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 Суспільство
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 За п'ять днів на лікування медиків від COVID-19 зібрали понад 5 млн грн, - МОЗ

В рамках кампанії МОЗ #ПідтрімуюЛікарів зібрано 5 мільйонів гривень на лікування медиків від COVID-19.

"Українські бізнесмени приєдналися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтрімуюЛікарів і запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, що заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проєкту вдалося зібрати вже 5 млн гривень", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МОЗ.

Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку на сайті, підтвердити статус медичного працівника і діагноз COVID-19.

За пять днів на лікування медиків від COVID-19 зібрали понад 5 млн грн, - МОЗ 01

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України запустило соціальну кампанію підтримки лікарів #ПідтрімуюЛікарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187084
 
 
 Топ коментарі
 
т.е. у зеленых даже для лечения медиков денег нет?
доцарювались падлы криворукие
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США и узкоглазые батон крышат друг на друга в этом деле!!
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5 млн. грн это тратит любой олигарх на рестораны, банкеты в месяц
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5 млн. грн это тратит любой олигарх на рестораны, банкеты в месяц
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можно пустить на ремонты кабинетов министра здравоохранения и санврача.
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т.е. у зеленых даже для лечения медиков денег нет?
доцарювались падлы криворукие
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The Daily Mail: утечка коронавируса из лаборатории в Ухане - возможный вариант

Британские политики опасаются, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории, сообщается в воскресном выпуске британской газеты The Daily Mail.
"Высокопоставленные источники в британском правительстве сообщили, что, хотя "баланс научных рекомендаций" по-прежнему указывает на то, что смертоносный вирус изначально попал к людям на рынке в Ухане, где торгуют живыми животными, идею об утечке из лаборатории в этом китайском городе "больше не сбрасывают со счетов".
"Один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям премьер-министра Бориса Джонсона, заявил, что, хотя последние данные разведки не оспаривают, что вирус является "зоонозным", то есть появившимся у животных, он не исключает, что вирус изначально распространился среди людей после утечки из лаборатории в Ухане", - говорится в статье, перевод которой опубликован на сайте InoPressa.
"Член комитета Cobra, для которого проводятся подробные секретные брифинги служб безопасности, отметил: "Существует достоверный альтернативный взгляд, основанный на природе вируса. Возможно, это не совпадение, что лаборатория находится в Ухане, где расположен Институт вирусологии - самый передовой в материковой части Китая".
Институт, который должен быть одним из самых безопасных в мире вирусологических подразделений, находится в десяти милях от печально известного рынка диких животных.
В 2018 году государственная газета People's Daily писала, что в этом институте "возможно, проводят эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами", - такими как смертоносный вирус Эбола. Исследователи из Уханя были первыми, кто предположил, что геном вируса на 96% совпадает с геномом летучих мышей.
"Но, несмотря на репутацию безопасного объекта, были неподтвержденные местные сообщения о том, что работники института заразились, вступив в контакт с кровью, а затем разнесли инфекцию среди местного населения", - пишет Daily Mail.
Второй институт, расположенный в городе, Уханьский Центр по контролю и профилактике заболеваний, который находится всего в трех милях от рынка, как предполагается, также проводил эксперименты на животных, таких как летучие мыши, с целью изучения передачи коронавирусов, подчеркивается в статье.
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США и узкоглазые батон крышат друг на друга в этом деле!!
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Помню как при Порохе собирали на армию по смс но она их не получила здесь будет так же...
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Маски, которые закупает Украина у индусов, шьются в антисанитарных условиях
За пять дней на лечение медиков от COVID-19 собрали более 5 млн грн, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8511
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Может лучше сократить финансированние бесполезного недоклоуна? Там всем врачам денег хватит.
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МОЗ вже встиг відрапортувати, що захворюваність зменшується. Тільки воно зовсім не так. За останні три дні в порівнянні з попередніми трьома, ми у Європі виглядаємо найгірше. А зростання кількості тих, хто одужав, взагалі вселяє безнадію. Таке враження, що цей вірус в нас поселився навіки.
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Бо в нас епидемія тільки починається.
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Та ні. Бо згідно з стратегією МОЗ лікують тільки середньо, та тяжко хворих. А там, де є медицина, лікувати починають, як тільки виявлене захворювання. Іншими словами, людей залишають з болячкою напризволяще. Роблять вигляд, що рятують тяжких. Єдине, на що спромоглася держава - карантин. І той зробили кривими руками. Він наче є, і водночас його немає.
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Еще 1.4 млн и можно 2 мерседеса купить. Да, Ермак?
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Просрали 100 млрд з бюджету, зібрали 5 млн, клоуни .
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Це на яке таке лікування медиків від коронавірусу зібрано 5 млн. На скільки ми знаємо ліків від коронавірусу не має. А значить все лікування безкоштовне. Якийсь сюр ідіотів.
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Коронавирус не обнаружен лишь в Антарктиде и Николаевской области...

Подумываю переселится туда...
Святая земля....

За пять дней на лечение медиков от COVID-19 собрали более 5 млн грн, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3454
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Ха! О приколы. То говорят что лечить ковид будем бесплатно и тут же деньги собираем на лечение самих медиков. вывод - это коррупционная свора на шару даже своих коллег лечить не хочет.
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Биофизик Феликс Шолькманн продемонстрировал, что в США (как и в остальном мире) экспоненциально растет не количество «зараженных» людей, а количество тестов. Число «инфицированных» людей по отношению к количеству тестов остается в основном постоянным (колеблется от 10 до 20%), что опровергает наличие вирусной эпидемии.
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 24 марта внедрил два новых кода для указания COVID-19 причиной смерти. Это заболевание должно быть указано в свидетельстве всех умерших, если оно «вызвало или предположительно вызвало или способствовало смерти». Если при этом покойный имел также хронические заболевания, их следует указывать в приложении. Интересно, что второй код даже не требует тестирования на коронавирус, диагноз ставится по симптомам. Удивительно(?), что с 24 марта стало резко расти количество смертей от коронавируса в США.
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
В Швейцарии к настоящему времени проведено около 139330 тестов на COVID-19, 15% (как и примерно по всей планете) из которых дали положительный результат. Этот относительный показатель не увеличивается со временем, а его значение типично для распространения коронавирусов.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Последние данные, опровергающие "пандемию коронавируса".
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/#latest
Есть ежегодная сезонная эпидемия ОРЗ (и из всех случаев заражения 10-20% происходят из-за ДАВНО известных коронавирусов). Напомню. что в 2018 году из-за такой сезонной вспышки умерло в Украине 13000 человек, а в 2019 году государству было настолько ПОФИГ, что Держстат даже не считал умерших.
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А скільки проведено в нас? Така цифра десь є?
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к сожалению, МОЗ не озвучивает, но скорей всего около 10 тыс. примерно
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Убрать все Правительство , и пускай Волонтеры наполняют Казну и распределяют по Справедливости. Зачем нам Дармоеды с Захмарными Зарплатами , - Блин.
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А нахрена? Любое ОРВИ в большинстве случаев лечится в домашних условях, причем без лекарств.
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Керівники облздравів, як правило доларові мільйонери. Живуть у маєтках, мають приватну охорону, бізнеса. Чому б їм не профінансувати?
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А сколько пожертвовали судьи, прокуроры, менты, чиновники, депутатишки? Ах да, они по другую сторону от людей.
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