 Сім літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19 прибудуть в Україну на цьому тижні, - заступник голови ОП Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, така інформація прозвучала під час щоденної селекторної наради глави держави з представниками уряду та державних відомств.

За словами Тимошенка, на момент початку тотального масочного режиму ці засоби індивідуального захисту повністю доступні в інтернеті.

Трохи повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.

"Україна зараз виготовляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски у місцеві аптеки", - підкреслив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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У відповідь президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж і за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

Додатково Володимир Зеленський звернув увагу на те, що жодна лікарня або відділення зараз не можуть бути закриті.

Нагадаємо, 29 березня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із гуманітарним вантажем з Китаю - засобами захисту для лікарів, військовослужбовців і поліцейських. Минулого тижня прибуло ще два літаки.

Наприкінці березня 1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань прибули літаком із Південної Кореї. Також очікувалася доставка ще 100 тис. таких тестів, 40 тис. окулярів багаторазового використання і респіратори високого ступеня захисту.

Повідомлялося також, що з 2 квітня повітряний міст із Китаєм для поставки медматеріалів працює щодня без вихідних та перерв.