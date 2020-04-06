 За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв в інтерв'ю Цензор.НЕТ, коментуючи публікацію так званих "плівок Лероса".
За його словами, тих даних, які є, достатньо, щоб виникли підозри в корупції. Чи буде достатньо, щоб довести сам факт корупції - покаже слідство.
"Я готовий реагувати на факти. Якщо є підозра в корупції - йому мають дати оцінку правоохоронні органи. Буде доведено факт - винні, незалежно від посад, відповідатимуть. Якщо це глава Офісу президента - значить, це глава Офісу президента", - підкреслив Чернєв.
Чернєв зазначив, що у нього є підстави вважати, що за публікацією плівок стоять ті, хто намагається таким чином тиснути на президента і вирішити свої питання.
"Я політично не хочу брати участь у розборках цих двох сторін. Моя позиція - чисто правова. Якщо є факти корупції, вони мають бути розслідувані, а винні покарані. Якщо є викривач корупції Лерос, то проти нього не повинно бути жодних політичних переслідувань. І що стосується правового аспекту цієї справи, я готовий у цьому брати участь - не дати замовчати, фальсифікувати, закрити і так далі", - розповів нардеп.
Чернєв зазначив, що чисто політично у нього виникає дуже багато запитань: "Звідки з'явилися ці плівки? Чому вони з'явилися за день до голосування за закон про банки? Хто керує телеграм-каналом, на якому частина цих плівок публікується паралельно? І ще купа інших" .
Коментуючи те, що Леросом відразу ж зайнялися СБУ, ГПУ і ДБР, нардеп сказав: "Я вважаю дії силовиків, м'яко кажучи, нерозумними. Тому що навіть якщо дивитися з їхнього боку і намагатися з'ясувати походження плівок, то Гео є лише викривачем, а їм потрібні замовники і виконавці, і ними вони мають займатися".
Читайте повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим тут.
29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
Він вже і так порушив всі закони. В країні безлад. Повно сепарюг, а воно сидить.
Очевидно, что это клон, которого подбросили Ермаку Порошенко, что бы дискредитировать Владимира Первого!
Если Зеля тут не причём, как эти плёнки могут на него давить? Наоборот, возможность понтануться и посадить реально виноватого. Та он Лероса благодарить должен.
Вже ж пішла хвиля: «Зєлєнскій нє лучше Порошенка. Нє капітуліровал пєрєд россієй. Русскій язьік, не сдєлал государствєнним...»
Не званный гость хуже татарина.
Татары обиделись
Пословицу изменили
Не званный гость лучше татарина...
Было так, а стало ....
06.04.2020 г.
12-00 Зеленского нет на рабочем месте.
Понимая, что заговоривший Уманский таки прав, Зеленский через СМИ уже начинает кампанию отрицания своего участия в увольнению Уманского. Все сливается на Шмыгаля. Это совершенно не так. Уманский приглашенный Зеленским сделал все как хотел Зеленский и написал концепцию которую и будут принимать на заседании ВР. Но он по незнанию, зацепил один из основных источников денег для нужд Зеленского на сегодняшний момент - откаты налоговой , где все решает Верланов и таможни, где Нефедова давно отодвинули и решают другие. Предположение, что Шмыгаль без ведома Зеленского уволил приглашенного Зеленским - просто смешно. Зеленский просто запаниковал и поспешил. И стало еще хуже - теперь на очереди Верланов, Нефедов и Шмыгаль.
В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.
05..05.2020 г.
Баканов встретился с Зеленским. Притащил кучу убойных материалов о дикой коррупции и схемах в налоговой и таможенной службе. Собственно это то, что частично огласил его партнер Уманский. Цифры там плавают чудовищные. Так как это не сфера СБУ, Баканов предложил передать это в ГБР.
Вчера с Зеленским общался Корниенко. (зам.главы фракции СН, реально, глава фракции). Обсуждалась перспектива принятия банковского закона. Главной проблемой этого Корниенко видит не тысячи поправок к закону, а отсутствие кворума. Реально явка "СН" может составить 190-200 человек.
04..04.2020 г.
Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба.
По состоянию утро из 1096 заболевших 268 прибыли в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии, 511 - имели контакты с прибывшими в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии в зонах ближнего контакта (т.е. знакомые, друзья, родственники). Вывод очень прост - власть опоздала с закрытием границы и принимала из зон эпидемии без необходимых противоэпидемических мероприятий в соответствии с Законом Украины " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Второе - это чистая статья УК при очередной смене власти.
Зеленский таки отправил медиков в Италию. Правда делегация странная, из 20 большая часть из МВД.
03.04.2020 г.
За неделю в Украине уволилось 416 врачей и медицинских сестер. перепуганный Ляшко полетел по регионам смотреть ситуацию Увидим хватит ли у него смелости доложить этот ужас наверх.
Говорит сейчас о какой то определенной динамике заболевания COVID-19 в Украине невозможно. Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. Что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся. Наличие достаточно большой группы больных с мозговой симптоматикой, показывает, что перенесли болезнь достаточно давно и эти симптомы - это вторичное поражение.
На встрече Зеленского с заместителями главы фракции в парламенте (смотрящие) была раскрыта основная схема давления на парламент для принятия изменений в бюджет. "Если не будут приняты изменения в бюджет - не будет выплат индексации пенсий".
Очень тревожный звонок для Зеленского неожиданно прозвучал со стороны Всемирного банка, который призвал принять дополнительные законодательные акты для регуляции земельного законодательства. Обычно это вежливая форма отказа от выдачи денег.
Рядом с одним коррупционным скандалом с "пленками Лероса" разрастается скандал с заявлениями Уманского о коррупционных действиях налоговой службы и причастности к этому непосредственно главы правительства, подавшего представление на увольнение Уманского после его попытки сменить главу налоговой службы. Власть явно скандал недооценивает, но по уровню возможных последствий он значительно превосходит "ермаковский".
Ермак определился с основной схемой поведения при рассмотрении вопроса об информации Лероса. ГБР в быстром темпе проводит "расследование" , брат отделывается минимальными потерями, сам Ермак выводится из-под удара. Но все резко осложнилось после очередного слива информации Леросом о назначениях в "Энергоатоме". Там вопрос доведен до прямого участия самого Ермака.
А когда со Свинарчуками за Порошенко бегали (и ничего не подтвердилось в итоге) - это что было? Это было норм?
Бюрократия уже ничего не боится и будет косить бабло, пока оно косится. И сделать Зеленский уже ничего не сможет, бюрократия просто разорвёт страну. Ситуация для Зеленского уже настолько серьёзна, что коалиция олигархов, которая поставит себе целью его досрочный уход, видимо, будет сформирована в ближайшие недели.(с)
Аха-ха! Мир театр!...
"За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента"
ви з самим фактом корупції в ОП щось робити збираєтесь?
Был !!!
Так какого рожна рассказывать про давление , если вы сами его подставляете .
Коррупционеры должны понести ответственность ? Должны !
Ну… как вам? Мочей не пахнет в глазах?
Такие вопросы задал несколько минут назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Ермак назначил чи сам Зе-ленский утвердил?
Ото Мендель ща его халатом по мордасам ))))) За кастинг!
И не забываем платить 17 тыщ штрафа за коллективное публичное возмущение… пацаки…
Цак надели!
И бабосик не забываем этим Лещенкам Кобелевым Укрпочтам Литовцам Залищучкам Мустафеям и их @дям платить!
РАКОМ, ПОСПОЛИТЫЕ!
***
Также Чаплыга разместил скриншот (вверху) с фото юной героини, которую назначил на высокооплачиваемую должность тоже не старый министр Криклий…
У Зеленского есть лишь несколько дней…
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Сначала факт. Жена нового министра здравоохранения Степанова в день его назначения зарегистрировала свою фирму, которая будет поставлять медицинские препараты для борьбы с коронавирусом.
О чем говорит этот весьма красноречивый факт?
О том, что вся бюрократия считает, что Зеленский не только был в курсе всех делишек Ермака, но и лично давал на них свое «добро».
В тему - «Пленки Ермака» могут стать приговором для Зеленского - политолог
Ну, а раз так, то бюрократия справедливо полагает, что президент сам лишил себя права требовать честного поведения от чиновничества. Отныне можно красть бюджет, не особо скрываясь - президент будет бессилен помешать этому, потому что потерял моральное право требовать, отказавшись уволить Ермака.
А наши » правоохранители» без команды президента никогда не тронут высшую бюрократию, потому что таковы наши неформальные правила, по которым все живут. Ну, не по законам же!
Зеленский, похоже, не понимает, что если в ближайшие несколько дней он не уволит Ермака, то вскоре он просто утонет в коррупционных скандалах, которые захлестнут страну.
Бюрократия уже ничего не боится и будет косить бабло, пока оно косится. И сделать Зеленский уже ничего не сможет, бюрократия просто разорвёт страну.
Зеленский не понимает, что замять дело Ермака уже невозможно. В Украине такого масштаба дела можно замять только ценой катастрофического обвала рейтинга и немедленного превращения в хромую утку.
Ситуация для Зеленского уже настолько серьёзна, что коалиция олигархов, которая поставит себе целью его досрочный уход, видимо, будет сформирована в ближайшие недели.
Не перевелись ещё Козакы в СБУ... -- и это радует.
І якщо на його, схожих на плівки, доказах нема паперів схожих на доляри, то послати до нього 12 схожих на агентів СБ, БР і ГП озброєних силовиків і заарештувати. А схожого на брата схожого на друга преміювати.
Причому, давно керує. Нєчєво, стєсняться. Сваліть всєгда можно і єсть куда.
Сначала выясняется подделка ли пленки!
Если да - кто это сделал и т.д.
Нет - брат 1 - мошенник или 1+2 - коррупционеры!
Вопрос - кто писал, кто вылаживал - только после анализа!