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 Суспільство, Здоров'я
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 Безкоштовно лікуватимуть лише середні та важкі випадки COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що за державні кошти лікуватимуть тільки тих пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебувають у середньому і важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Глядач ефіру запитав міністра, яким чином забезпечуються ліками хворі на COVID-19 (всіма необхідними позиціями чи окремими препаратами), які перебувають на стаціонарному лікуванні (з наявних фондів медичного закладу, змушені купувати самостійно або за допомогою родини), які лікуються амбулаторно (отримують від соціальних працівників за рахунок держави, змушені купувати самостійно).

"На сьогодні питання лікування, особливо середньої тяжкості і важких хворих - це те, що має виконувати держава. І ми зараз в терміновому порядку це переглядаємо. Переглядаємо пакети надання медичних послуг, медичних гарантій для того, щоб там був виділений COVID-19, щоб ми могли лікувати", - відповів Степанов.

Одна з глядачок програми запитала міністра охорони здоров'я, чому лікування COVID-19 не безкоштовне і за які гроші лікуватися людям, які залишилися без роботи.

"Ми насамперед маємо говорити про лікування середньої важкості і важких хворих. Там, де використовуються, зокрема, доволі дорогі лікарські засоби. Держава буде брати це на себе", - відповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна нині виробляє майже 900 тис. масок на добу, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187057
 
 
 Топ коментарі
 
Почему то не удивлен! Другого ожидать от нынешней власти не приходится.
Удивительно, что именно сейчас он об этом сказал, что бы не питали иллюзий...
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а у депутатов была средняя или тяжелая форма? интересно сколько они .."вложили" ??? ))))
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Маски все вывезли, теперь можно брать деньги за лечение!
Многоходовочка от Зебильшости)
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Почему то не удивлен! Другого ожидать от нынешней власти не приходится.
Удивительно, что именно сейчас он об этом сказал, что бы не питали иллюзий...
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От чего тебя лечить в легкой форме? От ОРВИ? Сиди дома в самоизоляции и пей парацетамол при 38.5+
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а чем ты удивлен? Государство должно лечить твой насморк?!
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Слова министра следует понимать так, что лечение короновируса - дорогое удовольствие, не для простых граждан... а для избранных
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лечение короновируса - дорогое удовольствие Безкоштовно лікуватимуть лише середні та важкі випадки COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 28

у легких - парацетамол и чай с лимоном, а дальше - штучное дыхание
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а у депутатов была средняя или тяжелая форма? интересно сколько они .."вложили" ??? ))))
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Маски все вывезли, теперь можно брать деньги за лечение!
Многоходовочка от Зебильшости)
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Все....... и он заразился дебилизмом. Как лечиться, если люди потеряли источник заработка?. Или вы хотите дождаться, пока легкая форма перетечет в среднюю или тяжелую, а потом уже начать?
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Ты не прав, переход в среднюю или тяжелую стадию не зависит от лечения, хотя бы потому что лекарств от вируса нет
Могут просто сбивать температуру и давать антибиотики, но на вирус это не влияет никак
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Может я и не права, но это не отменяет факт, что для того, чтобы купить даже препарат с парацетамолом многие сейчас столкнулись с проблемой как выбраться из села до аптеки, не говоря о том, где взять деньги.
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И парацетамола тоже нет.
Может этот чувак имел ввиду что госпитализировать будут только со средним и тяжелым состоянием
И переход с легкой фазы в критическую может произойти за один день
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легкая форма ковид= насморк. Государство должно лечить твой насморк?!
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Це називається - ми обісралися, але платити будет ви !
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так вначале все легкие. а позже- лечение уже может быть бесполезным.
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да, они сначала подождут пока 3,14здец подкрадется, а потом начнут лечить. если успеют...
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Цікаво виходить. Оманський Брехун завіз сюди заразу звідусіль, а тепер лікуйтесь за свій рахунок.
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5ть - 7мь- 12-ть тысяч грн. попадают сами Больные, из своей кишени - это уже не секрет - и это не при "тяжелых"
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Вы неправильно поняли совет президента заниматься сексом на карантине. Дословно он имел ввиду: Е.итесь сами
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ну хоть право бесплатно умереть, попав в безнадёжные, наріду таки гарантировано самим степановым. спасение остальных - чисто вопрос бабла.
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А він взагалі в курсі справи,що в нас безкоштовно взагалі не лікують? Нема бабла- в лікарню можеш не звертатись.
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Ну классика - " Дело спасения утопающих.............."
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А сколько стОит диагноз "средний" или "тяжёлый", чтобы лечили бесплатно? Бесплатно будут лечить только средние и тяжелые случаи COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6894
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Лечение легкой стадии стоит копейки, от Минздрава бы не убыло
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это потужная и мыролюбная реформа №145 от супрунши.
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Зелений недоносок заразив всю країну, але якщо я підхоплю коронавірус і це буде легка форма, то я маю лікуватися своїм коштом. За який хер ? І це не враховуючи, що я втратив свій заробіток. Від слова абсолютно. І тому навіть невзмозі платити комунальні. Таких, як я мільйони. Хто за це відповідатиме ?
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Можна ще зачекати поки не буде середня чи важка форма... Чи може взагалі одразу здохнути- похорон дешевше вийде
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Питання не до мене. Я зіпсував свого бюлетеня, адже петя=зеля, він його і привів до влади своїм мародерством і брехнею. Це ж треба так знущатися з українгців щоб вони собі обрали президента-блазня !!!
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Ось я й кажу - обрали блазня - їжте і не обляпайтеся. Стосується не лише зебілів, а й усіх противсіхів, юльків, грицьків, смєшків, ігнорантів та прогульщиків.
"Пізно, Шуро, пити Боржомі коли печінка відвалилася."
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Це особистий вибір і особиста відповідальність КОЖНОГО ! Тому я й кажу: це ви, рошеномізкі разом із зелемізкими привели до влади блазня. зеля=петя. А якби всі вчинили, як 2 % справжніх українців, як я, то вибори визнали б недійсними і український політикум вже б давно змінився, якби протягом останніх 30 років була така обструкція корупованій і брехливій владі
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Класс!!! Заболев, надо ждать, пока болезнь перейдет в более тяжелую форму. В нас вообще то при власти адекватные люди? Или барыги без чести и совести?
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как могли неадекватные выбрать адекватных ?
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- Здравствуйте, бесплатный доктор.
- Добрый день, безнадежно больной пациент. )))
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теперь всем будут писать в карту легкую форму... пока внезапно она не закончится летально...
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Отлично, Супрун вводила "дерньги за пациентом", зеленые уроды ввели "деньги Ермаку"
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Разумков через жену решил самопожертвенно спасти украинцев...
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Тобто , легкі повинні переховуватись і заражати інших , поки стан не загостриться ? Польща навіть іноземців і нелегалів лікує безкоштовно , щоб люди не ховалися і не заражали інших
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Я тибе ужаснее весчь скажу, сядь на горшок шоп не апхезаться...премьер UK Борис Джонсон неделю был в самоизоляции и тока сийчас ришил лечь на бальничную койку...а принц Чарльз вообсче отпетлял...
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Італія також
Одну нелегальну знайому лікували на швидкій, потім у інфекційній лікарні а потім два тижня карантину у приватній лікарні але за кошт держави, у двомісній палаті, з трьох разовим харчуванням, телевізором та інтернетом
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А КАК БУДУТ ЛЕЧИТЬ ЗЕЛЁНУЮ ПЛЕСЕНЬ? И ЕЕ ВЫРОДКОВ ?
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Зачем нам государство с платной медициной ?
Ведь получается , что мы платим налоги лишь на содержание чиновников и прочих ментов .
Об этом ли мы мечтали ?
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Каким образом, если минимальная цена будет установлена и необходимо будет доказывать законность средств на покупку?
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Срочное, принудительное, бесплатное лечение - это такой же способ недопущения коллапса мед учреждений, как и карантин, маски и т.д. Остолопы в минздраве этого не понимают, т.к. зебилы, или понимают и пилят бабки, т.к. барыги?
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степашка:
- лечим всех бесплатно (зуб даю)
не прошло и недели..
степашка
- лечим бесплатно только средние и тяжелые формы. Минус один зуб.
прошло еще три дня..
степашка:
-лечим бесплатно только тяжелые формы. Минус два зуба.
прошла неделя...
степашка:
- лечим бесплатно только крайне тяжелые формы. Минус три зуба.
прошло 10 дней...
степашка:
лечим бесплатно только мертвяков.
Все деньги ушли на вставную челюсть.
Когда они уже закончать пи..еть?! Безкоштовно лікуватимуть лише середні та важкі випадки COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8801
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Лечим бесплатно только депутатов и кабмин
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Не понимаю что он не так сказал.
Легкая форма - как обычный грипп. Всех негодующих, раньше при гриппе бесплатно лечило государство?
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А это"раньше" уже не важно.В глотку нужно вцепиться сейчас.
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Не понимаешь? "Раньше" у людей заболевших и у родственников была РАБОТА. Это раз. Чиновник в чьих словах есть признаки нарушения Конституции - должен подать в отставку. Это два. Начиная от президента, правительства и профильных министерств в Украину были допущены СОТНИ ТЫСЯЧ украинцев из стран с эпидемией БЕЗ карантина. Это три. Мы все платим налоги не на мерседесы чинушам и на вертолеты мусорам... бюджет должен взять на себя все расходы заболевших, а государство - ответственность в случае эпидемии. Так понятнее?
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Тебе на парацетамол денег скинуть? Другого лечения от коронки в легкой форме нет.
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нет, не понятнее. Денег-работы нет, ок. Тогда давай и грипп нашару лечить, и ОРВИ, и аллергию и все остальное.
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Проблема не в лечении легкой формы, проблема что больного нужно изолировать
Если больной с семьей, то семью на женский карантин а больного нужно куда то убрать, и вот тут начинаются проблемы, или в инфекционную больницу, или в любую халупу без контакта с окружающими, а у многих даже таких халуп нет, а в больнице в наших реалиях он перезаряжает персонал и других больных
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легкая форма это насморк. Теперь все с насморком - бежим в больницу и требуем чтобы нас лечили и клали в стационар. Безкоштовно лікуватимуть лише середні та важкі випадки COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1258
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Це вже переходить всі моральні і людські норми,не говорячи про порушення закону.В епідемію брати гроші у хворих.Гидота яка.Це на скільки треба бути моральними виродками,щоб таке творити.Замість того,щоб на ранніх стадіях лікувати людей,загаряють їх в пекло,якщо у людини немає грошей.Мало того,що своєю бездіяльністю і дурістю створили патову ситуацію,так вирішили ще й контрольний постріл-гроші за лікування зарази,яку самі ж і запустили в країну,розпродавши перед тим всі засоби захисту.
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Порохоботы, вам есть работенка

Правительства скрываю основную причину появления вируса...

The culture secretary is to order social media companies to be more aggressive in their response to conspiracy theories linking 5G networks to the coronavirus pandemic.(заголовок на BBC)
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Так у всех больных сначала легкая форма
Для 90% хватает капать жаропонижающие, антибиотики чтобы больной ещё чего не подцепил и противотромбовые препараты. Иногда нужно подавать дополнительный кислород.

Это все стоит КОПЕЙКИ
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А зачем лечить? Средняя стадия, как и тяжелая - лечить уже не надо... Пол таблетки от головы, половина от жопы... Если не протянет ноги - хорошо! Значит вылечили! Если склеит ласты - ну не смогли! Пол таблетки не помогло... КЛАСС!
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Обратите внимание. Люди , которые здесь требуют бесплатной витаминки, на других новостях призывают отменить карантин)
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Успокоили, у нас или легкие случаи или смерть, затраты государства сведены к минимуму.
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якщо всіх лікувати безкоштовно, то ломбарди і кредитні спілки загнуться
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Стесняюсь спросить - А куда вы все дели свои деньги? Оплатили интернет до конца года?)
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Уважаемые тугодумы, в ваших же интересах имея легкую форму ковида ни под каким предлогом не попадать сейчас в больницы, какое бы вам там не предлагали лечение, платное или бесплатное. Потому как:
а) Антивирусных препаратов как таковых не существует, если у вас легкая форма, значит ваш иммунитет самый лучший антивирусный препарат.
б) Попав в больницу вы заразите других/наловите еще вирионов в свой организм.
в)Все что вам нужно: сон, отдых и хорошие эмоции, это все находится в строгом противоречии с посещением больниц в целом, а особенно в данное время.
г) Гонять чай и дышать свежим воздухом вы можете легко и дома, для этого не нужно никаких затрат.
80% людей переносят ковид в виде обычной простуды: насморк, легкое покашливание. Из этих 80% процентов многие даже насморка и покашливания не получат.
Но вы можете побежать с насморком в больницу, заразиться там как следует и слечь с пневмонией, выбор за вами.
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Всі інші зможуть поширювати інфекцію за власний кошт.
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т.е. убивать в больницах будут только стариков и в тяжелой форме, в легкой форме сильно палевно убивать.
От коронавируса не лечат, а убивают пациента, а потом кремируют, чтобы скрыть убийство.
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Государство у нас бесплатно лечит только словами за остальное вычтут с родственников.
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