сторінці в Facebook повідомив, що телеканал ZIK перед початком телеуроків показував рекламу Віктора Медведчука і його партії "Опозиційна платформа - За життя". Блогер Роман Шрайк розповів про схожу ситуацію на телеканалі "112 Україна".
Кирило Тимошенко, зі свого боку, обговорив цей інцидент із представником каналу ZIK.
"За хвилин 10-15 до початку телеуроків у них ішов якийсь із політичних сюжетів. Ми попросили, як ми з ними домовлялися спочатку, щоб не було політики - вони підтвердили, вибачилися. І далі не буде ніякої політики", - розповів він.
Тимошенко уточнив, що ці домовленості стосуються всіх каналів.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що щоранку, о 10:00, з понеділка по п'ятницю уроки транслюватимуть українські телеканали.
11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.
Нагадаємо, в Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.
25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.
Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.
Я не знаю конечно. Может дело в том, что коледж с уклоном в IT. А может эти видеоуроки сделаны на "отцепись"?
Кстати - у них с первого дня карантина учеба не прекращалась. В лицее организована система "личных кабинетов" где учителя размещают задания. туда же скидываются "домашнии работы" учениками. Все материалы (учебники) доступны тоже в личном кабинете ученика. Довольно круто все организовано.
4 год ·
Как заставить украинцев соблюдать карантин?
Для этого надо чрезвычайное положение прежде всего ввести там, где это важнее всего - надо прежде всего изолировать все ломбарды, где сбывают краденое, все точки наркоторговли, всех контрабандистов, все пункты вторчермета, куда свозят краденый металл, всех директоров госпредприятий, которые вопреки Кабмину занимают должности, и всех судей, кто продает каждый день судебные решения. И всех их вывезти под конвоем в палаточные лагеря на обсервацию, под охраной. И как увидят украинцы, что государство применяет чрезвычайное положение против тех, с кем ничего не могло сделать по закону, а не против тех, кто бегает по паркам, испугаются, сделают себе сами маски и антисептики, и будут сидеть дома, лайкать политиков в фейсбуке и есть попкорн.