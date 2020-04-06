EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  10606  77
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2193) Качура (38) COVID-19 (3099) коронавірус (1741)

 Коронавірусом заразилися 8 народних депутатів, - "слуга народу" Качура

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що станом на 6 квітня коронавірус підтверджено у восьми народних депутатів.

Про це Качура повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільше тих, що заразилися, у фракції "Опозиційної платформи - За життя".

"На сьогодні, за результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання на COVID-19, у Верховній Раді України підтверджено випадки зазначеної хвороби у народних депутатів України: Віталій Борт - ОПЗЖ, Володимир Ватрас - "Слуга народу", Руслан Горбенко - "Слуга народу" (вилікувався), Ігор Кисельов - ОПЗЖ, Олександр Лукашев - ОПЗЖ, Сергій Рудик - позафракційний, Ганна Скороход - позафракційна, Сергій Шахов - "Довіра" (вилікувався)", - написав Качура.

Нардеп зазначив, що із зараженою Скороход контактували чотири депутати від "СН" - Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко та Ольга Саладуха. Також, за його словами, зі Скороход контактували три нардепи з "Європейської Солідарності" - Володимир Вятрович, Ніна Южаніна та Ахтем Чийгоз.

Коронавірусом заразилися 8 народних депутатів, - слуга народу Качура 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Упродовж вихідних поліція Львівщини склала 128 адмінпротоколів за порушення правил карантину. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187062
 
 
 Топ коментарі
 
это тот стукачок,что на Федыну и Звиробий заяву накатал...
настоящий мужик - может гордиться
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это тот стукачок,что на Федыну и Звиробий заяву накатал...
настоящий мужик - может гордиться
 показати весь коментар
 
 
Паспорт показуйте мєнтам з відстані не меншої ніж 1.5 м. В руки не давайте! До себе - не підпускайте ближче ніж на 1,5 м...І то, якщо вони будуть в масках...
- Все це правомірне - у відповідності з умовами карантину... А вони мають бути однаковими для всіх!
Бо хто дасть гарантію, що він пів-годтини, годину тому, не брав у руки паспорт інфікованого коронавірусом, коли складав черговий протокол, про порушенняч умов карантину? Аваков, чи ЗЕ ?
Між іншим - це ще раз показує недолугість влади і некомплексність навіть бачення проблем.., а не те, що їх вирішення...
Своїми неоковирними кроками створюють нові проблеми... Як тепер мєнту перевірити документи , наприклад в шофера, а багаж?? Навіть, якщо він ворог, чи злочинець...? Біноклем, чи телескопом?
 показати весь коментар
 
а среванты заражены не держанием и тупостью Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6687
 показати весь коментар
 
 
Они то вылечатся, а тут у многих пороховирус и это не лечится
 показати весь коментар
 
 
Так то твоя держава на яндекс диску. Нам воно навіщо?
 показати весь коментар
 
 
Яндекс купил права на Слугу народа"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Еще раз: куда пропал твой кореш, Василий Алибабаевич? После голосования Потроха за рынок земли его не видно Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1558
 показати весь коментар
 
 
бурят как я рад а ник какой с фамилией бурятской а точнее халсской - Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1906
 показати весь коментар
 
 
так ты там сидишь максимка халасец Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4161 разрез глаза то не спрячешь да максимка глазик узкий - ты рузге Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4161
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кацапище - тут водки нет!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
какцап просто сгинь мразота!
 показати весь коментар
 
 
єто так необычно звучит, типа как - тут у многих вирус разума, или вирус мудрости. Ну да, так и есть. Это радует. А беда, когда люди просто обычные зебилусы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"єто" - моя твоя не понимай
 показати весь коментар
 
 
макс свали от моста - и хватит выполнять в кустах долг кизяка пред бурятом Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6618 Поставили вайфай шаровый в станице возле моста так всякие максы попочленцы лазят в радиусе на шару в сети полазить Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6618
 показати весь коментар
 
 
свали от моста дятел Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6161 или помаши ручкой Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6161
 показати весь коментар
 
Чувак, готуйся міняти методичку... Так, як за землю голосували, то може скоро буде коаліція слуг народу і єс Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9051
 показати весь коментар
 
Да просто Потрох и Голос Потрха продались, как проститутки, за обещания не садить главсвина.
 показати весь коментар
 
 
лікується..разом з усією іншою пошестю..
Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 844
 показати весь коментар
 
 
це армія лікує вражену червоною чумою країну..
 показати весь коментар
 
Зелю из непотопляемой субстанции слепили.
 показати весь коментар
 
 
т.к. ЗЕчмо постоянно обсирается, он и находится на обсерации
 показати весь коментар
 
 
А где хоть один 73% дебил на защите зебобиков? Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9099
 показати весь коментар
 
 
слава богу, начало есть, пусть полечатся в украине, может поймут-РЕФОРМА МЕДИЦИНЫ-ЭТО НЕ НА СМЕРТЬ НАРОД ОБРЕКАТЬ
 показати весь коментар
 
 
Жаль что только трое с фракции О *******
 показати весь коментар
 
 
Плохо работаете, товаристчи!
Должно быть 420 рыл вашего стада.
 показати весь коментар
 
 
900, помощников жрущих в два горла ты забыл.
 показати весь коментар
 
 
результат депутанських "цєловашек-абнімашек"
 показати весь коментар
 
Нет, это результат посещения Куршавелей и др. курортов и злачных мест в западной Европе.
Там они отрываются, после титанических трудов в Раде во благо народа )
 показати весь коментар
 
 
Где лечатся и сколько платят? Если не платят то почему. Степанов заявил что лечение платное для всех. Пусть теперь отчитываются.
 показати весь коментар
 
 
ну я думаю они лечились точно за свой счет))) да??? ))))
 показати весь коментар
 
 
со Скороход контактировали три нардепа из "Европейской солидарности

=========================
а видео контактов имеется? Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 7428
 показати весь коментар
 
 
надеюсь пока легкая форма чтобы по совету степанова за свои лечились... а потом сразу под аппарат ИВЛ....
 показати весь коментар
 
не вылечился, а выздоровел. Лечения же не существует
 показати весь коментар
 
Биофизик Феликс Шолькманн продемонстрировал, что в США (как и в остальном мире) экспоненциально растет не количество «зараженных» людей, а количество тестов. Число «инфицированных» людей по отношению к количеству тестов остается в основном постоянным (колеблется от 10 до 20%), что опровергает наличие вирусной эпидемии.
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 24 марта внедрил два новых кода для указания COVID-19 причиной смерти. Это заболевание должно быть указано в свидетельстве всех умерших, если оно «вызвало или предположительно вызвало или способствовало смерти». Если при этом покойный имел также хронические заболевания, их следует указывать в приложении. Интересно, что второй код даже не требует тестирования на коронавирус, диагноз ставится по симптомам. Удивительно(?), что с 24 марта стало резко расти количество смертей от коронавируса в США.
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
В Швейцарии к настоящему времени проведено около 139330 тестов на COVID-19, 15% (как и примерно по всей планете) из которых дали положительный результат. Этот относительный показатель не увеличивается со временем, а его значение типично для распространения коронавирусов.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Последние данные, опровергающие "пандемию коронавируса".
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/#latest
 показати весь коментар
 
 
опять ты. Под каждой новостью одно и то же. А ещё рассказывает, что не бот
 показати весь коментар
 
маловато будет, маловато, ведь есть шанс изолировать на всегда ожобов и большую часть зебилов, хотя это ничего не даст. Ведь лечени надо обществу которое выбрало кловнов а не самим кловнам, они исполняет только свою роль.
 показати весь коментар
 
 
Тесты пальчевскому сдавали? Простая отмазка от голосования по банкам
 показати весь коментар
 
 
вот что значит связи с проститутками и доступность тестов ..
 показати весь коментар
 
Это особый коронавирус - Куршавельский.
Сразу видно, кто 8 марта на вечеринке у Прохорова с русскими олигархами взасос целовался.
 показати весь коментар
 
 
А говорят что зараза к заразе не пристаёт!!! А к заЛёной чуме пристало
 показати весь коментар
 
 
Это им распродажа украинской земли начинает отрыгаться, но это только начало.
 показати весь коментар
 
А чого він навпроти Анни Скороход, колишнього члена їхньої фракції, ставить букву "К"?? Він її так обзиває? В морду не боїться отримати? Тим більше - від породіллі?
 показати весь коментар
 
Увага!
Новий флешмоб!
#НосиМаскуПравильно!
Замість Авакова можна написати прізвище Бубочки.

Коронавирусом заразились 8 народных депутатов, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 2343
 показати весь коментар
 
 
Да по хорошему всех депутатов закрыть на карантин в верховной раде месяца на три, Хлеб, сало и воду через щель три раза в день давать и естественный отбор покажет, чья фракция крепче. Они же так поступают с Украинцами.
 показати весь коментар
 
 
Хай проголосують " антиколомойський закон", а потім, як то кажуть:" з чистою совістю на лікарняний"
 показати весь коментар
 
Надо ОПЗЖ провести съезд в полном составе. Вместе с Рабиновичем и Медведчуком.
 показати весь коментар
 
 
а почему в списке нет самых главных заЖОПеров?где мертвечук,рабинович,кива,шуфрич?
 показати весь коментар
 
простая арифметика позволяет спрогнозировать по всей стране. Если у 400чел 8 заболевших, то у 40 миллионов будет под миллион. (учитывая, что депутаты в метро не ездят и прочие ништяки)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору