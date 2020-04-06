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 Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про готовність до початку роботи аеромедичної бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п'ять - Національній гвардії України).

У МОЗ зазначають, що у складних випадках повітряні судна зможуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров'я та здійснювати реанімаційні заходи на території України.

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Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187114
 
   
 Топ коментарі
 
я полагаю, что пиар-служба у Авакова работает 24/7/365..
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похоже, Аваков приучает всех, что он спаситель Отечества..
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Цитата:В Минздраве отмечают, что в сложных случаях могут воздушные суды смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохраненияИсточник:https://censor.net.ua/n3187114
???
Суды будут госпитализировать? Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6344
Блин, редактор какой-то есть?
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похоже, Аваков приучает всех, что он спаситель Отечества..
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Вы полагаете, что они будут вылетать и за простыми смертными?))) И думаю, что ни одного из новеньких аэрбасов, полученных нахгвардией, там замечено не будет...
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я полагаю, что пиар-служба у Авакова работает 24/7/365..
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Похоже Аваков будет лучше зе. Нариду давно нужно стойло и плеть.
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Можно подумать Аваков сам закупил эти вертолеты. Клятые Барыги выделяли средства из бюджета. Равно как и старые вертолеты восстанавливали за счет бюджета.
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степанов заявит тут же что это не для всех а для ооооочень тяжелой элиточки
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Цитата:В Минздраве отмечают, что в сложных случаях могут воздушные суды смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохраненияИсточник:https://censor.net.ua/n3187114
???
Суды будут госпитализировать? Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6344
Блин, редактор какой-то есть?
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Если для Минздрава это ноу-хау, то должен им сообщить, что в каждой области (со времен Совка) заступают на дежурство медицинские бригады т.н. "санавиации"......... Только из авиации у них - УАЗ 452 (либо его модификации) с надписью "Скорая помощь"((((((((( Про инструментарий и лекарства-вообще молчу. Я не медик(((((
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Французские вертолеты для министров а Ми-8 для эвакуации раненых!
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Наверно из труднодоступных сел дамбасса будут зомби к нам вертолетами свозить
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Для небожителей еще и такая услуга, а для народа - тестов нет и старые машины скорой помощи на раздолбаных дорогах...
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Для власти и бизнесменов надо звездолеты и науй отправлять сразу на марс.
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Санавіація це не мусарські гелікоптери, кому вона потрібна ?
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На зебилов не тратить ! Им ведь что от этой армии ? Вот пусть себя и лечат !!!
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Служба аэромедицинской эвакуации готова начать работать в Украине - позорище.

А так было раньше. Это старое расписание самолетов из аэропорта Ровно по районам области. Аэропорт закрыт. Так было при "совке".Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1208
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На самом деле бригады созданы для переброски больных, зараженных короной, в благополучные регионы, в случае переполненности больниц в пандемичных областях.
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