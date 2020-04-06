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 На Сумщині СБУ блокувала незаконне переміщення до Росії військового обладнання. ФОТО

Служба безпеки України блокувала в Сумській області незаконне переміщення за кордон продукції військового призначення, яке підлягає державному експортному контролю, а також нелегальний перетин кордону громадянином Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Сумщині СБУ блокувала незаконне переміщення до Росії військового обладнання 01

За попередніми даними слідства, двоє мешканців Великописарівського району намагалися нелегально переправити до РФ прилад до військової техніки. Оперативники спецслужби також отримали інформацію, що за гроші ділки пообіцяли іноземцю приховано переправити його через державний кордон до Росії.

Правоохоронці блокували діяльність підозрюваних під час спроби незаконного перетину держкордону. У ході слідчих дій у зловмисників виявлено військове спорядження, яке вони намагалися нелегально перемістити за межі нашої країни.

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На Сумщині СБУ блокувала незаконне переміщення до Росії військового обладнання 02

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187106
 
 
 Топ коментарі
 
Да нет. Свинарчук живее всех живых и претензий к нему нет.
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Свинарчук обеспечивал украинскую армию в критические моменты её существования. А при Ермаках как раз участились случаи "братской помощи" армии Мордора.
В прочем у вас как всегда -- какая разница.
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по-моему это очередной пиар СБУ
если взяли со склада -- это не болтик
значит есть цепочка
///сядет Микола. курьер ///
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Да нет. Свинарчук живее всех живых и претензий к нему нет.
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Там был обратный реверс . Эти петушары даже хуже .
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Ермак не умер, ну дело своё продолжает, прям в офисе президента.
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Свинарчук обеспечивал украинскую армию в критические моменты её существования. А при Ермаках как раз участились случаи "братской помощи" армии Мордора.
В прочем у вас как всегда -- какая разница.
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Та да. И брал себе 'маленький процентик' , на который построил 'маленький трухлявый домик'
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Ну сейчас при власти сама скромность! чем ты не довольна?
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А беня в это же самое время тупо ..здил деньги влкадчиков и рефинанс Нацбанка, и вовочке щедро отсыпал на офшоры! И добробаты загонял в Иловайск, чтобы у Ахметова отжать ЗуГРЭС.
А тебя сраная хатынка волнует, которую человек не в Шейцарии или на Кипре - а в Украине построил, заплатив украинским рабочим!
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Татьяна Флай На Сумщині СБУ блокувала незаконне переміщення до Росії військового обладнання - Цензор.НЕТ 3611, якщо ти не вкурсі, а кацапи не вкурсі, то Свинарчук вже не злочинець.
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Шо це?! Термоядерна боєголовка!! Чи чермет? Не там і не тих ви ловите клоуни.
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по-моему это очередной пиар СБУ
если взяли со склада -- это не болтик
значит есть цепочка
///сядет Микола. курьер ///
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заметьте - не масок, не перчаток ... а именно военного оборудования ...
пока есть спрос... будут и твари продажные
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Умники и борцы за правду назовите хоть один честный и прозрачный способ приобрести запчасти для военной техники на россии?
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проблеми кацапів нас не турбують, нема запчастин нєфіг щось робити, личаками нехай воюють.
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"...а также нелегальное пересечение границы гражданином России..."

Надіюсь, що москаля там же і повісили.
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какой то хлам совковый с муссорки уже в параше дифицит
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