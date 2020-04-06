 Померлий священник не спровокував спалах COVID-19 на Тернопільщині, оскільки був уже не єдиним хворим, - санлікар області Чайчук

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила головний державний санітарний лікар області Оксана Чайчук, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо статистику. А з неї видно, що у ті дні, коли було виявлено коронавірус у священника, в районі, зокрема 13-15 березня, були зафіксовані захворювання в інших жителів. Це люди, які не спілкувалися із отцем", - сказала Чайчук.
За її словами, священник, який помер, мав низку захворювань, які і вплинули на подальший перебіг COVID-19 у пацієнта.
Така обставина ускладнила ситуацію, що й призвело до летального наслідку.
Чайчук також повідомила, що в області в останні дні забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту суттєво поліпшилося, медики мають усе необхідне, аби лікувати хворих.
Нагадаємо, 21 березня 2020 року коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника.
Пізніше стало відомо, що поліція розшукує майже пів тисячі людей, які контактували на Тернопільщині із зараженим коронавірусом священником Олегом Вінницьким.
6 квітня чоловік помер.
а Путин - взрывал их, травил, бомбил, стрелял = сильный и профессиональный Харизматик)
Слава богу, выдыхай.
Нужно было делать сразу
Текст молитвы. Был бы хайп.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, -
Это вам,блин, не вакцина,
Тут традиции веков.
Есть у нас примеров куча
В житиях отцов святых.
Пусть китайцы русский учат,
А не косят под крутых.
Посреди смертельной битвы
Не сбежишь теперь куда-то.
Посылаем текст молитвы
Мы в Италию и в Штаты.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.
Это вклад наш непосильный
В здравоохранение.
В Запорожье священники пролетели над городом на вертолете, читая молитву против коронавируса
https://antikor.com.ua/articles/368656-v_zaporohje_svjashchenniki_proleteli_nad_gorodom_na_vertolete_chitaja_molitvu_protiv_koronavirusa
Украине: В Виннице устроили крестный ход
"ПРОТИВ ЧУМЫ" - ДОФИГА ЛЮДЕЙ.. СОТНИ ТЫСЯЧ. ПРОШЛИСЬ КРЕСТНЫМ
ХОДОМ... И ВЫМЕРЛО "ХОДОКОВ" ДО 90% В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ-ДВУХ
А чего тогда поп не отменил службу, как украинские церкви?
Мля! Ви не могли написати, що " спалах COVID-19 спровокував не священник" ? Бутусов! Де ти назбирав цих недоумків?
По состоянию на 17:00 в городе Харькове зафиксирован один случай заболевания коронавирусом, больной находится в самоизоляции.
В то же время у 31 человека зафиксировано подозрение на наличие в организме COVID-19. Согласно протоколу, данные харьковской лаборатории направлены в национальную референс-лабораторию в Киев, где должны подтвердить или опровергнуть эти подозрения.
Об этом сообщили в горсовете Харькова.