 Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Торговельні мережі забезпечені запасами масла на 25 днів споживання, цукру на 20 днів споживання, соняшникової олії на 25 днів споживання, рису на 25 днів споживання і гречки на 37 днів споживання", - написав Висоцький.
Також він зазначив, що реалізація гречки за останні дні впала на 43%.
Они хотели богатых раскулачить, все отнять и поделить.
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил.
Кстати производитель туалетной бумаги СилПак собирается покупать компанию эпл))
Пушилинцы,репа треснет...
А він все розпродає...
"Нехватка еды не грозит Украине, экспорт ограничивать не нужно - Зеленский".
зеля не може брехать,он Наполеон....
Сірники???
Чи тільки разом з повідомленнями про те, що Україна заборонила експорт гречки, В'єтнам експорт рису, а прем'єр Польщі на слуханнях у Сеймі сьогодні сказав, що пік епідемії вони там в себе очікують у кінці травня - на початку червня?