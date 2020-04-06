 Поліція встановила зловмисника, з вини якого вигоріли 5 гектарів лісництва в Чорнобильській зоні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, в злочині підозрюється 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив чоловік поліцейським, він для забави в трьох місцях підпалив сміття і траву. Вітром вогонь поширився далі, і палій не зміг загасити багаття.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри молодій людині. Триває слідство.
Нагадаємо, 4 квітня рятувальникам надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення біля с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
5 квітня там знову зафіксували спалах. Гасіння тривало до понеділка. За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.
Лоси при пэтюньке склады жгли.
==================================
Так і хочеться покидька підпалити заради забави.Але в нас демократія,надіюсь йому впаяють "забавний" штраф або на рік-другий запроторять за грати.Заради забави.
Ну очень забавный народ!
Этот чувак явно не из тех, которые думают, что наступит дальше после его действия.
Этот чувак из тех, которым хотелось наказать траву, шо она там недостаточно зелёная.
Зато хоть поржем! Хуже не будет!
он за всю жизнь столько денег не видел
fixed
Масліну цьому гондурасу!
У зв'язку з тим, що мозок відсутній, то у вигляді покарання відрубати руки.
Сколько ослабленных людей надышались радиацией, а кто-то и умер.