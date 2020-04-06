EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  6558  55
Матеріали за темою:
Все про:Іран (544) літак (811) розбиття (265)

 Іранський депутат Норузі заявив, що за збиття літакаи МАУ нікого не заарештовували: "Військові сили добре виконали свої обов'язки"

Іранський депутат, член комісії з питань законодавства юстиції парламенту Хассан Норузі заявив, що за збитітя українського пасажирського літака МАУ під Тегераном нікого не заарештовували, що суперечить офіційним заявам влади країни.

Про це пише Al Arabia, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Крім того, збиття цивільного авіалайнера військовими він назвав "гарним виконанням обов'язків".

"Військові сили добре виконали свої обов'язки. Рух літака був дуже підозрілим", - заявив він.

Норузі сказав, що літак нібито "не був під контролем диспетчерської вежі, а опинився під контролем Америки", борт був в Ізраїлі за тиждень до атак, там "його систему безпеки зламали і перехопили управління".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна поки не отримала чорні скриньки збитого в Ірані українського літака, - Кулеба

"На літаку були встановлені спеціальні цілі в Ірані. З огляду на те, що літак контролювався іншими країнами, наші військові добре впоралися зі своїм завданням. Зважаючи на ці докази, було б безглуздо заарештовувати причетних осіб", - сказав він.

Норузі підкреслив, що причетних до смертельної авіакатастрофи не заарештовуватимуть.

Також читайте: Трюдо призначив Гуйдейла спецрадником з питань авіакатастрофи МАУ

Нагадаємо, 25 січня глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що винний в аварії літака МАУ поблизу Тегерана перебуває у в'язниці.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187064
 
 
 Топ коментарі
 
И что на это ответит зеленая сопля? Иранский депутат Норузи заявил, что за сбитие самолета МАУ никого не арестовывали: "Военные силы хорошо выполнили свои обязанности" - Цензор.НЕТ 8495Иранский депутат Норузи заявил, что за сбитие самолета МАУ никого не арестовывали: "Военные силы хорошо выполнили свои обязанности" - Цензор.НЕТ 2256
 показати весь коментар
 
Вот так... Тоталитарные мракобесы во всей красе.
Специально сбили пассажирский самолёт и ещё стебуться, мол нам ничего не будет. Типа и дальше будем сбивать, и что вы нам сделаете за это?
 показати весь коментар
 
Бубочку мокнули в очередной раз. А как там обещанные им 200 тыс. компенсации поживают? Когда их людям ждать?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В каждом парламенте есть свой Жириновский.
 показати весь коментар
 
 
Это называется-Тьфу в тупую зелёную рожу.
 показати весь коментар
 
 
В Украине теперь только "зелепукины" живут? Не-"зелепукиных" дела Украины не касаются?
 показати весь коментар
 
То есть тебя это не касается,или ты не Украинец?
 показати весь коментар
 
На что Зеленский проскрипит : "Дякую, дуже дякую"
 показати весь коментар
 
 
Вот так... Тоталитарные мракобесы во всей красе.
Специально сбили пассажирский самолёт и ещё стебуться, мол нам ничего не будет. Типа и дальше будем сбивать, и что вы нам сделаете за это?
 показати весь коментар
 
 
А что им может быть, если мы сами ничего не делаем?
Сами себя повесят?
 показати весь коментар
 
 
Бубочку мокнули в очередной раз. А как там обещанные им 200 тыс. компенсации поживают? Когда их людям ждать?
 показати весь коментар
 
 
щя мусора на улицах на колядуют, тогда может и кинут чего ..
 показати весь коментар
 
получается зря Зеля унижался перед имамами...
ему то не привыкать.. - за Державу обидно...
 показати весь коментар
 
 
Естественно, они выполнили все на высшем уровне)))) я валяюсь...))
 показати весь коментар
 
 
если Зеленский не введет против иранских компаний всевозможных и бессрочных санкций, то Зеленский - ЧМО!
 показати весь коментар
 
 
Не введёт. Если с рашкой-агрессором не прерваны дипотношения, идёт торговля, то с Ираном тем более...
Единственное, что можно сделать, так это хоть запретить авиасообщение с Ираном. Зачем вообще туда кому то летать из Украины?
 показати весь коментар
 
 
в Харькове большая иранская диаспора с большим бизнесом.. если спустить на них налоговую, СБУ, МВД, то можно собрать очень неприлично большую сумму.. каждый месяц..
и вот тебе санкционный механизм в действии..
 показати весь коментар
 
 
ой... таки скоро вернуться в версии виновности нашего экипажа... зачем они на ту ракету полетели?... и за второй гонялись?
 показати весь коментар
 
 
Негайні санкції проти чумних іранців!!!
 показати весь коментар
 
 
Які ще санкції."Убієнний" брат Єрмака аж слиною давився,коли про суму відкату за "співпрацю" з іранцями в обхід санкцій говорив(на плівках Лероса).Цікаво,той запис був до збиття нашого літака,чи після.Бо дуже підозріло зюзік ,сидячи в Омані,намагався відмазати Іран,поки Трюдо не втрутився.Так переживав "харант",що ладен був наших пілотів звинуватити,лише б не Іран
 показати весь коментар
 
 
Так может и нашим военным "хорошо выполнить свои обязанности" ?
 показати весь коментар
 
 
Ты думаешь среди наших найдется кто-то, кто вот так просто шмальнет по пассажирскому борту? Тут надо (было) привлекать международные организации и быть инициатором в процессе наказания виновных.
 показати весь коментар
 
 
а задача была в прямой трансляции показать президенту, что может случится на обратном пути из Омана?
надо бы озвучить приказ
 показати весь коментар
 
Именно это, и почти теми же словами говорилось в СССР, когда доблестными советскими лётчиками был сбит пассажирский авиалайнер, принадлежавший Южной Корее, который ночью сбился с курса над водной границей совка. Ведь GPS тогда не было...
Помню это выступление военных чинов СССР, как сегодня, смотрел по телевизору и не верил своим глазам и ушам. И родители не верили.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, что на это ответит янелох оманский!
Оказывается, янелох оманский летал в Оман за деньги его жены, она и ермака спонсором была?) Цирк продолжается.
Ауу зебилоиды, вы где?
 показати весь коментар
 
 
Если нефть ещё год продержится на таком уровне, то с режимои этих айятол сделают то, что в свое время сделали с Каддафи
 показати весь коментар
 
 
Пустые надежды, режим держится на вере в Аллаха, а не на нефти
 показати весь коментар
 
Есть вера, а есть фанатизм. Там были около года назад серьезные протесты, которые жёстко подавил КСИР.
Фанатиков там меньшинство, и как только закончатся деньги-режим рухнет как карточный домик.
В Аллаха верят от Турции до Малайзии,и религия имеет мало общего с властью фанатиков в Тегеране
 показати весь коментар
 
 
Чушь. Завтра бородатым ********* раскажут, что магамед никто и ислам закончится.
 показати весь коментар
 
Было очевидно изначально,когда с ответом тянули время.И не возвращали чёрный ящик.
Поиграли в игру "тянуть время" ,с отмазкой решили не заморачиваться.
Короче,Денег не будет....
 показати весь коментар
 
 
Ничего удивительного. Вытерли ноги об Украину (с таким президентом ожидаемо).
Ещё немного и окажется, что самолёт сам виноват, что его сбили и нужно компенсировать неудобства иранской стороне.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В 1988 году, за сбитие иранского лайнера, американцу орден "Пурпурного льва " дали. Все по плану.
 показати весь коментар
 
Не в курсе дали ли чего тому капитану, но жертвам точно заплатили и неплохо
 показати весь коментар
 
Да, дали, через 4 года, 140 млн $, за почти 300 убитых Бодались до последнего.
 показати весь коментар
 
В таком случае Иран нужно объявить террористическим государством, разорвать дип. отношения с отзывом посла и т.д. Подать на Иран заявление в Гаагский ( или какой другой международный) трибунал.
 показати весь коментар
 
 
***** оголосити іранські офіційні борти поза законом ! Кожен з цих повітряних суден буде вважатись апріорі ворожим військовим судном і має бути знищеним засобами пво кожної країни у повітряний простір котрої залетить "випадково".
Думаю імамам коронавірус здасться легким джином.
 показати весь коментар
 
"Збивали і будемо збивати"... Що наші гуанодипломати скажуть у відповідь? - В стилі ЗЕгуано "їхнетакзрозуміли"?
 показати весь коментар
 
 
Ми часто забуваємо, що світ є небезпечним: це ворожа місцина.
 показати весь коментар
 
Жаль международные организации совсем не выполнят своих функций-должны быть такие санкции,чтоб сами в Гаагу привезли виновных на следующий день.
 показати весь коментар
 
Я не лох мне 42 года - рилли сказали в Иране ?
 показати весь коментар
 
Дикари из Средневековья кроме как воевать и бить поклоны в мечетях ни на что не способны
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору