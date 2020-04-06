 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1

- Дарницький +7

- Деснянський +3

- Дніпровський +2

- Оболонський +2

- Печерський +3

- Подільський +4

- Святошинський +2

- Солом’янський +3

- Шевченківський +4

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Так, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 46. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 37, у Шевченківському - 36, Голосіївському - 26, Оболонському - 20, Подільському - 21.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 16, Дніпровському - 16 і Святошинському - 13.



Карта: Кличко/Telegram