 Безкоштовно лікуватимуть лише середні та важкі випадки COVID-19, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
Глядач ефіру запитав міністра, яким чином забезпечуються ліками хворі на COVID-19 (всіма необхідними позиціями чи окремими препаратами), які перебувають на стаціонарному лікуванні (з наявних фондів медичного закладу, змушені купувати самостійно або за допомогою родини), які лікуються амбулаторно (отримують від соціальних працівників за рахунок держави, змушені купувати самостійно).
"На сьогодні питання лікування, особливо середньої тяжкості і важких хворих - це те, що має виконувати держава. І ми зараз в терміновому порядку це переглядаємо. Переглядаємо пакети надання медичних послуг, медичних гарантій для того, щоб там був виділений COVID-19, щоб ми могли лікувати", - відповів Степанов.
Одна з глядачок програми запитала міністра охорони здоров'я, чому лікування COVID-19 не безкоштовне і за які гроші лікуватися людям, які залишилися без роботи.
"Ми насамперед маємо говорити про лікування середньої важкості і важких хворих. Там, де використовуються, зокрема, доволі дорогі лікарські засоби. Держава буде брати це на себе", - відповів він.
Удивительно, что именно сейчас он об этом сказал, что бы не питали иллюзий...
у легких - парацетамол и чай с лимоном, а дальше - штучное дыхание
Многоходовочка от Зебильшости)
Могут просто сбивать температуру и давать антибиотики, но на вирус это не влияет никак
Может этот чувак имел ввиду что госпитализировать будут только со средним и тяжелым состоянием
И переход с легкой фазы в критическую может произойти за один день
"Пізно, Шуро, пити Боржомі коли печінка відвалилася."
- Добрый день, безнадежно больной пациент. )))
Одну нелегальну знайому лікували на швидкій, потім у інфекційній лікарні а потім два тижня карантину у приватній лікарні але за кошт держави, у двомісній палаті, з трьох разовим харчуванням, телевізором та інтернетом
Ведь получается , что мы платим налоги лишь на содержание чиновников и прочих ментов .
Об этом ли мы мечтали ?
- лечим всех бесплатно (зуб даю)
не прошло и недели..
степашка
- лечим бесплатно только средние и тяжелые формы. Минус один зуб.
прошло еще три дня..
степашка:
-лечим бесплатно только тяжелые формы. Минус два зуба.
прошла неделя...
степашка:
- лечим бесплатно только крайне тяжелые формы. Минус три зуба.
прошло 10 дней...
степашка:
лечим бесплатно только мертвяков.
Все деньги ушли на вставную челюсть.
Когда они уже закончать пи..еть?!
Легкая форма - как обычный грипп. Всех негодующих, раньше при гриппе бесплатно лечило государство?
Если больной с семьей, то семью на женский карантин а больного нужно куда то убрать, и вот тут начинаются проблемы, или в инфекционную больницу, или в любую халупу без контакта с окружающими, а у многих даже таких халуп нет, а в больнице в наших реалиях он перезаряжает персонал и других больных
Правительства скрываю основную причину появления вируса...
The culture secretary is to order social media companies to be more aggressive in their response to conspiracy theories linking 5G networks to the coronavirus pandemic.(заголовок на BBC)
Для 90% хватает капать жаропонижающие, антибиотики чтобы больной ещё чего не подцепил и противотромбовые препараты. Иногда нужно подавать дополнительный кислород.
Это все стоит КОПЕЙКИ
а) Антивирусных препаратов как таковых не существует, если у вас легкая форма, значит ваш иммунитет самый лучший антивирусный препарат.
б) Попав в больницу вы заразите других/наловите еще вирионов в свой организм.
в)Все что вам нужно: сон, отдых и хорошие эмоции, это все находится в строгом противоречии с посещением больниц в целом, а особенно в данное время.
г) Гонять чай и дышать свежим воздухом вы можете легко и дома, для этого не нужно никаких затрат.
80% людей переносят ковид в виде обычной простуды: насморк, легкое покашливание. Из этих 80% процентов многие даже насморка и покашливания не получат.
Но вы можете побежать с насморком в больницу, заразиться там как следует и слечь с пневмонией, выбор за вами.
От коронавируса не лечат, а убивают пациента, а потом кремируют, чтобы скрыть убийство.