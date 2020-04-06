 Позачергове засідання Ради плануємо на цей тиждень, розглянемо зміни до бюджету і законопроєкт про банки, - "слуга народу" Потураєв

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
За його словами, Верховна Рада розгляне зміни до бюджету, а також у другому читанні законопроєкт щодо запобігання скасування націоналізації або ліквідації банків.
"Два головні. Це зміни до бюджету, тому що Рада не підтримала пропозиції уряду і він (законопроєкт. - Ред.) пішов на доопрацювання. І друге читання законопроєкту про націоналізовані банки", - сказав Потураєв.
Крім того, за його словами, на засіданні також можуть розглянути пакет з додаткових заходів підтримки підприємців і підприємств, а також окремих соціальних груп громадян.
"І ще треба відбити атаки на закон про ринок земель сільськогосподарського призначення. Тобто, з моєї точки зору, як прихильника цього закону, треба відхилити постанови, якими намагаються цей закон заблокувати", - зазначив нардеп.
Потураєв розповів, що "позачергове засідання планується на цей тиждень". "Але на який конкретно день зараз не можу сказати", - додав нардеп.
Публично признает что всё набрехал про Порошенко.
Присвоит звание Героя Украины!
Провокатор он и даже не очень умный.
и не випускати нікого, доки карантин не закінчиться.
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
·1 ч
план Державних оборонних закупівель на 2020 рік немає ракетної програми, про яку звітує РНБО, адже фінансування виробництва ракет "Нептун" і "Вільха-М" ним не передбачено, а ті ракети, випробування яких зараз відбувається, були профінансовані в рамках оборонного замовлення минуло...
А ведь такое в истории Украины уже было.
Во время Голодомора 1932-1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки, - говорит ведущий научный сотрудник Института исследования Голодомора доктор исторических наук, профессор Василий Марочко. - В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота. Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины.
Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов "Дешева готівка", а семье Дмитрия Разумкова - сеть ломбардов "Про100Кредит".
У президента и Кабмина отсутствует профессиональный анализ угроз и рисков…
Почему Зеленский «сдал» министра финансов Игоря Уманского и почему антикризисную программу минфина провалили?
На этот свой же вопрос отвечает сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
В Украине отсутствует финансово-экономическая программа выхода из кризиса - план, разработанный министром финансов Игорем Уманским, отброшен вместе с отставкой самого министра.
Скандальное увольнение министра финансов после всего трех недель работы, по словам самого Уманского, произошло в результате обнаружения им коррупционных схем и требования уволить главу налоговой службы Сергея Верланова и главу таможенной службы Максима Нефедова. Других комментариев о своей работе Уманский не дал.
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Но источники «Цензор.Нет», близкие к уволенному министру, позволяют нам точно установить, какие отношения были у Уманского с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, и что предполагала его антикризисная программа.
Президент оказывал поначалу большую поддержку Уманскому. Характерная деталь - первые дни министр постоянно находился на различных совещаниях, которые продолжались весь день в разных антикризисных штабах, времени для работы не было. Зеленский разрешил министру присутствовать только на одном ежедневном совещании в Офисе президента. Но затем последовала скорая отставка. Почему?
Ведь Уманского пригласили в Кабмин именно для написания антикризисной программы. В 2008-2010 годах во время свиного гриппа и мирового экономического кризиса Уманский был первым заместителем и и.о. министра финансов в правительстве Тимошенко. В 2014-15 годах во время войны и технического дефолта Уманский был первым заместителем министра финансов в правительстве Яценюка.
Вот, что рассказал наш источник в руководстве Минфина:
Задачу разработать антикризисную программу Уманскому поставил лично президент Владимир Зеленский. Минфин за три недели разработал и предложил антикризисную стратегию из пяти пунктов:
1. Принятие закона о Стабилизационном фонде Украины. Стабилизационный фонд - более 100 миллиардов гривен. Цель - оперативно реагировать на разнообразные угрозы, аккумулировать средств из всех доступных источников и всех программ, которые можно сократит, и направлять их на приоритетные цели. Все страны мира под ударом кризиса перекраивают бюджеты в режиме ручного управления. В Украине также надо все пересматривать. Например, в Стабфонд предполагалось направить 14,3 миллиарда гривен за счет перечисления 25% средств государственного дорожного фонда. Да, это чрезвычайный ручной режим управления.
2. Секвестр бюджетных расходов. Цель - сохранить рабочие места, занятость, позволить экономике максимально быстро восстановить потери. План предполагает сокращение бюджетных расходов всех министерств и ведомств, кроме Минздрава, Минобороны и правоохранительных органов. Но и они должны пересмотреть паспорта своих программ - чтобы перенаправить часть своих средств на защиту своих сотрудников от эпидемии. Все долги по первому кварталу 2020-го следовало погасить, но жестко сократить все расходы до конца года. Экономику закрыли на ключ, нужны деньги, чтобы быстро запустить экономику после шока и потери рабочих мест. Да, Уманский требовал частично сократить финансирование культуры - сохранить зарплаты сотрудникам, но убрать операционные расходы.
3. Принятие закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи чрезвычайной ситуацией 2020-го года. В 2009-м году при Уманском принимались решения по противодействию свиному гриппу. И трое таможенников, которые растаможили медицинские автомобили на неделю раньше, чем было опубликовано постановление правительства, пошли за это при другой власти в тюрьму. Минфин предлагал полностью поставить всю работу под контроль бюджетного комитета Верховной Рады. Каждому члену бюджетного комитета защищенный планшет минфина с онлайн доступом ко всем текущим финансовым операциям.
4. Реализация программы МВФ и других международных организаций. Ключевой вопрос для международных финансовых организаций - дефицит бюджета. Дефицит увеличился до 300 миллиардов гривен. Эта программа была в целом согласована с главой миссии МВФ в Украине. У МВФ были расхождения на незначительную в общем объеме сумму в 6 миллиардов гривен, которые не успели согласовать из-за отставки. Стабфонд предполагалось накачать деньгами наших международных партнеров.
5. Ликвидация теневых схем уклонения от уплаты налогов, которые вымывают из бюджета от 5 до 10 миллиардов гривен в месяц. Борьба с коррупцией - такую цель министру поставил сам президент Украины Владимир Зеленский. Ведь во время чрезвычайного положения любые схемы категорически нетерпимы. Получив информацию о «скрутках» НДС - схемах уклонения от уплаты налогов и дырах на границе, которыми пользовались контрабандисты, министр собрал списки компаний, по которым возникли вопросы за январь 2020-го, и передал по назначению. Эта информация была передана лично президенту Зеленскому, и лично Зеленский одобрил представление минфина об увольнении глав налоговой и таможенной служб. Да, сумма налоговых потерь составляла по заявлению самого Игоря Уманского от 5 до 10 миллиардов гривен в месяц. С этим надо было бороться немедленно, и министр подал представление об увольнении.
Почему в результате уволили не тех, кого подал министр финансов, и почему вместо этого уволили его самого?
Причины можно определить такие:
1. У президента и Кабмина отсутствует профессиональный анализ угроз и рисков. Ни президент, ни премьер-министр не высказали никаких замечаний по работе Минфина. Президент вообще не поговорил с Уманским после оглашения Шмыгалем решения об отставке министра, хотя ранее они виделись каждый день. Решение об увольнении было принято подковерно, без обсуждения в парламенте, об увольнении министр узнал из сообщений СМИ.
2. Борьба за влияние в правительстве между различными назначенцами президента. Премьер Шмыгаль дал Уманскому назначить только одного заместителя, и еще одного заместителя дали назначить перед самым увольнением. То есть в Кабмине идет борьба друг против друга, нет доверия и общего понимания целей и задач, ситуацию раскачивает сам премьер-министр.
3. Политику правительства, которое подчиняется формально президенту Зеленскому и премьер-министру Шмыгалю, фактически определяют лоббистские группы, которым любой ценой защищаю бюджетные расходы там, где у них выстроены свои схемы их «освоения». И эти личные интересы гораздо сильней, это они диктуют правила игры.
4. Президенту Зеленскому надо принять для себя решение - кто у него отвечает за финансовую политику во время кризиса - он сам, премьер-министр, глава Офиса президента, советники по дорожному строительству, знакомые олигархи или все-таки министр финансов? Советовать могут все, но готовить решение должен кто-то один, и кто-то достаточно профессиональный. Иначе возникает впечатление, что министр не нужен, нужен секретарь, который будет оформлять хотелки многочисленных лоббистов. Без единой централизованной политики эффективно противостоять кризису невозможно. Альтернатива - падение многих отраслей экономики, сворачивание бизнеса, рост безработицы и падение уровня жизни, новая волна эмиграции.
5. Президент и правительство под влиянием окружения позволяют существовать некоторым коррупционным схемам в налоговой и таможенной сферах, что трудно объяснить в условиях кризиса. Уманский передал список предприятий Зеленскому, который он хотел немедленно проверить по подозрению в участии в «скрутках» НДС. Так это или не так, возможно, претензии безосновательные, но премьер-министр Шмыгаль не стал проводить даже служебного расследования, и уговаривал Уманского не выносить этот конфликт в публичную плоскость. В условиях кризиса и ручного режима управления власти не понимают, что чрезвычайные меры нужны прежде всего против преступников, а не бегунов в парке.
Вывод: Если Владимир Зеленский не определит одного человека, кто несет ответственность за финансовую политику, если бюджетный комитет не рассмотрит стратегию и утвердить программу действий, наше государство ожидают серьезные проблемы. И ответственность за эти проблемы будет целиком на президенте, который не понимает значение институтов управления, и только своим рейтингом удерживает от полного развала буксу
денег мвф можно не ждать