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 Померлий священник не спровокував спалах COVID-19 на Тернопільщині, оскільки був уже не єдиним хворим, - санлікар області Чайчук

У дні, коли було виявлено коронавірус у померлого священника Олега Вінницького, на Тернопільщині вже були й інші хворі, які не контактували з ним.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила головний державний санітарний лікар області Оксана Чайчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо статистику. А з неї видно, що у ті дні, коли було виявлено коронавірус у священника, в районі, зокрема 13-15 березня, були зафіксовані захворювання в інших жителів. Це люди, які не спілкувалися із отцем", - сказала Чайчук.

За її словами, священник, який помер, мав низку захворювань, які і вплинули на подальший перебіг COVID-19 у пацієнта.

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Така обставина ускладнила ситуацію, що й призвело до летального наслідку.

Чайчук також повідомила, що в області в останні дні забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту суттєво поліпшилося, медики мають усе необхідне, аби лікувати хворих.

Нагадаємо, 21 березня 2020 року коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника.

Пізніше стало відомо, що поліція розшукує майже пів тисячі людей, які контактували на Тернопільщині із зараженим коронавірусом священником Олегом Вінницьким.

6 квітня чоловік помер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187119
 
 
 Топ коментарі
 
У санврача совсем кукуха отъехала. Если священник просто сидел в Украине, что элементарно по паспорту, или кактам пробить, то он никак ничего не мог спровоцировать, а сам есть жертва - вирус гдето от кого то подхватил... Блин они совсем там конченые.
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ну если не один то можно заражать. тут понятно.
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Он явился идеальным звеном для передачи вируса, так как его деятельность связана с общением с людьми.
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ну если не один то можно заражать. тут понятно.
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А Філарет попереджав, що коронавірус- то кара за одностатеві шлюби, не прослухав отець Павел Філарета, а дарма!
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раньше был священный огонь, а теперь священный очистительный коронавирус.... здается мне без фашиствующей рукожопой россии не обошлось! как обычно химвойска смехдержавной ********* недооценили всех свойств вируса и так помоли китайцам выпустив жуткую тварь на волю....
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Как все просто,Священик не причем, до него были, я коротко, а тут рукожопые выпустили тварь на волю. А тут президент с экс президентом клоуны, че и не умереть.
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этому говну до Муссолини(фашизма) - как тебе до историка. на Рашке скорее коммуно-мазохизм, а не фашизм.
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С этим неговном муссолини итальянцы разделались и не жалеют.
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так то ж Европа. Сралин вон, пустил на фарш и удобрение 50млн совков и они до сих пор ему осанны поют да иконы рисуют.
а Путин - взрывал их, травил, бомбил, стрелял = сильный и профессиональный Харизматик)
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Среди Умерших , нечего Искать Провокаторов Вспышки , - а провокаторы Живые и Ненасытные.
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Если не заразил,значит святой ? Кому это так важно,после всего случившегося.
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значит - "маловерил" если заразился, а если кого заразил, то им это "проверкаверы"
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вместо церквей-нужно строить Больницы... вместо зарплат футболистам-нужно платить мед.работникам... это касается не только Украины, а всего мира.... но ничего не измениться, к сожалению....
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Ну, теперь пройдёт зараза,
Слава богу, выдыхай.
Нужно было делать сразу
Текст молитвы. Был бы хайп.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, -
Это вам,блин, не вакцина,
Тут традиции веков.
Есть у нас примеров куча
В житиях отцов святых.
Пусть китайцы русский учат,
А не косят под крутых.
Посреди смертельной битвы
Не сбежишь теперь куда-то.
Посылаем текст молитвы
Мы в Италию и в Штаты.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.
Это вклад наш непосильный
В здравоохранение.
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а вот это мое Запорожье...НЕВЕЖЕСТВО, ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ, И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
В Запорожье священники пролетели над городом на вертолете, читая молитву против коронавируса
https://antikor.com.ua/articles/368656-v_zaporohje_svjashchenniki_proleteli_nad_gorodom_na_vertolete_chitaja_molitvu_protiv_koronavirusa
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вместо церквей-нужно строить Больницы... вместо зарплат футболистам-нужно платить мед.работникам....ничему ЖИЗНЬ не учит .... ничего не измениться, к сожалению.... все так же ВИРУСЫ будут лечить лбом об пол...И КОГДА ЭПИДЕМИЯ ЗАКОНЧИТСЯ === НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Это не идиотизм, не упрощайте и не переводите все тупо в оскорбление. Это... заблуждение может? Или суеверие и обман?
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Человек просто высказал свое мнение об этом факте...
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ВИННИЦА... ГИГИЕНА... 1,5 ДИСТАНЦИЯ... КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ЗАРАЖЕННЫХ В ЭТОЙ ТОЛПЕ?????Померлий священник не спровокував спалах COVID-19 на Тернопільщині, оскільки був уже не єдиним хворим, - санлікар області Чайчук - Цензор.НЕТ 5099
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09.03.2020 Коронавирус в
Украине: В Виннице устроили крестный ходПомерлий священник не спровокував спалах COVID-19 на Тернопільщині, оскільки був уже не єдиним хворим, - санлікар області Чайчук - Цензор.НЕТ 4796
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В СРЕДНИЕ ВЕКА СОБРАЛИ НА КРЕСТНЫЙ ХОД
"ПРОТИВ ЧУМЫ" - ДОФИГА ЛЮДЕЙ.. СОТНИ ТЫСЯЧ. ПРОШЛИСЬ КРЕСТНЫМ
ХОДОМ... И ВЫМЕРЛО "ХОДОКОВ" ДО 90% В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ-ДВУХПомерлий священник не спровокував спалах COVID-19 на Тернопільщині, оскільки був уже не єдиним хворим, - санлікар області Чайчук - Цензор.НЕТ 7173

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Держим кулаки и смотрим сколько фсбешников заболело в Москве-Коронавірус у настоятеля лаври:ЗМІ назвали,хто з ним контактував Павло встиг провести Службу,на якій були присутні очільник УПЦ МП Онуфрій,митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич),і політик Новинський
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Зараз в Києві поліція проводить рейди по паркам та ловить пенсіонерів. На перший раз попереджає, а на другий буде доправляти в суд і вимагати штраф 17 тис. грн.
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Он явился идеальным звеном для передачи вируса, так как его деятельность связана с общением с людьми.
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А еще такое идеальное звено это продавцы, водители маршруток, врачи, сотрудники отдела кадров и тд. Но это не приходит видно на ум при параноидально-атеистическом поражении психики
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в маршрутках тоже все лижут поручни, или в магазинах - витрины? и пьют с одной бутылки?
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Что такое воздушно-капельный способ распространения знаете? Если поняли, что написали фигню, то не отвечайте. Если нет, тоже не отвечайте: я параноидально-атеистическое поражении психики, как у вас, не лечу.
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У санврача совсем кукуха отъехала. Если священник просто сидел в Украине, что элементарно по паспорту, или кактам пробить, то он никак ничего не мог спровоцировать, а сам есть жертва - вирус гдето от кого то подхватил... Блин они совсем там конченые.
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Пошла отмазка РПЦ.
А чего тогда поп не отменил службу, как украинские церкви?
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Увоперрвих, Рафик ниучьом не уиноуват!
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Хтось щось зрозумів з цього заголовку?
Мля! Ви не могли написати, що " спалах COVID-19 спровокував не священник" ? Бутусов! Де ти назбирав цих недоумків?
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Але він був єдиним з хворих,який зібрав здорових в церкві,кропив і давав цілувати хрест...Він помер,заплатив за все і адвокатів більше не потребує,тим паче таких "санітарів" як Чайчук...
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Понеслась....Гепа больше не может скрывать....

По состоянию на 17:00 в городе Харькове зафиксирован один случай заболевания коронавирусом, больной находится в самоизоляции.
В то же время у 31 человека зафиксировано подозрение на наличие в организме COVID-19. Согласно протоколу, данные харьковской лаборатории направлены в национальную референс-лабораторию в Киев, где должны подтвердить или опровергнуть эти подозрения.
Об этом сообщили в горсовете Харькова.
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вместо церквей-нужно строить Больницы... вместо зарплат футболистам-нужно платить мед.работникам....ничему ЖИЗНЬ не учит .... ничего не измениться, к сожалению.... все так же ВИРУСЫ будут лечить лбом об пол...
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