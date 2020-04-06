 Президент підкреслив, що якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба не матиме значення, - Потураєв про зустріч Зеленського з малою фракцією "Слуги народу"

Про це Потураєв розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зустріч відбулася з ініціативи президента щодо оприлюднених відеозаписів нардепом Гео Леросом, де брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює призначення на державні посади.

Потураєв підтвердив, що під час зустрічі Зеленський назвав главу ОП Андрія Єрмака своїм другом.

"Він сказав, що Андрій (Єрмак. - Ред.) є його другом. І це абсолютно нормально, тому що вони дружать давно і про це відомо, і ніколи не приховувалося", - сказав нардеп.

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Він додав, що зараз не ті часи, щоб у нас брат відповідав за брата.

"Президент, якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба, він це підкреслив, не матиме значення", - сказав Потураєв.

Водночас він спростував інформацію про те, що Зеленський назвав нардепа Гео Лероса "аферистом".

"Це для нас для всіх болісна і дуже така неприємна історія", - сказав нардеп.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".