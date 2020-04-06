 Сім літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19 прибудуть в Україну на цьому тижні, - заступник голови ОП Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, така інформація прозвучала під час щоденної селекторної наради глави держави з представниками уряду та державних відомств.
За словами Тимошенка, на момент початку тотального масочного режиму ці засоби індивідуального захисту повністю доступні в інтернеті.
Трохи повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.
"Україна зараз виготовляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски у місцеві аптеки", - підкреслив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
У відповідь президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж і за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.
Додатково Володимир Зеленський звернув увагу на те, що жодна лікарня або відділення зараз не можуть бути закриті.
Нагадаємо, 29 березня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із гуманітарним вантажем з Китаю - засобами захисту для лікарів, військовослужбовців і поліцейських. Минулого тижня прибуло ще два літаки.
Наприкінці березня 1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань прибули літаком із Південної Кореї. Також очікувалася доставка ще 100 тис. таких тестів, 40 тис. окулярів багаторазового використання і респіратори високого ступеня захисту.
Повідомлялося також, що з 2 квітня повітряний міст із Китаєм для поставки медматеріалів працює щодня без вихідних та перерв.
А кто же продал все те которые были в госрезерве?
его дело - закорючку поставить, где Богдан или Ермак скажут.
втридорога, и если у кого нету интернета?Источник: https://censor.net.ua/n3187104
і ломбарди спецом відкрили, бо ж народ муситиме за щось тести купупвати.
пострижуть немов баранів.
маски
рукавички
ХОЧ ШОСЬ, МАТЬ ЇХ.
без черги.
ДЕ ВСЕ ВОНО, ТВАРЮКИ?
ЧОМУ Я МАЮ КУПЛЯТИ МАСКУ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ?
А скільки бабусів-дідусь не знає, що таке інет?
Їм вже здохнути?
Чи не їсти?
Всего полно в аптеках.
подгребай, сделаем тест-драйв по березнякам (киев если не в курсе).
в лучшем случае найдем медспирт.
маски я себе через нову пошту организовівала.
а насчет "че орешь"?
мне лично бздошно, когда я сделала круг почета по трем аптекам и посмотрела в бараньи глаза касирш на вопрос про маски.
типа "а канабиса тебе не продать? или опиума там?"
найдешь чо не нашла я- поклонюсь с извинениями и коврик шерстяной простелю.
Прислать? Или брехать перестанешь?
Да, это Одесса, перебои с масками были ровно два дня.
Кланяйся.
не знаю куда ті зашел вчкра.
сегодня сделаю круг почета по ближним аптекам.
отрапортую.
если масок нет - ті висишь на стоимость шерстяного коврика + прогон до аптеки.
Упаковка 250 шт.
я не зна, как у вас в Одессе...
но за киев скажу - их нет.
как жванецкий говорил - уже не в очках дело.
пусть скажут, они есть или их нет...
так вот
МАСОК НЕТ.
суд линча он такой...
бессмісленній и беспощадній))
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.
Они или отбитые на всю голову и не проводят это по документам
либо нихрена оно не приходит
Президент Трамп. Тому Штати тепер стосують на світовому ринку медзасобів таку ковбойську тактику, що навіть найсоюзніші союзники пищати почали.
Може у нас долучити до пошиття масок тих, хто їх успішно продав?
шах вам и мат, порохоботы..)
зебилы, Зеля-Золотая ручка любит вас, дебилов-экспериментаторов.. і дуже дякує, шо ви є, олєні нєпуганиє
такое воспитание у детей