 Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п'ять - Національній гвардії України).
У МОЗ зазначають, що у складних випадках повітряні судна зможуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров'я та здійснювати реанімаційні заходи на території України.
???
Суды будут госпитализировать?
Блин, редактор какой-то есть?
А так было раньше. Это старое расписание самолетов из аэропорта Ровно по районам области. Аэропорт закрыт. Так было при "совке".