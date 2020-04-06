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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Зеленський (4998) Єрмак Андрій (231) Лерос Гео (80)

 Єрмак хоче принести Зеленському факти корупції одного з нардепів СН: зараз проходить кастинг "лоха" для такого громовідводу, - "слуга народу" Лерос

За словами нардепа від СН Гео Лероса, глава ОП Андрій Єрмак хоче відвернути увагу від скандалу з записами його брата викриттям у корупції депутата з партії влади.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Дії Єрмака мають навіть термін - Argumentum ad hominem. Це спростування аргументу в результаті переходу на особистість опонента, а не через заперечення суті аргументу. На його думку виявляється, потрібно довести те, що ми бачили на власні очі, дійсно сталося. Після фіаско, у Єрмака народився новий план і він такий же цинічний, як і його автор. Він хоче принести на стіл Президента факти корупції одного з нардепів "Слуги народу", нібито глава офісу насправді не корупціонер, а борець з корупцією. Розрахунок, що Президент похвалить Главу офісу і публічно викриє нардепа-корупціонера, обрушившись на нього з жорсткою публічною прочуханкою із закликом посадити", - завив Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв

"Цинізм відбувається в тому, що вся корупція санкціонована саме главою офісу і звичайно йому відомо кому і де дозволили реалізовувати ту чи іншу схему. Пізніше я надам докази організованої корупції на найвищому рівні, а поки вдумайтеся в "геніальність" плану. Єрмак не збирається відповідати за свої вчинки, а підставить свою ж людину з системи, щоб врятувати всю систему. Загалом, зараз проходить кастинг "лоха" для такого громовідводу. Вибирають корупціонера з парламенту, бо тоді можна вдавати, що це не відповідальність ОПУ, а чиясь самодіяльність. Дуже сумнівний план, втім як і все, що він робить", - додав Лерос.

"Я, зізнаюся, дуже радий таким ідеям і готовий відразу допомогти в кастингу! Як щодо кума Єрмака, який забезпечує квитками столицю? Це буде дійсно сакральна жертва, а не якийсь там "фермер з коломийського району" або норовливий корупційний конкурент глави офісу Президента. Коля Тищенко зі своїм партнером Комарницьким потрошать столичний бюджет з небаченою зухвалістю. Спіймайте, наприклад, за те, що він намагається закрити цю кримінальну справу зі спортивної контрабанди (прикріпив фото нижче). Вдалого полювання!" - резюмував нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент підкреслив, що якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба не матиме значення, - Потураєв про зустріч Зеленського з малою фракцією "Слуги народу"

Єрмак хоче принести Зеленському факти корупції одного з нардепів СН: зараз проходить кастинг лоха для такого громовідводу, - слуга народу Лерос 01

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Єрмак хоче принести Зеленському факти корупції одного з нардепів СН: зараз проходить кастинг лоха для такого громовідводу, - слуга народу Лерос 02
Єрмак хоче принести Зеленському факти корупції одного з нардепів СН: зараз проходить кастинг лоха для такого громовідводу, - слуга народу Лерос 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187094
 
   
 Топ коментарі
 
А шо, при выборе клоува вы надеялись шо будет балет?
Хто на шо учился, а клоун только на циркового...
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Странно вообще, что Зеля откровенно даёт всем понять, что он сам ничего не решает, а внешнюю политику в очень взрывоопасном спектре русской агрессии просто отдаёт на откуп какому-то решале-проходимцу-секретарю, который по сути должен только за мебель в ОП отвечать, не более.
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А шо, при выборе клоува вы надеялись шо будет балет?
Хто на шо учился, а клоун только на циркового...
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"ПАУКИ В БАНКЕ" - это самый лучший вариант развития событий для народа Украины.

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При Пете такого бардака не было Петя с Мертвечуком дружыли...Петья назначил Мертвечука в Минск от Украины, а Мертвечук назначил своего человека главой АП при Пете...
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У вас петяфобия развилась на фоне петямании Я вас по секрету скажу , что петя уже как год страной не правит и грабят страну сейчас те за кого ты да этого здесь топил , а вам до сих пор кажется , что петя вам в штаны срет Пренюхайся там у тебя уже зелёным дермецом попахивает
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Пасибо, а то я не знал что со своим состоянием делать, тем более Петя уже год как никто а поговорил с умным чилавекам и понял что петяфобия ничто против петяфилии
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А что это у вас за флажек не скрепный какой то.
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У вас что жизнь лучше стала когда вы одних воров на других поменяли зефил ?
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Медведчук не подписывал протокол на создание консультативного органа с марионетками Кремля. Это сделали твои любимчики.
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Про амнистию сепаров в минских не забудь.
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хай огласит весь список слуг
думаю, ни один труфальдино из бергамо не будет промахом
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Зю вже репетує невинне обличчя з песикивими очима- я жи ні зналь ! я за правду, я за чесність
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репетує...
у них все життя - репетиція
перед тим як грати на роялі
чим-небудь Ермак хочет принести Зеленскому факты коррупции одного из нардепов СН: сейчас проходит кастинг "лоха" для такого громоотвода, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9211 .
а в нас за їх подачою то маски попродавали то землю продають.
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рукалицо
а сарказма на аллитерациях мі уже не понимаем, у нас репетує конец света и газа, да?
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"У действий Ермака есть даже термин - Argumentum ad hominem. Это опровержения аргумента в результате перехода на личность оппонента, а не через отрицание сути аргумента.
Джерело: https://censor.net.ua/n3187094

Тобто просто намагаються врятувати репутацію і преза і його секретутки виливаннями помиїв на когось іншого.
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Із всього цього має слідувати тільки один висновок: клоуни,як і кухарки,ну ніяк не в змозі керувати державою.Дебіли,патамушта...
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лерос, а может он сам на себя решил, может он покаяться хочет, может он хороший и за Украину а мы ничего не знаем. его ведь зеля другом называет, хотя этот друг последний срёт гаранту в карман. зеля , я бы такого друга на второй день после минска сразу же и уволил... а ты нет, терпишь... или это он твои указивки выполняет? а бабки за посады это не то что мы думаем, а просто наполнение бюджета державы? может это я чего то не догоняю?
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д"єрмак ніколи не стане Д'Артаньяном))
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А не засунуть ли Ермака в мусорку... Так, для профилактики...
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лоха шукають, щоб показати нєлоху, як виглядає лох..
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Странно вообще, что Зеля откровенно даёт всем понять, что он сам ничего не решает, а внешнюю политику в очень взрывоопасном спектре русской агрессии просто отдаёт на откуп какому-то решале-проходимцу-секретарю, который по сути должен только за мебель в ОП отвечать, не более.
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Да!!!!!! Юридически (по Закону) Ермак - это пустое место
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Еффектный видосик про борьбу с коррупцией от Зе будет?
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Ермак даст брифинг о "чести" и достоинстве своей семьи. А своё достоинство он на ЗеДятлов, Конституцию, законы и страну давно положил.
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Да... уж...
Но ведь при Порохе и не такое было...
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у тебя задание в Каждом посте про Потроха написать?
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тикати зебілові в око правду дійсно приємне заняття.
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Не надоело порохососить?
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Максику, я від тебе далеко...
ти в шкарпетки свої поправ. певно весь карантин в них і просидів.
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Тепер справа не просто завалити і зламати шию свому собрату, а саме уважно стежити за тим, хто намагатиметься скористатися їх гризнею
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Они, как зэки... Шли "на рывок", тащили с собой "корову", чтобы по дороге в тайге сожрать! Єрмак хоче принести Зеленському факти корупції одного з нардепів СН: зараз проходить кастинг "лоха" для такого громовідводу, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7119
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Откуда взялся этот Лерос и почему он так переймаеться коррупцией, хотя должен заниматься законотворческой деятельностью? Пусть идет в журналисты и расследует что хочет!
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А ти, кто такой, что б указивать Лєросу, чєм єму занімацца?
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Гражданин Украины. Кацап, тут водки нет!
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як же ви, касапські, здатні мавпувати...
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ти волів би про корупцію нічого не знати ?
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хочу знать не от депутата, через которого сливают нужную третьей стороне информацию. Так и с Гонгадзе было. И было признано, что записи Кучмы больше всего на пользу России пошли.
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чучма сам винний, що дав рашці привід тримати його за бубенчики.
таких презів потрібно гнати палицями подалі від посади.
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это удел порохоскота
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он занят не своей деятельностью. Он скорее не предатель, а просто решил подзаработать.
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єрмаку дають поняти, що доріжка переговорів і визнання лугандону - небезпечна...
все інше супутнє...
от зараз він займається власною репутацією, а ще ж знає за президента в омані
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Откуда-откуда... Еще скажи что ты не голосовал за слуг урода.
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Перед тобой я должен отчитываться?
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Тучи над решалой Юзиком сгустились д'Ермак чтобы спастись уговорит ЗЕ слить другого
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юзика також не тронуть, бо він - в кварталі.
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Юзик не летал в Оман. Он не приносит дохода для ЗЕ.
Другое дело д 'Ермак
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Юрий Швец экс разведчик кгб, сказал Гордону, у вас один из агентов кремля, это ермак.
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Погано, що один в полі не воїн, інші так звані слуги замість того аби підтримати Лероса як таракани сидять під плінтусом.
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Вот уроды! Перенесли свой вонючий квартал на Банковую! Спрашивается, на кой ляд этот голый король перся в Президенты? Ещё чуть-чуть и его могут освистать, как его трепетная душа это перенесет?!!
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Все,закінчилась причина стимулювання "слуг",продали все що можна і тепер бабло,яке цементувало зелених і не давало їм розлетітись виплачувати не будуть...Фракція піде врознос,кожен буде звинувачувати кожного а нам цю клоунаду дивитись ще довго...Бачили очі,що купували,то й плачте тепер - так,здається,говорив один герой Квітки-Основ"яненко,який міг купити трохи хліба,а купив багато хрону,бо дешево,і напихався ним від пуза...
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Позади Лероса , - Стоят Профисионалы , а он Только Рупор и уже замеченная тенденция Победителя , но может мы Его и не Увидим ,- А побежденные Вот Они На Виду.
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може рятуючи свою шкуру Єрмак і видасть компромат на Зеленського.... ото буде чесний вчинок...
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При Порохе были как коррупционные скандалы так и большие победы.
При Клоуне побед нет,зато скандалов хоть отбавляй.Конченный одним словом
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Глюпый глюпый цыган, не понял что ему звезда.
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Єрмак грає на гитарі
Зеля чше гопака
Ой ********* Україну
Два веселих мудака
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Если коррупцию нельзя победить, надо ее возглавить!
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