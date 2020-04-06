 Україна завершила опалювальний сезон з рекордними 15,9 млрд куб. м газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз"

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в пресслужбі, це один з найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні десять років. Так, рік тому, станом на 31 березня 2019 року, у ПСГ України зберігалося 8,8 млрд куб. м.

Водночас у 2020 році 1,6 млрд куб. м газу перебуває в режимі "митний склад" (1095 днів без оподаткування митними платежами). Послугою "митний склад" наразі активно користуються трейдери як з України, так і з інших європейських країн та США.

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Цьогорічний високий рівень наповнення ПСГ зумовлено низкою чинників:

накопичення рекордно високих обсягів природного газу в ПСГ у сезон закачки-2019 – 21,8 млрд куб. м,

невисокий рівень відбору газу протягом опалювального сезону 2019/2020 через теплу зиму – 6,06 млрд куб м. Минулого сезону відбору ця цифра дорівнювала 8,5 млрд куб. м.

початок сезону закачування розпочато раніше, ніж минулого року: цього року – в березні, а минулого року – у квітні.

Як зазначили в пресслужбі, пандемія COVID-19 не вплинула на роботу українських ПСГ. "На сьогодні всі підземні сховища газу працюють у штатному режимі. Зобов’язання перед клієнтами виконуються в повному обсязі. Щоб протистояти поширенню вірусу COVID-19 та зберегти здоров’я наших співробітників, ми перевели частину колективу на віддалену роботу. Тих, хто залишається на робочих місцях, забезпечуємо додатковими засобами захисту та дезінфекції", – зауважив генеральний директор АТ "Укртрансгаз" Сергій Олексієнко.