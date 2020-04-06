 За п'ять днів на лікування медиків від COVID-19 зібрали понад 5 млн грн, - МОЗ

"Українські бізнесмени приєдналися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтрімуюЛікарів і запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, що заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проєкту вдалося зібрати вже 5 млн гривень", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МОЗ.
Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку на сайті, підтвердити статус медичного працівника і діагноз COVID-19.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України запустило соціальну кампанію підтримки лікарів #ПідтрімуюЛікарів.
доцарювались падлы криворукие
Британские политики опасаются, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории, сообщается в воскресном выпуске британской газеты The Daily Mail.
"Высокопоставленные источники в британском правительстве сообщили, что, хотя "баланс научных рекомендаций" по-прежнему указывает на то, что смертоносный вирус изначально попал к людям на рынке в Ухане, где торгуют живыми животными, идею об утечке из лаборатории в этом китайском городе "больше не сбрасывают со счетов".
"Один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям премьер-министра Бориса Джонсона, заявил, что, хотя последние данные разведки не оспаривают, что вирус является "зоонозным", то есть появившимся у животных, он не исключает, что вирус изначально распространился среди людей после утечки из лаборатории в Ухане", - говорится в статье, перевод которой опубликован на сайте InoPressa.
"Член комитета Cobra, для которого проводятся подробные секретные брифинги служб безопасности, отметил: "Существует достоверный альтернативный взгляд, основанный на природе вируса. Возможно, это не совпадение, что лаборатория находится в Ухане, где расположен Институт вирусологии - самый передовой в материковой части Китая".
Институт, который должен быть одним из самых безопасных в мире вирусологических подразделений, находится в десяти милях от печально известного рынка диких животных.
В 2018 году государственная газета People's Daily писала, что в этом институте "возможно, проводят эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами", - такими как смертоносный вирус Эбола. Исследователи из Уханя были первыми, кто предположил, что геном вируса на 96% совпадает с геномом летучих мышей.
"Но, несмотря на репутацию безопасного объекта, были неподтвержденные местные сообщения о том, что работники института заразились, вступив в контакт с кровью, а затем разнесли инфекцию среди местного населения", - пишет Daily Mail.
Второй институт, расположенный в городе, Уханьский Центр по контролю и профилактике заболеваний, который находится всего в трех милях от рынка, как предполагается, также проводил эксперименты на животных, таких как летучие мыши, с целью изучения передачи коронавирусов, подчеркивается в статье.
Подумываю переселится туда...
Святая земля....
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 24 марта внедрил два новых кода для указания COVID-19 причиной смерти. Это заболевание должно быть указано в свидетельстве всех умерших, если оно «вызвало или предположительно вызвало или способствовало смерти». Если при этом покойный имел также хронические заболевания, их следует указывать в приложении. Интересно, что второй код даже не требует тестирования на коронавирус, диагноз ставится по симптомам. Удивительно(?), что с 24 марта стало резко расти количество смертей от коронавируса в США.
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
В Швейцарии к настоящему времени проведено около 139330 тестов на COVID-19, 15% (как и примерно по всей планете) из которых дали положительный результат. Этот относительный показатель не увеличивается со временем, а его значение типично для распространения коронавирусов.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Последние данные, опровергающие "пандемию коронавируса".
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/#latest
Есть ежегодная сезонная эпидемия ОРЗ (и из всех случаев заражения 10-20% происходят из-за ДАВНО известных коронавирусов). Напомню. что в 2018 году из-за такой сезонной вспышки умерло в Украине 13000 человек, а в 2019 году государству было настолько ПОФИГ, что Держстат даже не считал умерших.