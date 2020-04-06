EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  1091  24
Все про:освіта (686) політика (752) телебачення (419) Тимошенко_Кирило (32) Офіс Президента (303)

 З телеканалами домовилися під час телеуроків не показувати політичні сюжети, - заступник голови ОП Тимошенко

Офіс президента України домовився з усіма телеканалами, які показують уроки в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", щоб під час трансляцій в їхньому ефірі не було ніяких політичних сюжетів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Блогер Сергій Наумович 6 квітня на своїй сторінці в Facebook повідомив, що телеканал ZIK перед початком телеуроків показував рекламу Віктора Медведчука і його партії "Опозиційна платформа - За життя". Блогер Роман Шрайк розповів про схожу ситуацію на телеканалі "112 Україна".

Кирило Тимошенко, зі свого боку, обговорив цей інцидент із представником каналу ZIK.

"За хвилин 10-15 до початку телеуроків у них ішов якийсь із політичних сюжетів. Ми попросили, як ми з ними домовлялися спочатку, щоб не було політики - вони підтвердили, вибачилися. І далі не буде ніякої політики", - розповів він.

Тимошенко уточнив, що ці домовленості стосуються всіх каналів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що щоранку, о 10:00, з понеділка по п'ятницю уроки транслюватимуть українські телеканали.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Нагадаємо, в Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Школи самі визначатимуть структуру і форму навчання на час карантину, - Міносвіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187122
 
 
 Топ коментарі
 
мой ребенок (15 лет) учится в лицее. спрашиваю буквально пол часа назад "уроки по телеку смотрел?" говорит смотрел. "Ну и как тебе?". Ответ - "короткие сильно и там показывают то что мы давно уже прошли".
Я не знаю конечно. Может дело в том, что коледж с уклоном в IT. А может эти видеоуроки сделаны на "отцепись"?
Кстати - у них с первого дня карантина учеба не прекращалась. В лицее организована система "личных кабинетов" где учителя размещают задания. туда же скидываются "домашнии работы" учениками. Все материалы (учебники) доступны тоже в личном кабинете ученика. Довольно круто все организовано.
 показати весь коментар
 
Продали медпринадлежности в Испанию и Италию.Это политреклама или бизнес команды нового гаранта? С телеканалами договорились во время телеуроков не показывать политические сюжеты, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6669
 показати весь коментар
 
можно подумать те уроки кто-то смотрит....соц сети никто не отменял
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
можно подумать те уроки кто-то смотрит....соц сети никто не отменял
 показати весь коментар
 
 
Ну это их дело учиться или не учиться. Подрастут и пойдут работать на завод или мыть жопы в Италию, работы на всех хватит.
 показати весь коментар
 
нет. это не их дело, а их обязанность. их и их тупорылых батькив в соответствии с законом про загальну середню осв!ту.
 показати весь коментар
 
кстати, в италии жоп как раз на всех не хватит. старым жопам уже помыл коронавирус.
 показати весь коментар
 
 
Вот и выяснили что политическая реклама вредна, особенно для неокрепших умов, и её нужно запретить)
 показати весь коментар
 
мой ребенок (15 лет) учится в лицее. спрашиваю буквально пол часа назад "уроки по телеку смотрел?" говорит смотрел. "Ну и как тебе?". Ответ - "короткие сильно и там показывают то что мы давно уже прошли".
Я не знаю конечно. Может дело в том, что коледж с уклоном в IT. А может эти видеоуроки сделаны на "отцепись"?
Кстати - у них с первого дня карантина учеба не прекращалась. В лицее организована система "личных кабинетов" где учителя размещают задания. туда же скидываются "домашнии работы" учениками. Все материалы (учебники) доступны тоже в личном кабинете ученика. Довольно круто все организовано.
 показати весь коментар
 
 
И все это работает и без карантина - всегда. никаких тебе собраний родительских - все в общем чате для "предков" (выражение моего малого). Оценки родители видят тоже практически сразу. В общем довольно круто все сделано. Похоже на систему общего проектирования в IT.
 показати весь коментар
 
Виявляється, що у вищих учбових закладах теж були погано готові до онлайн-навчання. Зараз студенти просто втрачають час.
 показати весь коментар
 
как в вышках организовано не знаю - моему еще 2 года в лицее. Потом выпускные, которые являются вступительными в наш же технический универ на кафедру IT-технологий
 показати весь коментар
 
Странно договариваться о Том , - Что ты Украинец , а по Мило Уроков Строят русский Мир в Головах и ходят по Земле и Гадят .
 показати весь коментар
 
Повна демагогія від регіоналів, або по-новому - слуг народу. Насправді навчання перед телевізором дитину не навчить.
 показати весь коментар
 
 
правильно. нужна обязательная обратная связь. иначе это "ролики из ютуба" и не надо было огород городить
 показати весь коментар
 
 
Так, але виявляється спеціальні програми для такого навчання мають ряд недоліків. І це в рейтингових вишах. Про інші навіть і говорити не треба.
 показати весь коментар
 
Продали медпринадлежности в Испанию и Италию.Это политреклама или бизнес команды нового гаранта? С телеканалами договорились во время телеуроков не показывать политические сюжеты, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6669
 показати весь коментар
 
 
Юрий Бутусов
4 год ·

Как заставить украинцев соблюдать карантин?
Для этого надо чрезвычайное положение прежде всего ввести там, где это важнее всего - надо прежде всего изолировать все ломбарды, где сбывают краденое, все точки наркоторговли, всех контрабандистов, все пункты вторчермета, куда свозят краденый металл, всех директоров госпредприятий, которые вопреки Кабмину занимают должности, и всех судей, кто продает каждый день судебные решения. И всех их вывезти под конвоем в палаточные лагеря на обсервацию, под охраной. И как увидят украинцы, что государство применяет чрезвычайное положение против тех, с кем ничего не могло сделать по закону, а не против тех, кто бегает по паркам, испугаются, сделают себе сами маски и антисептики, и будут сидеть дома, лайкать политиков в фейсбуке и есть попкорн.
 показати весь коментар
 
 
И ХОРОШО БЫ УБРАТЬ С ЗАСТАВКИ РОЖУ ЛЫСОГО ***** ЗА ПАРТОЙ !
 показати весь коментар
 
В нас система освіти,це дно.Дітям засовують в голову купу лайна.Замість того.щоб діти самі могли предмети,які хочуть вивчати.
 показати весь коментар
 
Высшее образование в дохлом совке и сегодняшнее,небо и земля.В эпоху не интернета приходилось часами сидеть в библиотеке с нужными умными книжками и конспектировать даже мелочь едва заметную...,сегодня лафа,зашел в инет, набрал текст типа ГУЛАГ победил Освенцим и радуйся тупому ответу... З телеканалами домовилися під час телеуроків не показувати політичні сюжети, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6821
 показати весь коментар
 
ндя, Капітельманшу вже зовсім на тельавівзорі не видно, хоч щось хороше.
 показати весь коментар
 
Домовляється брат Єрмака за державну посаду за декілька лямів. Попередній уряд подібно був складений саме за такою схемою,тому що довели країну до ручки. З телеканалами домовилися під час телеуроків не показувати політичні сюжети, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4854
 показати весь коментар
 
Нужно деткам в русскоязычных передачах показывать ,что они живут в Украине и обучают их не на английском ,а на оккупационном русском языке за бюджетные деньги Украины З телеканалами домовилися під час телеуроків не показувати політичні сюжети, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1557
 показати весь коментар
 
Я то гадал, почему гандонов перестали показывать, а это детский час.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору