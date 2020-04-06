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 За кордоном, Здоров'я
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 Понад 19 тис. медиків заразилися коронавірусом в Іспанії

В Іспанії кількість заражених коронавірусом COVID-19 медичних працівників досягла 19400.

Про це повідомила представниця координаційного центру з контролю надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Іспанії Марія Хосе Сьєрра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Близько 19 400 іспанських медичних працівників, включно з лікарями та медсестрами, були заражені новим коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44 медики захворіли на коронавірус на Тернопільщині, 35 із них - у Монастириському районі

Це означає, що медичні працівники становлять майже 15% від загальної кількості хворих в Іспанії.

На цей час країна на другому після США місці за кількістю хворих на коронавірус COVID-19. За даними сайту Worldometer, станом на 6 квітня в Іспанії зафіксували 135 032 випадків зараження COVID-19 та 13 055 смертей. Ще більше 40 тис. осіб одужали. Як повідомлялося, в Іспанії за останню добу зафіксовано 637 смертей від коронавірусу, що є найменшою кількістю летальних випадків за один день з 24 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187103
 
 
 Топ коментарі
 
а еще 190 тыс. медиков в Испании заразились герпесом
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На эту борьбу стали все, и младший мед персонал,и санитарки а том числе, этими людьми только можно гордится какая дружная нация, большой им человеческий поклон.
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а еще 190 тыс. медиков в Испании заразились герпесом
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Какая то цифра сказочная))) В Испании интересно есть такое количество медиков???)))
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На эту борьбу стали все, и младший мед персонал,и санитарки а том числе, этими людьми только можно гордится какая дружная нация, большой им человеческий поклон.
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Диверсія та теракт світового масштабу. Ціль зміна світового порядку та репетиція по заганянню баранів у стойло. Ми стоїмо на порозі великих не веселих змін....
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Сообразітельний, а чого бараном прикидувався? Понад 19 тис. медиків заразилися коронавірусом в Іспанії - Цензор.НЕТ 7723
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Теория заговора рептилоидов/масонов, мне уже давно не интересна.
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Є такі речі які існують не залежно від того чи ти бачих їх чи не віриш в них, а вони є. І ніхто тебе не питає чи вони тобі цікаві чи ні. Як казав один герой фільму, буває коли граєш ти, а буває коли грають тебе....
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Ну правильно - Зевса не видно, але він є. Доказ - блискавку бачив? Ну так отож Понад 19 тис. медиків заразилися коронавірусом в Іспанії - Цензор.НЕТ 9412
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Доказательства? Такие же как существование атлантов.
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Занадто велика цифра.Хоча лівакам віри немає.
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Ничуть не удивительно. Вы видели как они были одеты? Это я так одеваюсь когда в автобус захожу....нормально? А они вдвоём больную коронавирусом эдак вальяжно и нараспевочку ведут.
Кхе, кхе абсолютная некомпетентность...как для врачей...
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Думаю, що і в Іспанії таких же невіруючих "свободолюбних" жартівників спочатку було багато. І деякі з них зараз вже так не думають, вірніше, вони вже не думають зовсім
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