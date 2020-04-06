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 Політика України
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Все про:банки (382) Зеленський (4998) Коломойський (830) Чернєв (24)

 Деяким нардепам надсилали СМСки з московського номера: "Зеленський - тимчасовий, а Коломойський - назавжди", - "слуга народу" Чернєв

Нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що до законопроєкту №2571-д про поліпшення деяких механізмів регулювання банківської діяльності внесли близько 5 тис. правок.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"За моїми даними, їх (правок. - Ред.) вже близько 5000: група приватівців в парламенті робить все, щоб затягнути його розгляд. Але ми готові пройти весь цей шлях, і як тільки комітет розгляне всі правки, закон відразу ж можна виносити на позачергову сесію", - зазначив нардеп.

Чернєв підкреслив, що "патріотичне крило" "Слуги народу" готується до головної битви": "Перед першим читанням ми не дозволили зірвати засідання Комітету, без якого законопроєкт не можна було внести на голосування, і потім підтримали його в сесійній залі. До речі, на Комітеті був проголосований ідентичний основному законопроєкт, який був зареєстрований пару місяців назад. Це було зроблено, щоб не залишити аргументів опонентам, що не минуло 14 днів з дня реєстрації для подачі альтернативних".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк

За його словами, за 3 дні до голосування на засіданні фракції президент абсолютно чітко заявив, що ті депутати, які мріють про дефолт, фактично працюють проти України.

"Він просив підтримати законопроєкт, зі 170 присутніх 167 проголосували "за" на сигнальному голосуванні. Вирішальною була позиція інших, тих, кого не було на засіданні фракції. Я вважаю, що на ухвалення закону в першому читанні вплинуло два фактори: з одного боку, рішуче відкритий виступ патріотичного крила СН на підтримку закону, з іншого боку, робота всередині фракції і авторитет президента - ми змогли досягти ухвалення закону в першому читанні", - розповів Чернєв.

Також нардеп розповів, що на його колег чинився тиск: "Знаю, що деяким колегам розсилалися есемески з якогось московського номера. З дуже довгим і не дуже виразним текстом. Основний їхній зміст: Зеленський - тимчасовий, а Коломойський - назавжди, тому, нібито, не варто ставати його ворогом. Ці есемески надсилались різним депутатам, не тільки з патріотичного крила. Свого роду, психологічна обробка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня підтримала в першому читанні законопроєкт 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, прийняття якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Другою умовою було ухвалення закону про ринок землі, який парламентарії ухвалили в цілому цього ж дня.

Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187067
 
 
 Топ коментарі
 
73%! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Некоторым нардепам присылали СМСки с московского номера: "Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда", - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 6994 Некоторым нардепам присылали СМСки с московского номера: "Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда", - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 5154
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Так был недавно, пока 73% дебилов не решили проголосовать за кацапского агента
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Навсегда-это нары в американской тюрьме,которые беня будет утюжить. За его делишки там три пожизненных минимум. А у нас,гляди ты-прям кардинал Ришелье.
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А, я вибачаюсь, навіщо нам читати твої полюції?
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Не надоело в каждой ветке этот бред постить?
Зе на момент предвыборной компании был уже далеко не бедным человеком и какие-то копейки от боевиков (если это вообще правда) уж точно не решили бы исхода выборов.
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Спорное утверждение про Коломойского если в Украине наконец-то появится нормальный президент.
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Так был недавно, пока 73% дебилов не решили проголосовать за кацапского агента
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- Вы? Кто вы? Вы - это всего лишь Палермо!
- Палермо больше, чем вся Италия. (с)
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https://news.kray.biz.ua/administrator/130396/
"Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострень алергії тощо, що коронавірус здасться вам милою та привабливою болячкою", - зазначив лікар Комаровський
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а пусть повязки в микроволновке стерилизуют-и все устаканится
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))) по идеи она может просто загореться в микроволновке. мона будет когда нибудь тестонуть на какой нибудь старой.
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ну супер))) по всем законам физики)) просто у знакомых их мелкая полный пылесосный одноразовый фильтр сунула была ))) там было покруче!!!
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Навсегда-это нары в американской тюрьме,которые беня будет утюжить. За его делишки там три пожизненных минимум. А у нас,гляди ты-прям кардинал Ришелье.
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И даже могут определить по номеру мобильного оператора что номер мацковский, а не челябинский или вологодский...
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по ходу нагнет таки Беня своего бывшего слугу... Некоторым нардепам присылали СМСки с московского номера: "Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда", - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3895
думаю и компромата на блазня у него цельный чемодан гигобайтов...

Завалят закон...
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Чернев хочет сказать, что кто против Зеленского тот против Украины и на стороне пуйла...
Но это смешно.
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Він таке не казав, може то Навальний прислав чи Макаревич.
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Ти, Чернєв, давай, назови оце «патриотическое крыло "Слуги народа"» поіменно! Щоб хоча би можна було би орієнтуватись...
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Сын Порошенко рассылает, он один русский мир любит не скрываясь.
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Так "некоторые" - это не вы...ВЫ - БЫДЛО, которым и полльзуется "Беня"...
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Блд, да отдайте вы этого грЕбанного жида штатам. Гнида Коломойская должна быть уничтожена, иначе на другой чаше весов мы с вами.
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Рмсы попутал, Бенин фраерок. Чернев как раз против Коломойши буровит.
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"............ Я считаю, что на принятие закона в первом чтении повлияло два фактора: с одной стороны, решительное открытое выступление патриотического крыла СН в поддержку закона, с другой стороны, работа внутри фракции и авторитет президента" ........... Казалось бы какая связь между несуществующим авторитетом и недостающими голосами, которые обеспечили ЕС и Голос?
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Ну, то хто там підтримує беню, разом ФСБє? Хто накидав правок до "антиколомойськго закону". Поіменний перелік, агентів ворожих спецслужб в Україні, будьте ласкаві
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"навсегда" - это типа бессмертный, как Кащей?? Деяким нардепам надсилали СМСки з московського номера: "Зеленський - тимчасовий, а Коломойський - назавжди", - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2244
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Нет там никаких анализов. Не сдавал он ничего. ФСБешник Пальчевский - друг Зеленского.
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точно друг? Деяким нардепам надсилали СМСки з московського номера: "Зеленський - тимчасовий, а Коломойський - назавжди", - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8563естественный,или назначенный?
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А то, что Ху@ло люто ненавидит Порошенко им с московского номера не присылали?
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невдалий тролінг касапського бота Незнайка c54f1189. Невдалий, тому що це правда: "Ху@ло люто ненавидит Порошенко". Саме Порошенко входить до трійки найбільш ненавидимих касапнею українців разом з Мазепою і Бандерою.
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І нвчого? Що ще потрібно СБУ, щоб зрозуміти на якому боці Беня і як він підриває дії влади?
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В Миколаєві ранили в голову кримінального авторитета Мультика?Це логічний наслідок приходу до влади Коломойського. На зміну правовій державі приходять закони олігархів.А у них все дуже просто вирішується. Як то кажуть, нічого особистого, просто бізнес.
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Прийнятий 2571-д від 30.03.2020 займає біля 50 сторінок .
По 100 (сто) правок в середньому на сторінку ?

Ой працювиті та винахідливі - кожному по лопаті - і на відновлення доріг ...
Ціни їм з такою завзятостю не буде )
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Ну хоть тут кацапы не соврали😁😁😁😁
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Єдині дії влади які ми побачили під час епідемії С19,це цинічна торгівля посадами Єрмаками при абсолютній підтримці Зелєнського. А також продаж усіх масок за кордон за безцінь та ввіз сотень тисяч хворих без жодної обсервації. В Україні вже рік як НЕМАЄ президента та влади.
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