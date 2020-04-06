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 Політика України, Економіка
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 Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Торгові мережі України забезпечені запасами таких продуктів харчування, як вершкове масло, цукор, соняшникова олія, рис, гречка, мінімум на 20 днів.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Торговельні мережі забезпечені запасами масла на 25 днів споживання, цукру на 20 днів споживання, соняшникової олії на 25 днів споживання, рису на 25 днів споживання і гречки на 37 днів споживання", - написав Висоцький.

Також він зазначив, що реалізація гречки за останні дні впала на 43%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський

Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки 01
Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187055
 
 
 Топ коментарі
 
Быдло обломали, и оно тихо мукает в стойле)

Они хотели богатых раскулачить, все отнять и поделить.
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил.
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вот реально, не понимаю мотивов Пороха бросать жемчуг перед свиньями. люмпены все также будут проклинать его обвиняя восех грехах , 50% все ще поддерживает Зеленского, они считают, что его целебная моча полезнее реальной помощи Пороха.
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Самое смешное - Разумков - ИО. Президента - ("в случае чего"). Вопрос -Он способен стать "Кровавым пастором"?!!!
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Ну а дале редиска попрет,там и картошка (молодая)подростет,крапива,щавель,абрикосы,куры начнут нестись,если от Короны не подохнут.
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а дальше остаётся уповать на китай !
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Сейчас вроде все нагреблись и притихли,а теперь всё начнётся опять и паника...
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Зря это написали. Ща опять паника начнется
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Да не еду надо сейчас покупать.а патроны.Патроны есть-еда найдётся...
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Быдло обломали, и оно тихо мукает в стойле)

Они хотели богатых раскулачить, все отнять и поделить.
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил.
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вот реально, не понимаю мотивов Пороха бросать жемчуг перед свиньями. люмпены все также будут проклинать его обвиняя восех грехах , 50% все ще поддерживает Зеленского, они считают, что его целебная моча полезнее реальной помощи Пороха.
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Украл міліард міліардав, а отдайот капєйкі! Вот!
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На месте Пороха я бы придушил ЗЕбила и его передачу ещё на заре его первых высеров против Пороха и Украины-проститутки.Дело за уклонение от повесток хотя бы...
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это так захотели успокоить...или вызвать ажиотаж? ))))
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Ну тут как, адекватные поймут, паникеры сейчас на низком старте сметать с полок всьо подряд.
Кстати производитель туалетной бумаги СилПак собирается покупать компанию эпл))
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Кремлевские крысы в Донецке заявили,будем убивать украинцев ,пока не снимут санкции с кремлевских фашистов Путлера....
Пушилинцы,репа треснет... Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4480
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не исключено, что заместитель ,в скором времени купит новые колеса после такого заявления,,,?
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Это что за раздувание паники? Введут карточную систему если что.
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Чего стоит РАБссиянская армия прекрасно показал Эрдоган и всего за неделю... Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3313
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ЗеБилы вы поняли ? Через 20 с хвостиком дней жрать фигвам...Бегите и скупайте жрачку шоб в 2037 года хватило..В ломбарды Разумкова тащите брюлики и рижевье шоб стало на гречку да вазелин.......
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Главное, чтобы туалетная бумага не исчезла.
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Після виборів 2019 року, міжнародний День дурня в Україні відзначають 21 квітня.
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Зол на Пороха в одном. Нафига было играть с быдлом демократию. Давить крыс надо было а не гуманизм тянуть. ЗеБилы уничтожают страну. Это хуже короновируса. Это зеленая бубочкина чума .
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Ющер и Барыга просрали свои возможности и наши надежды !
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Порох -это не марионетка олигархов а личность а ЗеБил против него шмаркля и чмо...
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А третій не гівно? Хто тобі ще гівно, гівно?
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А хто трет1й ? Для мене вони ус1 лайно . хто зараз очолюэ парт11, хто б1льше .хто менше .
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Ясно. Весь світ гівно, а ми в нім гівнюки!
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Чому ? В св1т1 багато людей як1 викликають повагу , в Укра1н1 теж повно !
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Всё ***но, и все вокруг ***но, один он в белом пОльте.
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Ломбарды крутит жена Розумкова,дилектор Рады не при делах....
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Провоцируют беспорядки и бунты, чтобы официально ввести ЧП. Потому как иначе они просто потеряют власть вследствие дефолта, а бежать им некуда - границы закрыты.
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33 год не повторится. Есть оружие и решимость смести эту зеленую плесень. Но пощады как в 14-м пускай не ждут. Для нас "воля або смерть" становится реальностью. Лучше умереть с автоматом в руках чем подыхать от голода .
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мышеловка захлопнута Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 2450 я с прошлого года говорила, что бубочка и до ростова не добежит
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я б посперечалась стосовно закритих кордонів. Зараз спостерігаю по ФР-24, як одним ешелоном летять два пасажирських літачки МАУ, ембайєр 190 та боїнг 737, з Києва, пролетіли Мілан, хто їх випустив і куди?
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плохо стали разбирать. приходиться подогревать ажиотаж)
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Я когда то писал на Цензоре,Жаль что Порох сегодня не Гитлер...
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Порох был для многим олицетворением зла а ЗеБил тогда кто ? Вместо лидера Украина избрала полное гавно.
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посмещище, разрушающее страну, которой правит, кто ж еще?
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Черчилль выиграв войну у Гилера проиграл выборы в 1945 году с треском... Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 6261
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Это так.Но кто помнит имя того популиста,которому Черчилль проиграл выборы?
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Найвеличнішому хтось наважився доповісти, що вже фактично засуха, невідомо який буде врожай?
А він все розпродає...

"Нехватка еды не грозит Украине, экспорт ограничивать не нужно - Зеленский".
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ЭПОХА БЕДНОСТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ 19 МАЯ 2019 ГОДА.
зеля не може брехать,он Наполеон.... Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 8265
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Це правда ,що Україна постачає зерно із стратегічних запасів в Росію?
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имбиря на два дня только, бегом покупать имбирь!!!!
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Хрущев чтобы прокормить дохлый Совок покупал кукурузу у Джона Кеннеди...,Николай Кровавый второй покупал зерно у США в 1896-7 годах,у президента кажись Мак-Кинли,точно не помню Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1529За зерно Клинтона Ельцыну и ножки Буша алкашу отдельная история... Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1529
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ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ ! СОЛЬ ПОКУПАЙТЕ ,ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НА СУТКИ. СОЛЬ БУДЕТ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА .....
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ЛОМБАРДЫ ЖДУТ ВАС ! ЗДАЙ БРЮЛИКИ И РИЖЕВЬЕ ДА КУПИ СОЛЬ.....
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Интересно... эти "..." уже всю пшеницу экспортировали... и не только пшеницу... Все страны как страны, и только наша ... Где ум у этих людей. которые устанавливают правила...
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молодцы соколики, зерно вовремя продали пора билеты на чартер покупать, времени осталось 25 дней.
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Це повідомлення можна розглядати, як заклик для свідомих самогромадян? Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 4905

Чи тільки разом з повідомленнями про те, що Україна заборонила експорт гречки, В'єтнам експорт рису, а прем'єр Польщі на слуханнях у Сеймі сьогодні сказав, що пік епідемії вони там в себе очікують у кінці травня - на початку червня?
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Не прибідняйтеся - АТО за кілька днів завершив папєрєднік, а недооголошену гібридну війну, як і недозавершену успішну медреформу залишив наступнікам.


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