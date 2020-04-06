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 Політика України
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 Президент підкреслив, що якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба не матиме значення, - Потураєв про зустріч Зеленського з малою фракцією "Слуги народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з малою фракцією "Слуги народу", яка відбулася 2 квітня, глава держави підкреслив, що жодна дружба не матиме значення, якщо буде виявлено незаконну діяльність будь-кого з членів команди.

Про це Потураєв розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зустріч відбулася з ініціативи президента щодо оприлюднених відеозаписів нардепом Гео Леросом, де брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює призначення на державні посади.

Потураєв підтвердив, що під час зустрічі Зеленський назвав главу ОП Андрія Єрмака своїм другом.

"Він сказав, що Андрій (Єрмак. - Ред.) є його другом. І це абсолютно нормально, тому що вони дружать давно і про це відомо, і ніколи не приховувалося", - сказав нардеп.

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Він додав, що зараз не ті часи, щоб у нас брат відповідав за брата.

"Президент, якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба, він це підкреслив, не матиме значення", - сказав Потураєв.

Водночас він спростував інформацію про те, що Зеленський назвав нардепа Гео Лероса "аферистом".

"Це для нас для всіх болісна і дуже така неприємна історія", - сказав нардеп.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187090
 
 
 Топ коментарі
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Той хто носить масочку, буде їсти пасочку,
А кацап, кулычь цап...

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Так это для него привычное дело. Чувак двадцать лет больших пацанов облизывает. Ещё при Кучме стартанул.
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когда???? юзик за взятки в Кривом Рогу , дермак за сдачу страны, его брат за взятки.
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друзья членов команды, традиционно вне подозрений ))
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Порохобот, а как Мертвечуку удалось пропихнуть своего человека на должность главы Петиной АП ?
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А этому до сих пор Петя в штаны кладёт!))
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Тут строго по Станиславскому.... - Не Верю!!!
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Вова с тобой уже все понятно, ты не ПРИГОВОР, ты РОЗМАЗНЯ. Сожалею, но это так. Лайкуйте порохотята, ваша взяла.
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Ага, щас начнут зеленые сопли на кулак наматывать.
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те деньги в обмен на должность - норма для клована? а что же тогда грязное для гидранта?
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так в чем вопросы?

Вова, действуй по друзьям!
а шо не так ?

грязное бельишко не позволяет ? Президент подчеркнул, что если что-то грязное и незаконное будет выяснено о любом из членов команды, то никакая дружба не будет иметь значения, - Потураев о встрече Зеленского с малой фракцией "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7301
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Нас опять держат за идиотов.
Или может кто то верит что старший брат не будет отмазывать младшего.
Есть такие?
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А Ермак не "член команды" - у них с Зе-Ослом Большая Светлая ЛЮБОФЬ!
По этому - "не считается!"

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Чому Єрмака не вілсторонено від посади, на час слідства???
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Чи підпадає поїздка в Оман (з Оману) за кошти іноземців в оце "грязное и незаконное"?
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сказали же все законно . туда ехал на деньги жены . обратно у шейхов занял . Вовка не коррупционер . он альфонс и нищеброд
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А что еще нужно такое сделать не ординарное , - в Суп гавна наложить , - Так сьедят и не Заметят.
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о какой принципиальный у нас Вовка . правда видео с бранцем Ермака не заметил . ну то таке Президент підкреслив, що якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба не матиме значення, - Потураєв про зустріч Зеленського з малою фракцією "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7823
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узбагойтесь!
это в сценарии так написано... он даже не понял что сказал..
ему сказали - сдвинь брови ! ... он и.... сдвинул ))))
Президент підкреслив, що якщо щось брудне і незаконне буде з'ясовано про будь-кого з членів команди, то ніяка дружба не матиме значення, - Потураєв про зустріч Зеленського з малою фракцією "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6320

....
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То есть, Гладковским руководил лично ПАП, и гешефт складывал в свой карман, а ЗЕсвинарчук не уиноват, это его брат редиска. Вот когда бы он, тогда бы бубачко его б не пощадил. Так, ЗЕприматы???
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Корупціонера за грати,гнати з державної служби.Цих що його виправдовують,покривають,замовчують також під арешт.Досить знущатися з українців.Геть!
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Богдан рейдорнув якесь підприємство, віддав гроші Зю на виборчу кемпейн..
І ЩО ?
Воно відмовилоссь ?
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Лицемір вищої гільдії...
Влада та гроші погано на усіх впливають, але коли до неї добирається бидло...
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Просто поверьте!
Все будет, как в тот раз с депутатом-насильником.
Если там шо-то такое есть, сказал тогда бубочка, я его заставлю сложить мандат.
Заставил?
Ну, так просто верьте!
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Потураев похоже самый тупой из всех народных кандидатов - он еще верить обещаниям Зеленского! Или же одна из самых прожженных политических проституток!
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не те времена, чтобы у нас брат отвечал за брата
Потураев за идиотов держит лохторат. Для зеленых недоумков не грех и ГУЛаг закосплеить.
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"Единожды солгавший,кто тебе поверит?"... (с)
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Год назад, до выборов Нелох утверждал, что назначение друзей - это плохо.Что изменилось?
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Дружба не спасет никого, кроме Ермака (список дополняется).
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