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 Від COVID-19 померло вже 7 осіб на Івано-Франківщині, - ОДА

В Івано-Франківській області станом на 6 квітня від COVID-19 померли 7 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

"В області з підтвердженим діагнозом COVID-19 вже померли 7 людей", - сказав Чемний.

За його словами, останній летальний випадок зафіксували у Калуському районі. Жінці було 72 роки і вона мала супутню патологію. Лікарі стверджують, що ця патологія і вік призвели до важкої вірусно-бактеріальної пневмонії і жінка померла від легеневої недостатності.

Водночас посадовець зауважив, що на Прикарпатті є пацієнти, які одужують від COVID-19. Усі чекають результати другого ПЛР-тесту, який необхідний для остаточного підтвердження подолання коронавірусної інфекції.

"Нині маємо в області п’ять пацієнтів, які клінічно здорові. Втім у них підтвердився лише перший результат ПЛР-тесту на COVID-19. Нині ми очікуємо дослідження другого ПЛР-тесту", - зазначив Чемний.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187097
 
 
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в Ивано-Франковскую из за границы во время карантина вернулось около 40 тысяч человек От COVID-19 умерли уже 7 человек на Ивано-Франковщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 7016
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За ВСЕ время Украина сделала всего навсего 5 тысяч тестов на корону , а общее количество протестированных ПЦР- тестами(тест "полимеразной цепной реакции", которые позволяют диагностировать наличие SARS-CoV-2 на ранней стадии) - около 600 !.... ПЗДЦ
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Мені здається, що цей вірус розроблено на замовлення Пенсійного Фонду Міжнародного валютного фонду.... І ще для декількох державних організацій....
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Кольский район? Что то не припомню такого на Ивано-Франковщине. Есть Калушский, есть Коломыйский, Косовский. Вы отвечаете за свой "базар" (а иначе ваш треп назвать трудно).?
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С начала карантина в Украину вернулось более 200 тыс.человек. За ними и за их перемещением кто-нибудь следит?
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