 В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Чернєва, він тільки починає формувати відповідний список.

"Вважаю, що в органах влади не має бути людей, які виступають проти української держави як такої і проти інтересів українського народу. До речі, ось закликаю ваших читачів повідомляти мені в фейсбуці імена держслужбовців, які стоять на явно антиукраїнських або проросійських позиціях, і ми будемо жорстко реагувати. Час для лібералізму в цьому питанні давно минув", - зазначив Чернєв.

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Чернєв підкреслив, що це стосується не тільки судової та виконавчої гілок влади, а й Верховної Ради.

"Якщо у нас є ціла фракція людей, які дозволяють собі їздити в Російську Федерацію і від імені Верховної Ради, від імені держави Україна вести фактично антиукраїнську політику, ми мусимо на це реагувати жорстко", - переконаний нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.