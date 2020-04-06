 Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п'ять - Національній гвардії України).

У МОЗ зазначають, що у складних випадках повітряні судна зможуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров'я та здійснювати реанімаційні заходи на території України.

Читайте також: Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський