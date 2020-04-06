 На Сумщині СБУ блокувала незаконне переміщення до Росії військового обладнання. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, двоє мешканців Великописарівського району намагалися нелегально переправити до РФ прилад до військової техніки. Оперативники спецслужби також отримали інформацію, що за гроші ділки пообіцяли іноземцю приховано переправити його через державний кордон до Росії.
Правоохоронці блокували діяльність підозрюваних під час спроби незаконного перетину держкордону. У ході слідчих дій у зловмисників виявлено військове спорядження, яке вони намагалися нелегально перемістити за межі нашої країни.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
В прочем у вас как всегда -- какая разница.
А тебя сраная хатынка волнует, которую человек не в Шейцарии или на Кипре - а в Украине построил, заплатив украинским рабочим!
И не пишите ерунды.
если взяли со склада -- это не болтик
значит есть цепочка
///сядет Микола. курьер ///
пока есть спрос... будут и твари продажные
Надіюсь, що москаля там же і повісили.