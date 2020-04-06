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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1314) тварини (173) карантин (2193) собаки (50) Філатов (273) фейк (248) COVID-19 (3099) коронавірус (1741)

 Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі

У соцмережах поширюється фейковий пост нібито міського голови Дніпра з погрозами відстрілювати "незаконних" собак.

Від сьогодні, 6 квітня, в Україні посилили карантин. Тепер громадянам заборонено, зокрема, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Людей, яких застануть за порушенням цього правила, чекає штраф. Винятком є ​​вигул собак нетривалий час із розрахунку - 1 людина на 1 собаку, пише dnepr.info, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 6 квітня, в соцмережах почали поширювати нібито пост Бориса Філатова, в якому міський голова погрожує відстрілювати незареєстрованих у КП "Зооконтроль" тварин, яких вигулюють мешканці Дніпра. Мер нібито розпорядився викопати 1000 могил для поховання "незаконних" тварин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов - тим, "кому не доходить": Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу

Звертаємо Вашу увагу на те, що цей пост - фейк. Цю інформацію спростував сам Борис Філатов. Він зазначив, що чекає на вибачення від депутатів зі "Слуги народу".

"Я передаю особистий привіт нариківським посіпакам і підручним Бородатої Бабки. Не варто в епідемію розганяти фейки. І так, як би ви не плювалися отрутою і що б не робили, вам доведеться жити з Філатовим-мером ще дуже довго. Щонайменше кілька каденцій. І невідомо, хто кого переживе", - написав Філатов.

Крім того, мер Дніпра закликав містян викладати в соцмережах фото з улюбленцями та хештегом #мої_улюбленці.

"Робіть селфі з вашими собаками, як ви гуляєте на вулиці з ними, і знайте, що кожен ваш улюбленець - мені як рідний! Ми жодного дніпровського чотириногого друга не дамо образити! Ніяким олігархам, ніяким фейкометам ми не залишимо і шансу використовувати наших домашніх тварин у політичних іграх, тим паче в такий складний час. Ті, хто знає мене і живе в Дніпрі, відмінно знає, як я ставлюся до домашніх тварин. Я дуже люблю їх, набагато більше, ніж багатьох нехороших людей, які вчергове сьогодні показали, що в них немає жодної моралі в принципі", - сказав Філатов.

Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі 01
Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187079
 
 
 Топ коментарі
 
бенины как могут,мочат филатова Филатов опроверг фейковый пост об отстреле собак в Днепре - Цензор.НЕТ 9473.бо бывший друг опаснее врага
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"...подручным Бородатой Бабушки" Филатов опроверг фейковый пост об отстреле собак в Днепре - Цензор.НЕТ 1110
Филатову - респект! Не боится власть имущих.
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Ж@па коломойского и собачками озаботилась,метнув какахи в Филатова. А когда это они с беней посраться успели? А где ещё один из троицы-корбан? Нырнул на дно в Хайфе?
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бенины как могут,мочат филатова Филатов опроверг фейковый пост об отстреле собак в Днепре - Цензор.НЕТ 9473.бо бывший друг опаснее врага
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Филатов опроверг фейковый пост об отстреле собак в Днепре

Действительно! Чем за коммуналку платить или по улице как прогуливаться!...
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Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака - не брал.
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"...подручным Бородатой Бабушки" Филатов опроверг фейковый пост об отстреле собак в Днепре - Цензор.НЕТ 1110
Филатову - респект! Не боится власть имущих.
 показати весь коментар
 
 
Ж@па коломойского и собачками озаботилась,метнув какахи в Филатова. А когда это они с беней посраться успели? А где ещё один из троицы-корбан? Нырнул на дно в Хайфе?
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Корбан - неофициальный мэр Днепра.
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Гггг.....

ну как перестать ржать....
Филатов писал - не писал...., но стиль его .....
Мне понравилось... - особенно про вездесрущих собак..!!!
и про 1000 ям классно...!!
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Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі - Цензор.НЕТ 3325Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі - Цензор.НЕТ 1896Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі - Цензор.НЕТ 2501Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі - Цензор.НЕТ 4129

На своей странице в социальной сети Фейсбук Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о каждом из своих питомцев и поделился размышлениями о том, что это не мы выбираем питомцев, а они выбирают нас.
«Жучка. На самом деле, она не собака, а кошка. Почему ее так назвали - неведомо. Жучка приползла к нам домой зимой при смерти. Она реально умирала от голода. Она до сих пор так и не поправилась и всё также похожа на гоночный велосипед, хотя иногда уже даже не жрет рыбу», - рассказал мэр. Городской голова поведал о том, что эта кошка отличается особым характером и внешним видом. Она умеет скользить в ночи и совершенно не разрешает себя гладить. Жучка, по словам Бориса Филатова, чтит особый ритуал: каждое утро она приносит мышь к порогу дома.
«Рыжий-2. В отличие от Жучки - абсолютно позитивный персонаж. Каждую зиму он разжирается до размеров школьного глобуса, а весной, когда уходит по бабам, возвращается в свое первоначальное состояние обычного помойного кота», - поделился Борис Филатов. Мэр пояснил, что этот рыжий кот появился в их семье случайно - приблудился к участку. Что касается необычной клички, городской голова дал вполне логичное объяснение: ранее на их участке жил Рыжий кот, который погиб. Практически сразу его место занял Рыжий-2.
Необычной кличкой может похвастаться собака, которая отзывается на «Кабысдох. Оказалось, что этот друг появился в семье Бориса Филатова спонтанно: «Она лежала под забором с таким лицом (извините, мордой ), которую могут делать только собаки. Морда говорила: «Я вся в вашей воле, пожалуйста, не прогоняйте меня». И Кабысдох осталась жить с нами. Тем более, что ее предшественник Олень, он же Паша (бродячий пес, названный так в честь командира спецназа) преждевременно покинул нас.. От Кабысдох нет ни вреда, ни пользы».
«Казалось бы, невозможно найти счастье на обочине дороги в селе Орловщина, Новомосковского района, Днепропетровской области. Но это случилось», - так Борис Филатов описал вайт-терьера Бойчика. Судя по тому, как мэр описывает Бойчика, легко предположить, что именно этот пушистик занимает особое место в его сердце. Этого пса пришлось долго приводить в порядок и лечить от болезней. Четвероногий оказался благодарным и одарил своего хозяина искренней и преданной любовью.
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дубинский жопа коломойши всегда врет
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А нариковские прихвостни это кто? Как так можно было на томосоносца сказать?
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филатов это раковая опухоль Днепра, его садить нужно давно этого ушлепка, обворовал весь город и все ему мало, пилит на всем что можно 1,5-3 раза от закупочных цен
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Бені немає рівних у цькуванні тих хто йому поперек горла. Одна Гонтарєва у тому ряду чого варта
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Кто-то ещё сомневается что новые диктаторы проснулись?
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Бродячих животных быть не должно. Остальное нюансы. Любители - пусть за свой счет создают питомники ( а не только рассказывают о любви к животным), забирают домой ( не доставляя проблем соседям), передают братской Корее... любой вариант. ( а не показное лицемерие). Стерилизация не решает проблему, так как в этом случае нужно удалять зубы. И у каждой собаки нужно заглядывать не только " в то место" но и в пасть, что бы убедиться что она в порядке ( что мало реально). У любого человека есть право на самозащиту и защиту женщин и детей ( как минимум членов своей семьи) всеми доступными способами, надеюсь закон этого не отменял. Иначе зачем нам государство которое не может уберечь людей ( платящих всю жизнь налоги) ни от гибридной войны, ни от пандемии, ни даже от бродячих стай). Возможно у кого то другое мнение, я его уважаю. Но остаюсь при своем.
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Собак и кошек, нужно приберечь на чёрный день.
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