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Все про:Білорусь (973) карантин (2193) Лукашенко (570) смерть (4010) COVID-19 (3099) коронавірус (1741)

 "Не вжив необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу", - син померлої з COVID-19 у Білорусі написав заяву на Лукашенка

У Полоцький райвідділ внутрішніх справ Вітебської області Білорусі подано заяву з проханням порушити кримінальну справу на президента країни Олександра Лукашенка.

За даними видання "Белсат", її  подав Олександр Матвєєв, мати якого померла у Вітебській обласній клінічній лікарні 2 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Заяву в міліції взяли і зареєстрували під номером 547039. У документі йдеться: "Вимагаю порушити кримінальну справу стосовно Лукашенка Олександра Григоровича, 30.08.1954 р.н.., уродженця с. Копись, Республіка Білорусь, який, перебуваючи на посаді президента Республіки Білорусь, не вжив необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу, в результаті чого 02.04.2020 року в обласній клінічній лікарні міста Вітебська померла Матвєєва Лідія Дмитрівна".

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Чоловік живе у Франції і приїхати до матері не зміг. 68-річна полочанка Лідія Матвєєва лежала у відділенні неврології у Вітебській обласній клініці кілька тижнів. За словами сина, діагноз їй міняли три рази, а про наявність коронавірусу повідомили тільки в довідці від моргу.

Не вжив необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу, - син померлої з COVID-19 у Білорусі написав заяву на Лукашенка 01

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"Страшно те, що ніякої інформації людям не надходить, прізвища загиблих не публікуються офіційно, все ховається. Люди повинні знати, що відбувається у нас в країні. Карантин необхідний, необхідно захистити лікарів", - розповів Олександр Матвєєв журналістам.

"5 квітня Міністерство охорони здоров'я повідомляло про смерть 8 людей від коронавірусу. За відомою ЗМІ інформацією серед померлих від COVID-19 не було Лідії Матвєєвої. Вранці 6 квітня офіційна статистика надала дані про 13 померлих від коронавірусної інфекції в Білорусі. Імен МОЗ не озвучує", - йдеться в публікації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187075
 
   
 Топ коментарі
 
Когда хочется взять штаф 17000 грн, но не хочется лезть в воду.
"Не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", - сын умершей с COVID-19 в Беларуси написал заявление на Лукашенко - Цензор.НЕТ 6162
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Малайчына хлопец! Брава! Так трымаць!
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А что тогда про нашего Зелю говорить?
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Когда хочется взять штаф 17000 грн, но не хочется лезть в воду.
"Не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса", - сын умершей с COVID-19 в Беларуси написал заявление на Лукашенко - Цензор.НЕТ 6162
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Нарушил карантин: француз заблудился в Пиренеях, когда пошел в Испанию за сигаретами.

"Молодой человек, который выехал из Перпиньяна на машине, был возвращен обратно на контрольно-пропускном пункте между Францией и Испанией, когда он хотел отправиться в Жонкьер. Затем он решил пойти по пешеходной тропе, надеясь пересечь границу по горе", - рассказали жандармы.
Чтобы его спасти, властям пришлось мобилизовать вертолет гражданской безопасности.

Мужчину нашли "истощенным, дрожащим от холода и потерянного на высотах Пертуса ", села недалеко от границы с Испанией.
Теперь ему придется заплатить штраф в 135 евро за нарушение условий карантина.
135 евро это 5% от среднемесячной зарплаты во Франции.
Значит, по аналогии, у нас должен быть штраф на уровне 500 грн. за нарушение карантина, не более
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Штрафи і в бюджет не йдуть, вони йдуть на утримання суддів.
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В мутній зеленій воді все біжить "огородамі..., огородамі... і к мамє-бєнє"
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ого!!!. вот это круто!!!..
как теперь этот старый колорадский жук с плешью будет выкручиваться?.. пацан то написал чистую правду..
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Естественно - плохой сын: Бросил свою мать.. плохой сын... она бульбу только ела...
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эээээээ, тот беларуцкий майор, шо снизу подробностями эпидемии у мну интересовался, тут от есчо один несознательный на бацьку бульбу котит ))) есть новое задание для подчинённых ))
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эх таварисч маёр, за шо токо таким медноголовым там атец всех беларусов такие деньги платит? там он выше один француз на ваше папику тоже картошку катит. пойдите займитесь ))))
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Неужель кто-то посмел перечить бацьке, который заявил, что никакой болезни нет... просто массовый психоз. наше быдло тоже забило на карантин...причем по всей стране. у мальчиков дубинки уже ломаются? народ совсем страх потерял
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у бацьки длинный трактор! дотянется ))
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Олег Березюк

18 ч. ·

Сьогодні прочитав багато коментарів у Фейсбук щодо оцінки рішень і дій вищих посадових осіб у нинішній ситуації.

Наші керманичі кожен день видають чергову порцію «шедеврів юриспруденції», і люди уже заплутались, не знають, як на них реагувати.
Вважаю, що більше немає сенсу їх публічно коментувати, а тому хочу дати декілька юридичних порад людям, які хочуть самостійно розібратись у нинішній ситуації і визначатись, як на неї реагувати.
Перше. Основний закон в Україні -це Конституція.
У ст.19 Конституції встановлено, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Далі сказано, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Якщо говорити про карантин, то підстави і порядок його встановлення визначено у ст. 29 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Цей закон є базовим і він дає відповіді на всі питання і визначає, як мають діяти посадові особи у нинішній ситуації.
Далі у нас є підзаконний акт. Це постанова КМУ N211 від 11 березня 2020 року. Вона повинна відповідати закону і не допускає розширеного тлумачення. Тобто її приписи не повинні виходити за рамки того, що передбачено законом.
У цій постанові чітко визначено те, що на самоізоляції мають знаходитись лише особи, які хворіють, але не потребують госпіталізації, або ті, які мали з ними контакти.
Також сказано і про осіб, які відвідували країни, де є епідемія коронавірусу. Їх усіх потрібно вважати такими, що мали контакт з хворими, і тому вони підлягають обов'язковій обсервації (ізоляції) на термін 14 діб.
Коли мова йде про штрафи за порушення умов карантину, то це стосується саме цієї категорії осіб. Це визначено у ст. 44-3 адміністративного кодексу.
В жодному законі немає і не може бути навіть мови про примушування здорових людей перебувати на самоізоляції чи будь-яким іншим чином обмежування їхніх прав.
Ще раз наголошую на тому, що обмеження стосується лише тих, хто хворий, або мав контакт з хворим.
Отже, всі рішення і дії посадових осіб, які виходять за рамки закону, можуть і повинні бути оскаржені в судовому порядку.
Далі. Дії або бездіяльність посадових осіб, які не виконують те, до чого їх зобов'язує закон, або приймають протиправні рішення, віддають незаконні накази і примушують людей робити те, що не передбачено законом, слід кваліфікувати за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем),365 (перевищення влади або службових повноважень), 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Переконаний, що невдовзі настане час, коли Україна стане дійсно правовою і демократичною державою ,де будуть правити справедливість і закон,а не корупціонери і невігласи.
Але для того, щоб цей час швидше настав, ми всі маємо бути небайдужими, сміливими і згуртованими. Тоді будь-який обман не пройде, будь-яке зло буде нас боятись і не буде зазіхати на наші права і свободу.
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Ерунда, бо только через месяц станет ясно прав Бацька или нет с карантином, ибо даже тысяча смертей от корововируса не стоят рухнувшей экономики из-за чего погибнут уже десятки тысяч.
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бацька и одна слеза ребёнка не совместимы ))
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если от экономики погибнут 10ки тысяч, то очевидно 3 тоже не стоят )
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там зависит от возраста. пенсионеры по экстра тарифу.
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я думал наоборот. на пенсов скидка потому, что оптом.
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Пипец Батьке. Через 2 недели будет иметь 1000 смертей. Ежедневная летальность увеличивается на 40% в день (!!) , в 10 раз за неделю. Тотальный карантин на 1 месяц.
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Как бы эот парень сейчас тоже быстро не умер от короновируса.
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В любом случае нежданчик! А ведь продолжение следует..
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" прямо так и вижу у батьки в резиденции обыск и его ведут в наручниках в тюрьму "
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Вот это правильно,респект!И ведь прав!А ЗЕ маски продал и штрафует людей,которые не смогли себе маску купить,за это можно кинуть на него заяву?
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нет.. кидать будут только нас и на нас ! и хтось це зробив разом )
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ну ти ще ж заяву не кинула? так, що поки не посадять. нє волнуйся.
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Чтобы что то предпринять,нужен опыт,даже в сапожном деле,не говоря о медицинском или экономике...
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щя батцка этого павлика морозова растоптает )
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Не сложно предположить, что решит суд в этой стране.
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Не складно, але після білоруського суду, хлопчина може подати до європейського.
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или не подать. по независящим от него причинам
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В Белоруси пенсия 100 баксов,это очень много...
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Это средняя, максимальная или минимальная? или просто такую все получают?
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Теперь получат те, кто дал заключение "коронавирус"
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Интересная ситуация, у вас юрист подает заявление на правительство за незаконное введение карантина, у нас - за невведение.
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Будемо справедливі, він не вживає слово "карантин".
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тогда это вообще размыто, крик души к статье не пришешь.
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Цифры говорят - эпидемия понеслась.
Я предсказываю Бацькин бледный вид и тотальный карантин в республике Белорусь через неделю.
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Бацька стал бельмом в глазу всего Мира! С какой ненавистью на него сейчас смотрят все адепты "карантина" во всем Мире. Надо же! Пошел против всех! Без маски! Без антисептика!
Так что таких инфовбросов что Лукашенко мол тиран и детей на завтрак ест будет больше и больше.
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"Найшовсь-таки один козак
Із міліона свинопасів," (с)
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Каждой семье зараженной коронвирусом в США, Дональд Трамп платит 3.500 долларов,самоизоляция не особо дайот результат,на сегодня ситуация худшая в мире..
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Реально каждой семье, заражённой?
Тогда это многое объясняет . Наверное местные афроамериканцы решили, что эти 3,5 штуки - просто прибавка к талонам на питание, только надо, чтоб на тебя кто-то из соседей накашлял.
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Просто я вроде как слышал, что всем раздадут, а не только тем, кто заражён. Но могу и ошибаться.
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погодите, а в разных кацапомодерируемых фисбучных группках надрачивают на то, что в Беларуси вируса нет и какой Лукашенко молодец, что "не развалил систему здравоохоанения от Семашко" (С)... а тут такое.. как же так?
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То коммуняки. На кацапии давно уже бацьку топят.
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усатый таракан давно уже всё скрывает, такое сокрытие сделает только медвежью услугу людям, наверное надеется по тихому пенсионеров переполовинить, цука плешивая "Не вжив необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу", - син померлої з COVID-19 у Білорусі написав заяву на Лукашенка - Цензор.НЕТ 6353
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Интересно, а вот во Франции есть желающие наказать Микрона за смерти людей? Мол , не принял мер а они взяли и умерли? Фактически мертвые есть значит меры были приняты недостаточные.
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Белорусы и в кухне боятся говорить правду за Лукашенко, стукачей среди белорусов хватает,предателей минимум,только сдают
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Тест и геном коронвируса до сих пор не сделан ни в одной стране мира,так что Шануймося панове
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хайп не более. ибо любому идиоту-адвокату ясно: Закон РБ О Президенте Республики Беларусь
Статья 7.
Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.
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Это если Лукашенко будет до своей смерти Президентом
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Как в Украине: сегодня человек пишет заявление на нарушение его прав, через месяц он же будет писать, что его плохо заставляли седеть дома.
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Лука в ответ скажет что он предупреждал что от вируса может спасти только " трактор" или "хоккей", кто не прислушался к его медицинским рекомендациям и пошел на самолечение сам виноват.
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