 За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв в інтерв'ю Цензор.НЕТ, коментуючи публікацію так званих "плівок Лероса".

За його словами, тих даних, які є, достатньо, щоб виникли підозри в корупції. Чи буде достатньо, щоб довести сам факт корупції - покаже слідство.

"Я готовий реагувати на факти. Якщо є підозра в корупції - йому мають дати оцінку правоохоронні органи. Буде доведено факт - винні, незалежно від посад, відповідатимуть. Якщо це глава Офісу президента - значить, це глава Офісу президента", - підкреслив Чернєв.

Чернєв зазначив, що у нього є підстави вважати, що за публікацією плівок стоять ті, хто намагається таким чином тиснути на президента і вирішити свої питання.

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"Я політично не хочу брати участь у розборках цих двох сторін. Моя позиція - чисто правова. Якщо є факти корупції, вони мають бути розслідувані, а винні покарані. Якщо є викривач корупції Лерос, то проти нього не повинно бути жодних політичних переслідувань. І що стосується правового аспекту цієї справи, я готовий у цьому брати участь - не дати замовчати, фальсифікувати, закрити і так далі", - розповів нардеп.

Чернєв зазначив, що чисто політично у нього виникає дуже багато запитань: "Звідки з'явилися ці плівки? Чому вони з'явилися за день до голосування за закон про банки? Хто керує телеграм-каналом, на якому частина цих плівок публікується паралельно? І ще купа інших" .

Коментуючи те, що Леросом відразу ж зайнялися СБУ, ГПУ і ДБР, нардеп сказав: "Я вважаю дії силовиків, м'яко кажучи, нерозумними. Тому що навіть якщо дивитися з їхнього боку і намагатися з'ясувати походження плівок, то Гео є лише викривачем, а їм потрібні замовники і виконавці, і ними вони мають займатися".

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29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".