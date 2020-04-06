 Коронавірусом заразилися 8 народних депутатів, - "слуга народу" Качура

Про це Качура повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, найбільше тих, що заразилися, у фракції "Опозиційної платформи - За життя".
"На сьогодні, за результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання на COVID-19, у Верховній Раді України підтверджено випадки зазначеної хвороби у народних депутатів України: Віталій Борт - ОПЗЖ, Володимир Ватрас - "Слуга народу", Руслан Горбенко - "Слуга народу" (вилікувався), Ігор Кисельов - ОПЗЖ, Олександр Лукашев - ОПЗЖ, Сергій Рудик - позафракційний, Ганна Скороход - позафракційна, Сергій Шахов - "Довіра" (вилікувався)", - написав Качура.
Нардеп зазначив, що із зараженою Скороход контактували чотири депутати від "СН" - Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко та Ольга Саладуха. Також, за його словами, зі Скороход контактували три нардепи з "Європейської Солідарності" - Володимир Вятрович, Ніна Южаніна та Ахтем Чийгоз.
настоящий мужик - может гордиться
- Все це правомірне - у відповідності з умовами карантину... А вони мають бути однаковими для всіх!
Бо хто дасть гарантію, що він пів-годтини, годину тому, не брав у руки паспорт інфікованого коронавірусом, коли складав черговий протокол, про порушенняч умов карантину? Аваков, чи ЗЕ ?
Між іншим - це ще раз показує недолугість влади і некомплексність навіть бачення проблем.., а не те, що їх вирішення...
Своїми неоковирними кроками створюють нові проблеми... Як тепер мєнту перевірити документи , наприклад в шофера, а багаж?? Навіть, якщо він ворог, чи злочинець...? Біноклем, чи телескопом?
Должно быть 420 рыл вашего стада.
Там они отрываются, после титанических трудов в Раде во благо народа )
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а видео контактов имеется?
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 24 марта внедрил два новых кода для указания COVID-19 причиной смерти. Это заболевание должно быть указано в свидетельстве всех умерших, если оно «вызвало или предположительно вызвало или способствовало смерти». Если при этом покойный имел также хронические заболевания, их следует указывать в приложении. Интересно, что второй код даже не требует тестирования на коронавирус, диагноз ставится по симптомам. Удивительно(?), что с 24 марта стало резко расти количество смертей от коронавируса в США.
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
В Швейцарии к настоящему времени проведено около 139330 тестов на COVID-19, 15% (как и примерно по всей планете) из которых дали положительный результат. Этот относительный показатель не увеличивается со временем, а его значение типично для распространения коронавирусов.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Последние данные, опровергающие "пандемию коронавируса".
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/#latest
Сразу видно, кто 8 марта на вечеринке у Прохорова с русскими олигархами взасос целовался.
Новий флешмоб!
#НосиМаскуПравильно!
Замість Авакова можна написати прізвище Бубочки.