EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1825  21
Все про:газ (1216) газосховище (27) Укртрансгаз (63) опалювальний сезон (275)

 Україна завершила опалювальний сезон з рекордними 15,9 млрд куб. м газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз"

Станом на 31 березня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) України було 15,9 млрд куб. м природного газу.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в пресслужбі, це один з найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні десять років. Так, рік тому, станом на 31 березня 2019 року, у ПСГ України зберігалося 8,8 млрд куб. м.

Водночас у 2020 році 1,6 млрд куб. м газу перебуває в режимі "митний склад" (1095 днів без оподаткування митними платежами). Послугою "митний склад" наразі активно користуються трейдери як з України, так і з інших європейських країн та США.

Також читайте: Опалювальний сезон у Києві може завершитися вже наприкінці цього тижня, - Кличко

Цьогорічний високий рівень наповнення ПСГ зумовлено низкою чинників:

  • накопичення рекордно високих обсягів природного газу в ПСГ у сезон закачки-2019 – 21,8 млрд куб. м,
  • невисокий рівень відбору газу протягом опалювального сезону 2019/2020 через теплу зиму – 6,06 млрд куб м. Минулого сезону відбору ця цифра дорівнювала 8,5 млрд куб. м.
  • початок сезону закачування розпочато раніше, ніж минулого року: цього року – в березні, а минулого року – у квітні.

Як зазначили в пресслужбі, пандемія COVID-19 не вплинула на роботу українських ПСГ. "На сьогодні всі підземні сховища газу працюють у штатному режимі. Зобов’язання перед клієнтами виконуються в повному обсязі. Щоб протистояти поширенню вірусу COVID-19 та зберегти здоров’я наших співробітників, ми перевели частину колективу на віддалену роботу. Тих, хто залишається на робочих місцях, забезпечуємо додатковими засобами захисту та дезінфекції", – зауважив генеральний директор АТ "Укртрансгаз" Сергій Олексієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187060
 
   
 Топ коментарі
 
Заслуга Лучшего Лидера Современности!
Если бы он не принимал своих супер конченых решений, у народа не горели бы пердаки, и зима не была такой теплой!
 показати весь коментар
 
А цены за отопление както такими же остались...

С чего б это?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Прошла зима,
Настало лето,
Зеленского благодари

За это ! Україна завершила опалювальний сезон з рекордними 15,9 млрд куб. м газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 9478
 показати весь коментар
 
 
Дайте угадаю, ето очень плохо и газ для населения опять подорожает? Ну по аналогии с рекордными урожаями зерновых в прошлом году...
 показати весь коментар
 
 
Населению подымут цену на газ потому что к содержанию трубы еще и выставят счет за хранение газа
 показати весь коментар
 
 
А цены за отопление както такими же остались...

С чего б это?
 показати весь коментар
 
 
а на газ... за транспортировку (за кубы прошлого года) прилепили... и у некоторых капец с переворотом - ибо газом в этом году не топили а по 350-450 грн отстегивают "за доставку" в месяц... но утешают себя...если переживут этот хаос и чумку... и ничего (и ни кого))) не поменяют - то в следующем году "за доставку" будет - нихера)))) (если еще что-нибудь не придумают)
 показати весь коментар
 
 
Заслуга Лучшего Лидера Современности!
Если бы он не принимал своих супер конченых решений, у народа не горели бы пердаки, и зима не была такой теплой!
 показати весь коментар
 
 
Це "досягнення " зЄли ...- ну про температурний режим "зима-летто" ми і не будем ....- розкажіть ще чому такі платіжки були "недешеві" Украина завершила отопительный сезон с рекордными 15,9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, - "Уктрансгаз" - Цензор.НЕТ 3423
 показати весь коментар
 
 
На спотовом рынке Европы газ торгуется по 80 баксов за 1000 куб.
 показати весь коментар
 
 
если учесть что зима у некоторых... была 6 дней... в начале февраля....
хотя сейчас, в квартирах таки дубарь... Кот с солнечного окна не слазит даже пожрать)))))
 показати весь коментар
 
 
Кот просто делает вид что греется, на самом деле он кошечек высматривает)
 показати весь коментар
 
 
та не... там клац-клац... не до кошек... храпит сейчас, как экскаватор...
23 часа спит... пол часа на туалет и пол часа на поесть (6 раз по 5 мин)))))
 показати весь коментар
 
 
прошла зима настало лето, спасибо зе-лоху за это
 показати весь коментар
 
 
Потому и бюджет 2019 не выполнен зе-властью, ибо гройсман заложил в него распродажу народу Украины этого газа по космическим ценам. Кстати на следующий отопительный сезон Украине газ покупать не нужно, а значит не нужно тратить миллиарды долларов на его закупку, а значит гривна должна снова окрепнуть - если конечно ермаки и шмыгали бюджет не раскрадут, а народу скажут, что кризис, карантин и Украина страна бедная, а значит надо ползти целовать ноги мвф.
 показати весь коментар
 
 
Это палка о двух концах. С одной стороны, хорошо что потратили мало и остаток газа большой, с другой- его закачали по очень большой по сравнению с нынешней цене, и ждать облегчения газовых платежей- не приходится
 показати весь коментар
 
Нема ни какой палки, ибо цена на газ потрохом-яценюком-гройсманом для населения завышена в 18 раз, поэтому все газовые бонзы просто утопают в золоте-бриллиантах.
 показати весь коментар
 
Через две неделю продадут запасы, что один члн не напал. Ну или ещё 100 причин спи.дить.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору