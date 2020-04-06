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Все про:Київська область (1180) пожежа (2062) Нацполіція (9249) Чорнобиль (126) зона відчуження (95)

 Поліція встановила зловмисника, з вини якого вигоріли 5 гектарів лісництва в Чорнобильській зоні

Співробітники Іванківського відділу Нацполіції встановили особу причетного до підпалу лісу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, в злочині підозрюється 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив чоловік поліцейським, він для забави в трьох місцях підпалив сміття і траву. Вітром вогонь поширився далі, і палій не зміг загасити багаття.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри молодій людині. Триває слідство.

Нагадаємо, 4 квітня рятувальникам надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення біля с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники продовжують гасити пожежу в Чорнобильській зоні. ВIДЕО

5 квітня там знову зафіксували спалах. Гасіння тривало до понеділка. За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187092
 
   
 Топ коментарі
 
Траву поджёг ради забавы, президента клоуна выбрали ради забавы.
Ну очень забавный народ!
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"... он для забавы в трех местах поджег мусор и траву" - усыпить имбецила нах!!!
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Как пояснил мужчина полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. (с)

Зато хоть поржем! Хуже не будет!
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Не, лоси по мелочам не работают.
Лоси при пэтюньке склады жгли.
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Как пояснил мужчина полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву.

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Так і хочеться покидька підпалити заради забави.Але в нас демократія,надіюсь йому впаяють "забавний" штраф або на рік-другий запроторять за грати.Заради забави. Поліція встановила зловмисника, з вини якого вигоріли 5 гектарів лісництва в Чорнобильській зоні - Цензор.НЕТ 7771
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"... он для забавы в трех местах поджег мусор и траву" - усыпить имбецила нах!!!
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Траву поджёг ради забавы, президента клоуна выбрали ради забавы.
Ну очень забавный народ!
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угадай, за кого он голосовал.

Этот чувак явно не из тех, которые думают, что наступит дальше после его действия.

Этот чувак из тех, которым хотелось наказать траву, шо она там недостаточно зелёная.
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Отменяйте карантин, 73% надо утилизировать.
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Штаф за перебування без маски напевно для нього буде більшим ніж за підпал.
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Как пояснил мужчина полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. (с)

Зато хоть поржем! Хуже не будет!
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Надеюсь этого дегенерата заставлял со своего кармана уплатить все материальные расходы, которые были задействованы при тушении. Хотя этот даун заслуживает еще и уголовный срок за нанесению вреда природе.
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у него не то, шо в кармане,

он за всю жизнь столько денег не видел
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У него 300 грн на кармане, 10 л самогона в погребе, три мешка картошки
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У него 300 грн на кармане, 10 бутылок водки "Казак", 20 банок энергетика Нон-Стоп, 40 батонов хлеба, 25 палок колбасы и 30 банок тушёнки в схроне

fixed
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Ну то мо посадити його на 10-ку заради забави? Га?
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Эта забава по всей Украине, такое впечатление, что у крестьян жечь природу весной в генах.
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З якої фракції шелупонь? Підозрюю, що або бандит, або зомбований.
Масліну цьому гондурасу!
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Суку треба посадити за тероризм. В Києві ночами так смерділо горілим, що спати було неможливо
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Теперь пусть попробует в камере костры разводить ради забавы.Если конечно сокамерники не будут против.
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Ну теперь ради забавы так, лет на пяток посадить его и пусть забавляется на нарах.
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Дебилушка будет рад, бесплатному питанию и проживанию...
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"... он для забавы в трех местах поджег мусор и траву..."

У зв'язку з тим, що мозок відсутній, то у вигляді покарання відрубати руки.
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Теперь для забавы пусть лет десяточку отсидит.
Сколько ослабленных людей надышались радиацией, а кто-то и умер.
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