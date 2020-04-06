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 Політика України
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Все про:омбудсмен (236) Верещук (62)

 Офіс Омбудсмена потрібно міняти, - нардепка "Слуги народу" Верещук

Народнийа депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук переконана, що керівництво офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, потрібно міняти.

Про це йдеться в публікації "Картковий будиночок: Як Офіс Омбудсмена перетворився на інструмент у політичних іграх", передають Українські Новини.

Верещук неодноразово критикувала роботу Офісу омбудсмена.

"Я не маю жодних негативних емоцій до керівника Офісу Омбудсмена (Денісової) як до людини, а щодо професійності, то потрібно звертати увагу і покращувати ситуацію з доступом до прав людини через Омбудсмена. Ми за неї не голосували, це людина, яка працює з колишньої каденції (Ради) і я вважаю, що до цього (питання) треба повертатися", - вважає Верещук.

За її словами, наступним Омбудсменом має бути не обов'язково політик, але авторитет у галузі з прав людини.

Депутат підкреслює, що треба міняти не тільки саму Денісову, але і тих людей, яких вона привела.

"Це колектив людей, який підібрала саме вона і роблю оцінку не їй особисто, а цілого інституту влади – Уповноваженого з прав людини. Нова людина має оновити ті кадри, які зараз є там", - підкреслила парламентарій.

Як повідомляли Українські Новини, Денісова підписала меморандум про співпрацю з фігуранткою декількох кримінальних справ.

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

НАБУ відкрило три справи стосовно омбудсмена Денісової.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187083
 
 
 Топ коментарі
 
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просто Денис Ермак кому-то продал должность Омбудсмена, и под это дело, начался шумок, типа, "поменяем станет луТше"..
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Да вас, слуг, всех надо менять. и с тебя, черноротая, надо начинать. Нафига мне слуги которые у меня ВОРУЮТ и пытаются меня, хозяина, вместе с моей землёй продать стрёмному соседу?
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Совсем зебилы охренели! Менять порошенковскую рыговку Лутковскую вздумали! Рыгореванш однозначно
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"Веращук-какое ваше кредо ?
-Всегда готов!(Остап Бендер-турцкоподданый).
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Он Незнайка , главное что-то ляпнуть.
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Там ваще-та не риговка Лутковська, а Юлькіна подруга Денисова з 2018 року... Москалику, обновляй методичку!
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Поміняйте єдиного притомного професіонала- на ЗЕполудурка чергового-вам все мало ? Дебіли!
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Я написала, что ее надо поменять? При сегодняшней политике - этот офис просто пустое место, независимо от фамилии.
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Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось, только бы не вешалось.
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Ты хай бы лучше повешалось ото дурнувато-пейсате "дитя"...
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а попробовать переставить в нём кровати не пытались?
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мозги тебе нужно поменять. у зе-идиотов страсть что-нибудь поменять. неважно что на что, лишь бы по-своему. и похеру, что станет хуже - их интеллекта не хватает посмотреть на 1 шаг вперед своего носа
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Да вас, слуг, всех надо менять. и с тебя, черноротая, надо начинать. Нафига мне слуги которые у меня ВОРУЮТ и пытаются меня, хозяина, вместе с моей землёй продать стрёмному соседу?
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Ничего они не пытаются. Продали уже, поздно пить боржоми.
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Паспорт показуйте мєнтам з відстані не меншої ніж 1.5 м. В руки не давайте! До себе - не підпускайте ближче ніж на 1,5 м...І то, якщо вони будуть в масках...
- Все це правомірне - у відповідності з умовами карантину... А вони мають бути однаковими для всіх!
Бо хто дасть гарантію, що він пів-годтини, годину тому, не брав у руки паспорт інфікованого коронавірусом, коли складав черговий протокол, про порушенняч умов карантину? Аваков, чи ЗЕ ?
Між іншим - це ще раз показує недолугість влади і некомплексність навіть бачення проблем.., а не те, що їх вирішення...
Своїми неоковирними кроками створюють нові проблеми... Як тепер мєнту перевірити документи , наприклад в шофера, а багаж?? Навіть, якщо він ворог, чи злочинець...? Біноклем, чи телескопом?
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просто Денис Ермак кому-то продал должность Омбудсмена, и под это дело, начался шумок, типа, "поменяем станет луТше"..
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голодные клоуны-"слуги" усиленно вынюхивают, где еще осталось, чем поживиться...
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После зашквара Верещук с гамасэком Гончаренко, тебя саму нужно менять.
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значит Ермак уже кому то загнал это кресло....
придется менять...
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Что не День , то Умора, - А почему от Динисовой нет Юмора , - Пора менять на Сивоху , он пока уж и Без Работы , необходимо Трудоустроить.
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а офіс найвеличнішого не треба ще міняти?
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ви уточніть якого "народа" ...бо наскільки відомо українці проти продажу ЗЕМЛІ ...то якому уроду ви служите слуги ?
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Ну то есть конкретных претензий к работе нет, не устраивает только то, что она из прошлой власти.
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