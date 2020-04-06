 Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі

Від сьогодні, 6 квітня, в Україні посилили карантин. Тепер громадянам заборонено, зокрема, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Людей, яких застануть за порушенням цього правила, чекає штраф. Винятком є вигул собак нетривалий час із розрахунку - 1 людина на 1 собаку, пише dnepr.info, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 6 квітня, в соцмережах почали поширювати нібито пост Бориса Філатова, в якому міський голова погрожує відстрілювати незареєстрованих у КП "Зооконтроль" тварин, яких вигулюють мешканці Дніпра. Мер нібито розпорядився викопати 1000 могил для поховання "незаконних" тварин.
Звертаємо Вашу увагу на те, що цей пост - фейк. Цю інформацію спростував сам Борис Філатов. Він зазначив, що чекає на вибачення від депутатів зі "Слуги народу".
"Я передаю особистий привіт нариківським посіпакам і підручним Бородатої Бабки. Не варто в епідемію розганяти фейки. І так, як би ви не плювалися отрутою і що б не робили, вам доведеться жити з Філатовим-мером ще дуже довго. Щонайменше кілька каденцій. І невідомо, хто кого переживе", - написав Філатов.
Крім того, мер Дніпра закликав містян викладати в соцмережах фото з улюбленцями та хештегом #мої_улюбленці.
"Робіть селфі з вашими собаками, як ви гуляєте на вулиці з ними, і знайте, що кожен ваш улюбленець - мені як рідний! Ми жодного дніпровського чотириногого друга не дамо образити! Ніяким олігархам, ніяким фейкометам ми не залишимо і шансу використовувати наших домашніх тварин у політичних іграх, тим паче в такий складний час. Ті, хто знає мене і живе в Дніпрі, відмінно знає, як я ставлюся до домашніх тварин. Я дуже люблю їх, набагато більше, ніж багатьох нехороших людей, які вчергове сьогодні показали, що в них немає жодної моралі в принципі", - сказав Філатов.
Действительно! Чем за коммуналку платить или по улице как прогуливаться!...
Филатову - респект! Не боится власть имущих.
ну как перестать ржать....
Филатов писал - не писал...., но стиль его .....
Мне понравилось... - особенно про вездесрущих собак..!!!
и про 1000 ям классно...!!
На своей странице в социальной сети Фейсбук Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о каждом из своих питомцев и поделился размышлениями о том, что это не мы выбираем питомцев, а они выбирают нас.
«Жучка. На самом деле, она не собака, а кошка. Почему ее так назвали - неведомо. Жучка приползла к нам домой зимой при смерти. Она реально умирала от голода. Она до сих пор так и не поправилась и всё также похожа на гоночный велосипед, хотя иногда уже даже не жрет рыбу», - рассказал мэр. Городской голова поведал о том, что эта кошка отличается особым характером и внешним видом. Она умеет скользить в ночи и совершенно не разрешает себя гладить. Жучка, по словам Бориса Филатова, чтит особый ритуал: каждое утро она приносит мышь к порогу дома.
«Рыжий-2. В отличие от Жучки - абсолютно позитивный персонаж. Каждую зиму он разжирается до размеров школьного глобуса, а весной, когда уходит по бабам, возвращается в свое первоначальное состояние обычного помойного кота», - поделился Борис Филатов. Мэр пояснил, что этот рыжий кот появился в их семье случайно - приблудился к участку. Что касается необычной клички, городской голова дал вполне логичное объяснение: ранее на их участке жил Рыжий кот, который погиб. Практически сразу его место занял Рыжий-2.
Необычной кличкой может похвастаться собака, которая отзывается на «Кабысдох. Оказалось, что этот друг появился в семье Бориса Филатова спонтанно: «Она лежала под забором с таким лицом (извините, мордой ), которую могут делать только собаки. Морда говорила: «Я вся в вашей воле, пожалуйста, не прогоняйте меня». И Кабысдох осталась жить с нами. Тем более, что ее предшественник Олень, он же Паша (бродячий пес, названный так в честь командира спецназа) преждевременно покинул нас.. От Кабысдох нет ни вреда, ни пользы».
«Казалось бы, невозможно найти счастье на обочине дороги в селе Орловщина, Новомосковского района, Днепропетровской области. Но это случилось», - так Борис Филатов описал вайт-терьера Бойчика. Судя по тому, как мэр описывает Бойчика, легко предположить, что именно этот пушистик занимает особое место в его сердце. Этого пса пришлось долго приводить в порядок и лечить от болезней. Четвероногий оказался благодарным и одарил своего хозяина искренней и преданной любовью.