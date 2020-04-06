 Офіс Омбудсмена потрібно міняти, - нардепка "Слуги народу" Верещук

Про це йдеться в публікації "Картковий будиночок: Як Офіс Омбудсмена перетворився на інструмент у політичних іграх", передають Українські Новини.

Верещук неодноразово критикувала роботу Офісу омбудсмена.

"Я не маю жодних негативних емоцій до керівника Офісу Омбудсмена (Денісової) як до людини, а щодо професійності, то потрібно звертати увагу і покращувати ситуацію з доступом до прав людини через Омбудсмена. Ми за неї не голосували, це людина, яка працює з колишньої каденції (Ради) і я вважаю, що до цього (питання) треба повертатися", - вважає Верещук.

За її словами, наступним Омбудсменом має бути не обов'язково політик, але авторитет у галузі з прав людини.

Депутат підкреслює, що треба міняти не тільки саму Денісову, але і тих людей, яких вона привела.

"Це колектив людей, який підібрала саме вона і роблю оцінку не їй особисто, а цілого інституту влади – Уповноваженого з прав людини. Нова людина має оновити ті кадри, які зараз є там", - підкреслила парламентарій.

Як повідомляли Українські Новини, Денісова підписала меморандум про співпрацю з фігуранткою декількох кримінальних справ.

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

НАБУ відкрило три справи стосовно омбудсмена Денісової.