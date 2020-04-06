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 Політика України, За кордоном
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 Санкції проти Росії не заважають їй боротися з коронавірусом, - Єврокомісія

Санкції, які Євросоюз застосовує проти РФ, адресно спрямовані проти російських компаній та осіб, які причетні до дій, що націлені на підрив суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, тож такі санкції не заважають країні протистояти епідемії коронавірусу.

Про це в понеділок заявив речник Єврокомісії Пітер Стано, відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції на звернення групи депутатів Європарламенту до керівництва ЄС з проханням не послаблювати санкції проти Росії під приводом боротьби з коронавірусом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цілому режим санкцій ЄС і ООН надає можливість для гуманітарних виключень. Але в тому, що конкретно стосується Росії, то санкції спрямовані проти російських компаній та осіб, що пов’язані із незаконною анексією Криму і Севастополя, тож ці санкції введені внаслідок дій, які підривають суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Це означає, що ці санкції не стримують Росію від протидії спалаху коронавірусу", - зауважив речник ЄС.

Він підтвердив, що у керівництві ЄС отримали лист такого змісту від депутатів Європарламенту, тож відповідь на нього буде надана звичайними каналами.

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При цьому Пітер Стано нагадав, що минулої п’ятниці Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені всіх країн Євросоюзу видав декларацію, в якій наголошується, що міжнародні санкції не мають перешкоджати постачанню важливого обладнання та інших поставок, які є необхідними для боротьби з коронавірусом та для його стримування від розповсюдження світом. Така ж теза прозвучала під час віртуальної пресконференції Високого представника ЄС минулої п’ятниці після неформальної Ради ЄС із закордонних справ, що була проведена в форматі відеоконференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187108
 
   
 Топ коментарі
 
звісно.
вони д воєнні дії не припиняють, то нехай повиздихають від корони.
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Не тільки інстаграмщиці - ТПшки із соцмереж це щось.
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Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 923
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звісно.
вони д воєнні дії не припиняють, то нехай повиздихають від корони.
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И кто то камень положил в **** протянутую руку .)))
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инстаграмщицы это особая форма шизофрении..
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Не тільки інстаграмщиці - ТПшки із соцмереж це щось.
Приклад файного тролювання:

Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 923
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они тупые, хто б им подсказал )) надо радиевый кулончик, как у марии кюри носить ))) убивает излучением вообще всё в округе, а не только вирусы, вися на защите своего носильщика))
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Осьо інстаграмним красуням на кулончик - те, що треба!

Радиоактивные предметы среди нас
Сходный принцип действия с уровнемерами и у датчиков дыма. Радиоактивный источник постоянно облучает датчик напротив. Дым (твердые частицы) ослабляет поток, что замечается датчиком, и включается тревога. В датчиках дыма используется изотоп америция-241, хотя в старых советских РИД-1 применялся аж плутоний-239 Разбирать их или тем более выкидывать в мусор крайне не рекомендуется.

Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 6537
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10 долларов за бокал нефти спасут РАБссию... Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4749от развала СССр
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Выстрелом в голову в Николаеве ранен авторитет Мультик - СМИ
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Когда его уже грохнут по настоящему....
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и шо? тыковка даже не треснула?пуля вошла как в подушку?
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увы, да!.. это то качество, которое расиянцы называют своим главным отличием, от остального человечества..
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если поискать, то легко можно найти росиянский Чума Петровка, Оспа Ивановна, Спид Андреевич и Головачь Лена
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Яровая - это ваша дурочка. Ставьте ее к стенке вместе с ****** сами.
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кацапня никак не хочет уступить первое место по идиотизму зебобе -держится зубами из последних сил
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За подобные мысли даже, а не то что слова, кадыркин русню по бутылкам в секунду рассаживает.
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даже наоборот. коронавирус помогает расеюшке добыть бабла из пенсионного фонда )) есчо и мидаль ему дадути за "дедоввымарали" ))
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Мистер президент,что с лодкой?
она утонула.
мистер президент, что с РАБссией?
она борется за счастье сирийского,ливийского и украинского народа.
а кто борется за счастье РАБссиянского народа?
коронвирус мать его так...
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а лапти так старались - итальянцам и пиндосам помощь , а их так бессовестно кинули
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Обидно, слушай... Честное слово, ничего ж не сделали
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"Вяликая расея" канючит про снятие санкций,как сопливая шпана. Жалкие кацапские ублюдки.
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А как радовались санкциям, как радовались...
Футболочки Тополь Санкций Не Боится носили...👕🎽
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Оне ить от ентих буржуйских санкциев-та токмо крепчають...
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Турецкое агенство "Анадолу" сообщает,вчера турецкие войска Эрдогана покрошили ИХТАМНЕТов путлера в Ливии.Ливийский фюрер генерал Халифа Хавтар в шоке.Эрдоганыч мочит крыс не жалея патронов для беспилотников Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 7497
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Еще , бы Они Даже полезные , для безмозглых обладателей.
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Держитесь,в общем,и хорошего настроения)
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Более того ! -Санкции только помогают этой борьбе ))
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А мне нравится, что их шизофрения прогрессирует ! Переможемо!
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да лапти, что так, что эдак не будут бороться с короновирусом...
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Побольше санкций полезных русне. Как встанут с колен, так и коронавирус победят. Дилды не плакали и не просились, русня тоже должна молча лямку тянуть.
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