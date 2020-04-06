 В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами Чернєва, він тільки починає формувати відповідний список.
"Вважаю, що в органах влади не має бути людей, які виступають проти української держави як такої і проти інтересів українського народу. До речі, ось закликаю ваших читачів повідомляти мені в фейсбуці імена держслужбовців, які стоять на явно антиукраїнських або проросійських позиціях, і ми будемо жорстко реагувати. Час для лібералізму в цьому питанні давно минув", - зазначив Чернєв.
Чернєв підкреслив, що це стосується не тільки судової та виконавчої гілок влади, а й Верховної Ради.
"Якщо у нас є ціла фракція людей, які дозволяють собі їздити в Російську Федерацію і від імені Верховної Ради, від імені держави Україна вести фактично антиукраїнську політику, ми мусимо на це реагувати жорстко", - переконаний нардеп.
Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.
Прослушайте песню Андрея Макаревича - Сегодня самый лучший день..
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Ага,это я и вижу, что одни враги Конституцию нарушают, продавая землю!...
Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Ермака покрывает Зеленский.
Однако, все знают и понимают, что никто никого трогать не будет...
Ворон ворону око не выклюет.
Сообщаю имена - Зеленский В.А.
Всіх своїх зелених може сміло записувати - від депутатів до останніх холуїв з районних осередків.
хотел сказать: на канале кума ху йла...
ньюсуван, зік... в кінці кінців: рашка24, рашка тудей, зв'язда...
Ну, на мертвечуківських - часто.
"Порохоботы из The Economist (наприкінці 2018-го) констатировали очевидное: Путин рассчитывает на приход к власти Тимошенко. Что и не удивительно, я б на его месте тоже работала бы на создание такой возможности. Поскольку это шанс одним махом решить все проблемы: выйти из-под санкций, принять капитуляцию Украины, поставить ее на путь последовательного разворота, а потом и поглощения.
Недавно писала текст о газовой войне 2008-2009 года, когда все факторы были на стороне Украины: полные газохранилища; настроенный реверс; глупость российского руководства, закрутившего газовый вентиль и прервавшего тем самым исполнение своих же контрактов с Европой на поставки и его транзит территорией Украины; холодный январь, заставляющий лидеров ЕС сильнее давить на Путина - все факторы были на стороне Украины, кроме одного. Тимошенко. Тогда Украина руками Тимошенко подписала себе приговор, имея на руках все шансы на победу. Теперь у нас снова хорошие шансы на победу, если, конечно, Украина снова не подпишет себе приговор, избрав Тимошенко Президентом весной либо отдав высокий процент голосов за ее партию осенью" - так вважає Анна Валевська, журналістка еспресоТV.
Юля. Часть 1 "Вот и закончились полтора месяца работы и копания в документах. Теперь я свожу в одну кучу то, что публиковал на ФБ в это время. Честно говоря, Юлия Владимировна вызывает у меня восхищение: ее целеустремленность и напористость достойна уважения, однако сторонником ее я не стал; напротив, теперь я нелюблю ее еще больше.
...."
І т.д. в п'яти частинах, з епілогом, ссилі - за першою, послідовно.
Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул».Украинский капитан не стал удирать, а принял на борт всю команду патрульного корабля, состоящую из 44 человек, после чего продолжил путь в Кюрасао.Эксперты отрасли отмечают, что это уже не первый случай попыток захвата авторитарной Венесуэлой иностранных судов: «Эта страна славится тем, что захватывает абсолютно невинные торговые суда и экипажи и обращается с ними как с преступниками в надежде получить выкуп. Иногда коррумпированные морские пограничники действуют рука об руку с настоящими пиратами».Таким образом, украинский капитан заслужил похвалу за храбрость и навыки мореплавания. Он спас украинскую команду от суровых испытаний.Надо сказать, что лайнер «Резолют» совершает челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Командир венесуэльского корабля, видимо, не учел этого и напоролся на мощный подводный «бульб».
В якості реагентів можна застосовувати усім відомі 7,62х39, 7,62х54, а також 5,56 NATO
https://www.obozrevatel.com/society/pokolenie-sovka-eto-pokolenie-kvartala.htm