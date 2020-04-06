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 Політика України
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Все про:карантин (2193) маска (61) літак (811) Тимошенко_Кирило (32) Офіс Президента (303) COVID-19 (3099) коронавірус (1741)

 Сім літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19 прибудуть в Україну на цьому тижні, - заступник голови ОП Тимошенко

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що на цьому тижні очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, така інформація прозвучала під час щоденної селекторної наради глави держави з представниками уряду та державних відомств.

За словами Тимошенка, на момент початку тотального масочного режиму ці засоби індивідуального захисту повністю доступні в інтернеті.

Трохи повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.

"Україна зараз виготовляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски у місцеві аптеки", - підкреслив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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У відповідь президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж і за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

Додатково Володимир Зеленський звернув увагу на те, що жодна лікарня або відділення зараз не можуть бути закриті.

Нагадаємо, 29 березня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із гуманітарним вантажем з Китаю - засобами захисту для лікарів, військовослужбовців і поліцейських. Минулого тижня прибуло ще два літаки.

Наприкінці березня 1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань прибули літаком із Південної Кореї. Також очікувалася доставка ще 100 тис. таких тестів, 40 тис. окулярів багаторазового використання і респіратори високого ступеня захисту.

Повідомлялося також, що з 2 квітня повітряний міст із Китаєм для поставки медматеріалів працює щодня без вихідних та перерв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187104
 
 
 Топ коментарі
 
Куда оно ото всё девается, шо каждый день самолётами по 10 миллионов привозят ?
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И транзитом в Испанию,или Италию? Семь самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19 прибудут в Украину на этой неделе, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5994
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Куда оно ото всё девается, шо каждый день самолётами по 10 миллионов привозят ?
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потом продают в другие страны, а тесты себе делают каждый день, потому что в регионах их очень экономят
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може то один і той самий літак в різних ракурсах ?
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Начнем с того, что борт пассажирский. то есть много в него не загрузишь. А вот красная и синяя полосы вызывают вопросы.
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как пассажирский, почему все еще пассажирский, кто и куда на них уже улетел?...и таких 7 штук за неделю
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Но только платные и только у Пальчевского в Евролабе. Дякую, дуже дякую, суки...
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Та нє. "На момент начала тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете, отметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко."
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с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им требуется.

А кто же продал все те которые были в госрезерве?
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та кто бы самокатчика к деньгам пустил )))
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не к деньгам, а к маскам. Вообще-то, маски вроде бы продал Радуцкий, а Гончарука обвиняют в халатности.
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та и маски, за которые деньги, ему бы никто не доверил.

его дело - закорючку поставить, где Богдан или Ермак скажут.
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>средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете
втридорога, и если у кого нету интернета?Источник: https://censor.net.ua/n3187104
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це і є та сама зеліна допомога та забезпечення ?
і ломбарди спецом відкрили, бо ж народ муситиме за щось тести купупвати.
пострижуть немов баранів.
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валіть до аптеки й покажіть де продаються тести
маски
рукавички
ХОЧ ШОСЬ, МАТЬ ЇХ.
без черги.

ДЕ ВСЕ ВОНО, ТВАРЮКИ?
ЧОМУ Я МАЮ КУПЛЯТИ МАСКУ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ?

А скільки бабусів-дідусь не знає, що таке інет?

Їм вже здохнути?
Чи не їсти?
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Ты на винторогии живёшь? Чего ты орешь?
Всего полно в аптеках.
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да ладно
подгребай, сделаем тест-драйв по березнякам (киев если не в курсе).
в лучшем случае найдем медспирт.
маски я себе через нову пошту организовівала.
а насчет "че орешь"?
мне лично бздошно, когда я сделала круг почета по трем аптекам и посмотрела в бараньи глаза касирш на вопрос про маски.
типа "а канабиса тебе не продать? или опиума там?"
найдешь чо не нашла я- поклонюсь с извинениями и коврик шерстяной простелю.
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Вчера вечером в 20-30 зашёл в аптеку за ОМЕЗом. Маски по 25, респираторы по 130, антисептик от пяти литров до сто грамм фасовки, перчатки есть, цену не спрашивал.
Прислать? Или брехать перестанешь?
Да, это Одесса, перебои с масками были ровно два дня.
Кланяйся.
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достал.
не знаю куда ті зашел вчкра.
сегодня сделаю круг почета по ближним аптекам.
отрапортую.
если масок нет - ті висишь на стоимость шерстяного коврика + прогон до аптеки.
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я на Райдужному масиві -така ж ситуація-нічого нема, куди вони сволочі все те звозять і продають в 3 дорога?! замовили з Одеси маски по інтернету. чорна тряпічна маска +50 фільтрів обійшлась 250 грн. цікаво, що тканина на масці дійсно така, з якої труси роблять
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Есть куча одноразовых масок по 9 грн. Надо?
Упаковка 250 шт.
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где есть? ! я в Одессе купила какое-то гуано из трусов , но мне пока хватит , я не могу все деньги на маски спускать!!!!. ты от кого барыжишь , от дЭрмака?!все эти самолеты йдут на коррупционных гнид, которые барыжат. а все должно быть в аптеках!!!
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Маски уже и не спрашиваю, муравьиный спирт не смогла сегодня купить.
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любимка, зашла в 2 ближние аптеки. обе - вход в масках, масок нет.
я не зна, как у вас в Одессе...
но за киев скажу - их нет.
как жванецкий говорил - уже не в очках дело.
пусть скажут, они есть или их нет...
так вот
МАСОК НЕТ.
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Маска стоила до того как их продали барыги и мародеры зеленные до 2 гривен,респиратор ,17грв.Спирт 96,6,100 грамм ,расфасовка 14грн.,сейчас 39-48. И это они есть???
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ЗІ. Пока тебя лично не назначили виноватім, что в одессе маски йєсть а в киеве нету = ховайся.
суд линча он такой...
бессмісленній и беспощадній))
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Чому взагалі бабусі-дцдусі мають щось купувати? Нехай їм влада купує і доставляє.
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Я не знаю кого как, а меня уже достали эти все- вот завтра, ну может послезавтра, ну максимум через четыре дня что-то прилетит, что-то привезут. кому- куда, не понятно, и постоянно- ну вот завтра, ну послезавтра, ну вот скоро-скоро, ну вот совсем скоро.... И так каждый день. А в городах как не было ни оборудования, ни спецкостюмов, ни аппаратов ИВЛ, ни тестов - так и нет! Только один большой зеленый киздеж! Наших рукамиводителей народ не интересует от слова совсем. Интересуют рисовки , грабеж бюджета и своя шкура.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.
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А где остальное?.

Они или отбитые на всю голову и не проводят это по документам

либо нихрена оно не приходит
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Люлю пердупердите када прибудут, она разгружать поможет, а то до следущих выборов не доживёт
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Президент дав доручення зібрати, вияснити, і закупити скільки треба...
Президент Трамп. Тому Штати тепер стосують на світовому ринку медзасобів таку ковбойську тактику, що навіть найсоюзніші союзники пищати почали.
Може у нас долучити до пошиття масок тих, хто їх успішно продав?
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сначала ты вывозишь 900 тонн стратегических медматериалов за копейки, заработав себе и корешам по машинке, а потом - героически спасаешь за бюджетные миллионы, правда только избранных VIPов, но по зомбоящику каждый день крутишь видосики, про себя-великолепного, привозящего для нарида всякие ништяки, опять же по факту для избранных, в то время когда мудрый нарид дохнет от всего чего угодно, но только не от короновируса..
шах вам и мат, порохоботы..)
зебилы, Зеля-Золотая ручка любит вас, дебилов-экспериментаторов.. і дуже дякує, шо ви є, олєні нєпуганиє
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ты прав, брат шефир рассказывал, как ихний папа по войне второй мировой коммуниздил по западной украине...
такое воспитание у детей
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Ищите все там же, где 10 млн. тестов и маски - где-то в пропасти.
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