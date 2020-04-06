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 Політика України
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Все про:ВР (7418) Чернєв (24)

 В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв

Нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв, який був ініціатором зняття Сергія Сивохо з посади позаштатного радника секретаря РНБО планує ініціювати подібні звернення до органів влади щодо й інших проросійських діячів.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Чернєва, він тільки починає формувати відповідний список.

"Вважаю, що в органах влади не має бути людей, які виступають проти української держави як такої і проти інтересів українського народу. До речі, ось закликаю ваших читачів повідомляти мені в фейсбуці імена держслужбовців, які стоять на явно антиукраїнських або проросійських позиціях, і ми будемо жорстко реагувати. Час для лібералізму в цьому питанні давно минув", - зазначив Чернєв.

Читайте також: Деяким нардепам надсилали СМСки з московського номера: "Зеленський - тимчасовий, а Коломойський - назавжди", - "слуга народу" Чернєв

Чернєв підкреслив, що це стосується не тільки судової та виконавчої гілок влади, а й Верховної Ради.

"Якщо у нас є ціла фракція людей, які дозволяють собі їздити в Російську Федерацію і від імені Верховної Ради, від імені держави Україна вести фактично антиукраїнську політику, ми мусимо на це реагувати жорстко", - переконаний нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187074
 
   
 Топ коментарі
 
Начните с чистки своей партии. В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3349
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Первым делом нужно убрать Зеленского
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Первым делом нужно убрать Зеленского
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начните продавать лицензии на отстрел ваты.. бюджет заработает много денег, а улицы очистятся от ваты.. и проблема будет решена с пользой для бюджета..
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. и проблема будет решена с пользой для бюджета..

Прослушайте песню Андрея Макаревича - Сегодня самый лучший день..
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правільно! той вата - хто не прочитає "Садок вишневий коло хати" або

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
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В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа,

Ага,это я и вижу, что одни враги Конституцию нарушают, продавая землю!...
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А когда раздавали ваучеры не нарушали Конституцию?
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спершу почитай ту Конституцію.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.



Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

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Тогда, для начала инициируйте отстранение от должности Ермака, заключавшего сделку о признании лугандонских сепаров - стороной переговоров в Минске.
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Почему с Ермака?
Ермака покрывает Зеленский.
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значит цепочка потянется и к нему...
Однако, все знают и понимают, что никто никого трогать не будет...
Ворон ворону око не выклюет.
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Кстати, вот призываю ваших читателей сообщать мне в Фейсбуке имена госслужащих, которые стоят на явно антиукраинских или пророссийских позициях

Сообщаю имена - Зеленский В.А.
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"Кстати, вот призываю ваших читателей сообщать мне в Фейсбуке имена.."

Всіх своїх зелених може сміло записувати - від депутатів до останніх холуїв з районних осередків.
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Дубінський, Бужанський, Єрмак, Венедіктова...
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Юлія сьогодні. Єдина людина, яку варто послухати....

В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 1759
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А що не так, болезний....ееее...любезний...?
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Виноват, кому слушать её стоит? У неё есть свой слой умственно отсталых в своём развитии фанатов. А другим то к чему слушать старуху-колясочницу?
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Та ні. ви що, дебілам не треба слухати. Дебілам треба слухати мародера Порошенка і його подельника, бидлоту Зеленського..... Так що, це не до вас, не тревожтеся так...)))
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Вам пора. В г. Киев, ул. Кирилловская 103. Вас там ждут. В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3686
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А що, вам там дозволяють по мережі швендяти та тицяти по клаві? ))
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а шо там ? песни петь будет или анекдоты рассказывать ?
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Юлия Владимировна на мертвечуковском 112 говноанале.Все закономерно.
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Я також обурений. Чому вона не виступає на своєму каналі? Не скажете, який в неї канал, я їй напишу щоб там виступала....
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а ти який анал щойно в РR навів? Саме мертвечуковський!
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апередил. В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4963
хотел сказать: на канале кума ху йла...
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Во-во, слів нема. Шота мовчить alex tem , то може ви скажете. який канал у Тимошенко, я напишу їй, щоб там виступала....
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ато ви не знаєте?
ньюсуван, зік... в кінці кінців: рашка24, рашка тудей, зв'язда...

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Стоп, стоп, може ви не знаєте, Ньюзван та ЗІК також канали кремлівського пітора Мертвечука. І я не зрозумів, до чого тут канали підорашкі? Це улюблені канали Мертвечука, Зеленського, Порошенка.....А Тимошенко там ніколи не була....
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То який же таки канал Тимошенко? Я їй напишу, щоб виступала тільки там...
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а ти досі не знав? Та ж Г+Г - вона тільки там як вдома в себе.
Ну, на мертвечуківських - часто.
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«Президента РФ Владіміра Путіна найбільше влаштовує Тимошенко. Він уже мав справу з нею раніше і вбачає у ній однодумця - цинічну популістку, готову укладати угоди», - такий висновок міститься в спецвипуску журналу The Economist під назвою «Світ у 2019 році».
"Порохоботы из The Economist (наприкінці 2018-го) констатировали очевидное: Путин рассчитывает на приход к власти Тимошенко. Что и не удивительно, я б на его месте тоже работала бы на создание такой возможности. Поскольку это шанс одним махом решить все проблемы: выйти из-под санкций, принять капитуляцию Украины, поставить ее на путь последовательного разворота, а потом и поглощения.
Недавно писала текст о газовой войне 2008-2009 года, когда все факторы были на стороне Украины: полные газохранилища; настроенный реверс; глупость российского руководства, закрутившего газовый вентиль и прервавшего тем самым исполнение своих же контрактов с Европой на поставки и его транзит территорией Украины; холодный январь, заставляющий лидеров ЕС сильнее давить на Путина - все факторы были на стороне Украины, кроме одного. Тимошенко. Тогда Украина руками Тимошенко подписала себе приговор, имея на руках все шансы на победу. Теперь у нас снова хорошие шансы на победу, если, конечно, Украина снова не подпишет себе приговор, избрав Тимошенко Президентом весной либо отдав высокий процент голосов за ее партию осенью" - так вважає Анна Валевська, журналістка еспресоТV.
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Дмитро Демшин, https://demshinst.livejournal.com/2174.html
Юля. Часть 1 "Вот и закончились полтора месяца работы и копания в документах. Теперь я свожу в одну кучу то, что публиковал на ФБ в это время. Честно говоря, Юлия Владимировна вызывает у меня восхищение: ее целеустремленность и напористость достойна уважения, однако сторонником ее я не стал; напротив, теперь я нелюблю ее еще больше.
...."
І т.д. в п'яти частинах, з епілогом, ссилі - за першою, послідовно.
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Чернев у вас полпартии ярых подкацапников, глаза раззуй
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Саме так і має бути. Тому з ОП треба вигнати всіх і з парламенту і уряду 70%.
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Тец пець, та убирайте ЗЕлёного и его шоблу из ОП.
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6 апреля, 15:22Корабль ВМС Венесуэлы затонул после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем
Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4976

Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул».Украинский капитан не стал удирать, а принял на борт всю команду патрульного корабля, состоящую из 44 человек, после чего продолжил путь в Кюрасао.Эксперты отрасли отмечают, что это уже не первый случай попыток захвата авторитарной Венесуэлой иностранных судов: «Эта страна славится тем, что захватывает абсолютно невинные торговые суда и экипажи и обращается с ними как с преступниками в надежде получить выкуп. Иногда коррумпированные морские пограничники действуют рука об руку с настоящими пиратами».Таким образом, украинский капитан заслужил похвалу за храбрость и навыки мореплавания. Он спас украинскую команду от суровых испытаний.Надо сказать, что лайнер «Резолют» совершает челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Командир венесуэльского корабля, видимо, не учел этого и напоролся на мощный подводный «бульб».
В органах власти не должно быть людей, выступающих против Украины и интересов украинского народа, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 5892
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Надо было поднять экипаж пиратов, а капитана и старпома выкинуть за борт.
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так понимаю после таких слов Зеля . правительство и добрая половина фракции " слуга народа " в Раде должны самоубиться . перед этим расстреляв всех ОПЗЖистов В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2425
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... останется один пиццерман сувуха. на лавочке. он сидя сцать умеет ))
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Сивоху нужно переселить на лугандон - на перековку, вата и ***** его там быстро научат Родину любить.
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Підтримую пропозицію реагувати.
В якості реагентів можна застосовувати усім відомі 7,62х39, 7,62х54, а також 5,56 NATO
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Это правильно,что например делал рева выпускник военного училища имени Андропова в кресле министра при мародёре потрохе,нахер нам нужен был агент влияния путина?
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Это уже узурпация власти...порохоботы против
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Правильно, всех бывших комсомольских вожаков и их отпрысков у власти в топку
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не дрогнет рука молодого зебила, и да не унизится он, протянув руку к продуктовому набору и к маске от ПАП ибо патаму ша должны ему все, как Украина - шахтёру бамбаса
https://www.obozrevatel.com/society/pokolenie-sovka-eto-pokolenie-kvartala.htm
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Я ещё пока не слышал, ни про одного человека во власти, который за интересы Украины. Ни какие враги Украины за многие десятилетия или сотни лет, не сотворили такого зла, как за последние 6 лет. У тех кто управляет мировыми процессами, похоже даже мысли не было оставить Украину украинцам.
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уже три поста подряд посвящено ему, вряд ли такое за бесплатно делается.
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А куди тоді цей депутат пропонує діти Зелю?
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До тех пор, пока вопросы назначения на посады будут решаться кулуарно, без реального, не на словах участия общественности, в руководстве страны будут чистокровные предатели, которые маскируются под радетелей интересов украинского народа. Главное, как заставить нынешнюю власть не болтать своей ерундой, а реально решать проблемы насущного дня! Сейчас, что в ресепшене т.н. президента, что в верховной зраде каждый второй, если не первый, решает свои личные вопросы. На интересы государства им решительно наплевать. Но, как только замаячат выборы, мы все с удивлением увидим, сколько в этих упомянутых структурах т.н. "патриотов" Украины!
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За такие слова ГПУ и СБУ возбудят на него Дело, за покушение на преЗЕдента...

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..в лугандон переселять, и давно уже нужно было все Зажоп партею, сивохъ этот так себе, пешка, не успел и 1% нап**деть в пользу кацапсин, сколько вся эта камарилья из проплаченной 5-й колонны..... В органах влади не має бути людей, які виступають проти України та інтересів українського народу, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7728
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Чернєв, коли ж ти все жтаки назовеш поіменно «патриотическое крыло "Слуги народа"».
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