 Померлий священник не спровокував спалах COVID-19 на Тернопільщині, оскільки був уже не єдиним хворим, - санлікар області Чайчук

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила головний державний санітарний лікар області Оксана Чайчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо статистику. А з неї видно, що у ті дні, коли було виявлено коронавірус у священника, в районі, зокрема 13-15 березня, були зафіксовані захворювання в інших жителів. Це люди, які не спілкувалися із отцем", - сказала Чайчук.

За її словами, священник, який помер, мав низку захворювань, які і вплинули на подальший перебіг COVID-19 у пацієнта.

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Така обставина ускладнила ситуацію, що й призвело до летального наслідку.

Чайчук також повідомила, що в області в останні дні забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту суттєво поліпшилося, медики мають усе необхідне, аби лікувати хворих.

Нагадаємо, 21 березня 2020 року коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника.

Пізніше стало відомо, що поліція розшукує майже пів тисячі людей, які контактували на Тернопільщині із зараженим коронавірусом священником Олегом Вінницьким.

6 квітня чоловік помер.