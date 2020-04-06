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Все про:Миколаїв (418) Нацполіція (9249) стрілянина (1143)

 У центрі Миколаєва кульового поранення в голову зазнав місцевий авторитет Титов на прізвисько Мультик, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру на пр. Центральному (м.Миколаїв), під час якої зазнав вогнепального поранення місцевий бізнесмен.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

На місці події на чолі з начальником ГУНП Олександром Анохіним, керівництвом поліції області працює слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники УКР та УСР.

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Встановлюються обставини події та вживаються заходи щодо розшуку причетних до скоєння злочину осіб.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Тривають першочергові слідчі дії.

У центрі Миколаєва кульового поранення в голову зазнав місцевий авторитет Титов на прізвисько Мультик, - ЗМІ 01
У центрі Миколаєва кульового поранення в голову зазнав місцевий авторитет Титов на прізвисько Мультик, - ЗМІ 02

Як вдалося з'ясувати "Новинам-N", у голову поранено відомого в Миколаєві бізнесмен Михайла Титова, відомого як Мультик. Нині він перебуває в реанімації ЛШМД Постраждалого з місця події на приватному автомобілі відвезли в ЛШМД. Стрілець із місця події втік.

"На місці події також знайдено кілька гільз калібру 9 мм. У зв'язку із замахом на Михайла Титова в Миколаєві оголошено план "Перехоплення" - розшукується автомобіль темного кольору на єврономерах", - пише видання.

У центрі Миколаєва кульового поранення в голову зазнав місцевий авторитет Титов на прізвисько Мультик, - ЗМІ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187071
 
 
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Да что же это такое....Да это просто отстрел уважаемых авторитных людей какой то...То в Черновцах то в НИколаеве...Если этот беспредел не остановить так скоро до депутатов и судей дойдут...ничего святого
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У центрі Миколаєва кульового поранення в голову зазнав місцевий авторитет Титов на прізвисько Мультик, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1655

По последней информации, в результате покушения Михаил Титов получил одно сквозное пулевое ранение. Пуля попала в шею и прошла навылет через челюсть, его экстренно прооперировали. В больницу он был доставлен в состоянии геморрагического шока с давлением 80. Врачам удалось стабилизировать состояние. Врачи пока осторожно дают прогнозы относительно состояния Мультика:, в результате ранения он потерял более двух литров крови.
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пулевое ранение в голову..

Ну да.. ранение. Убить пулей в голову таких не получается.
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