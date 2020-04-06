EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
  5409  31
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2193) Київ (7602) Кличко (1065) COVID-19 (3099) коронавірус (1741)

 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі. КАРТА

За минулу добу у Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Печерському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
Шевченківський +4

Також читайте: 22 нові підтверджені випадки зараження COVID-19 зафіксовано у Києві, загалом 267 хворих, - Кличко

Так, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 46. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 37, у Шевченківському - 36, Голосіївському - 26, Оболонському - 20, Подільському - 21.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 16, Дніпровському - 16 і Святошинському - 13.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі 01
Карта: Кличко/Telegram

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187054
 
 
 Топ коментарі
 
Почему есть разница между смертью С коронавирусом и смертью ОТ коронавируса?
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВООЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.

А теперь попробуем понять, на каком основании ВООЗ вручила всем врачам протокол, в соответствии с которым какие-то простудные симптомы можно диагностировать как коронавирус без дополнительных исследований, а если такой пациент умрет, то в причине его смерти можно ставить "коронавирус" даже без теста

например, 24 марта такой протокол был принят в США, удивительно (?), что после этого сразу же начала расти там смертность
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
 показати весь коментар
 
Потому что с Печерска за границу больше других ездят. COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе - Цензор.НЕТ 5097
 показати весь коментар
 
если бы смертность росла только на бумаге, Трамп отменил бы карантин, который очень дорого обходится американской казне.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Почему есть разница между смертью С коронавирусом и смертью ОТ коронавируса?
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВООЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.

А теперь попробуем понять, на каком основании ВООЗ вручила всем врачам протокол, в соответствии с которым какие-то простудные симптомы можно диагностировать как коронавирус без дополнительных исследований, а если такой пациент умрет, то в причине его смерти можно ставить "коронавирус" даже без теста

например, 24 марта такой протокол был принят в США, удивительно (?), что после этого сразу же начала расти там смертность
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
 показати весь коментар
 
 
если бы смертность росла только на бумаге, Трамп отменил бы карантин, который очень дорого обходится американской казне.
 показати весь коментар
 
 
каждый день у мире умирает 200 тыс. человек (и коронавирус эту статистику никак не изменил), почему из-за этой смертности карантин не ввели год назад или 2 года назад?

или 6 лет назад

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world-pneumonia-day-20131112/ru/
Пневмония - причина 20% случаев детской смертности
В ходе 5-го Всемирного дня борьбы с пневмонией всемирные органы здравоохранения обращают внимание на необходимые медико-санитарные мероприятия, которые будут способствовать снижению бремени этой болезни
Совместный выпуск новостей: ВОЗ, ЮНИСЕФ, Альянс ГАВИ
12 НОЯБРЯ 2013 Г. | ЖЕНЕВА - Пневмония остается самой серьезной болезнью, которая убивает детей в возрасте пяти лет на глобальном уровне, унося жизнь более одного миллиона девочек и мальчиков ежегодно. Однако смерть от пневмонии можно предотвратить.
В связи с проведением в странах 12 ноября Всемирного дня борьбы с пневмонией Альянс ГАВИ, ЮНИСЕФ и ВОЗ обращают внимание на необходимые меры, которые могут помочь положить конец смертности детей от этой болезни.
"Каждые 30 секунд (это почти 3000 детей в сутки) от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до пяти лет"
 показати весь коментар
 
 
а в Центральном парке Нью-Йорка госпиталь военный развернули, чтобы всех напугать, или потому что мест в больницах не хватает? COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе - Цензор.НЕТ 6019
 показати весь коментар
 
 
Был Печерский суд. а теперь и Печерская болезнь!
 показати весь коментар
 
Если коронавирус дал осложнение в виде пневмонии и человек умер, то это по-вашему не надо считать как смерть от коронавируса?
 показати весь коментар
 
 
если человек умер от инфаркта или инсульта, то причина смерти инфаркт или инсульт
возьмите ту же Италию, например, у них нет смертности от гриппа, есть смертность от пневмонии, кровоизлияния и так далее
 показати весь коментар
 
А ничего так, что если бы не этот вирус, то у человека не развилась пневмония? Или то, что не было бы этого вируса и высокой температуры, как следствие, то человек мог и не получить тот инсульт или бы перенес его нормально, без летального исхода? Что-то Вас не туда заносит.
 показати весь коментар
 
а ничего что каждый год умирает 400 тыс. человк от гриппа, а 4 млн. с осложнениями требуют госпитализации? а ничего что последние 20 лет каждый день от пневмонии (не после коронавируса) умирает до 3 тыс. детей, в том числе новорожденных?
кому выгодно шумиху и панику поднять именно в 2020м?
 показати весь коментар
 
Наверное тем, кто не хочет, чтобы эта цифра увеличилась в разы.
 показати весь коментар
 
коронавирус не способен заразить больше, чем он заражает сейчас, это 0,05%-0,1% населения
10-20% случаев ежегодной сезонной эпидемии ОРЗ всегда возникало благодаря ДАВНО известным коронавирусам, и 2020й год ничем не отличается
перестаньте верить в пугалки из СМИ
 показати весь коментар
 
Жаль, что вирус не способен оценить вашу уверенность и действует по своим правилам.
 показати весь коментар
 
точнее не по своим, а по правилам СМИ, которым Вы, как раб, слепо и с вожделением верите
ождидать от нового коронавируса возможности заразить всех и вся - это как ожидать от нового вида улиток способности разрушать небоскребы
 показати весь коментар
 
Блажен, кто верует. COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі - Цензор.НЕТ 8000 Значит весь мир населен идиотами, которые не знают, что есть такой Андрей Яковлев, который успешно разоблачил всемирный заговор и готов стать ведущим вирусологом планеты. .
 показати весь коментар
 
 
таких, как я, много
а есть такие, как Вы, покорные глупые овечки с рабским менталитетом, жующие телелапшу
парадокс в том, что от этого коронавируса Вы пострадеете больше, чем я и мне подобные: миллиард вакцин от коронавируса уже запущены в производство, надеюсь, Вы уже заняли очереддь на вакцинацию, после которой оставшимся в живых станет дышать чуточку легче
 показати весь коментар
 
Спасибо за новость. COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі - Цензор.НЕТ 3864 Я-то глупая знаю только, что идут исследования и тестирование вакцин. А оно вот как значит, уже в производство запустили.Ну что же....... не носите маску, откажитесь от дезинфекции, плюньте на карантин, целуйтесь со всеми чихающими и кашляющими и не будьте глупой овечкой. Удачи в жизни.
 показати весь коментар
 
ну да ну да, облизывать кнопки в лифте... из крайности в крайность - первый признак глупого человека
 показати весь коментар
 
Кнопки лифта - перебор. А все остальное вполне уживается с вашим отношением к проблеме пандемии.
 показати весь коментар
 
Вот только если вирус герпеса попал в организм, тест ПЦР его будет выявлять до самой смерти. А коронавирус после двух недель (у большинства, в тяжелых случаях дольше) с появления симптомов перестает давать положительный ПЦР тест.
Разницу сечешь?
 показати весь коментар
 
 
а кто делает пцр-тест спустя две недели после смерти? это что обычная практика?
 показати весь коментар
 
Ваша самокритика принимается. Учите матчасть.
 показати весь коментар
 
 
Потому что с Печерска за границу больше других ездят.
 показати весь коментар
 
 
потому что на Печерске живут люди, для которых 1600 грн на тест не проблема
 показати весь коментар
 
 
На Печерске живёт или обитает вся быдло-элита - грабящая Украину 28 лет, которая и завезла из Куршавеля корово-гадость в Украину.
 показати весь коментар
 
 
Ох уж эти печерские заробитчане! Вкалывают в самых опасных уголках мира!
ПС Кстати, в Омане 100% верблюдов поражены коронавирусом. Как там Зе-ослик, не тойво? COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе - Цензор.НЕТ 4773
 показати весь коментар
 
 
кличко просто обязан загородить печерск забором и залить сверху бетоном
 показати весь коментар
 
 
ну не нагнетайте. В водопроводе еще не обнаружили?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору