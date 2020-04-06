 На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час щоденної селекторної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
Глава держави звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті.
"До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями", – сказав Зеленський.
Вон оборонку при войне режет по полной, после окончания эпидемии на медецине и камня на камне не оставит
+ штраф. Так, що ра-хуйте!.
писали что туб.диспансеры уже закрывали повсеместно...
правда или нет не знаю... - не проверял...
Пневмония - причина 20% случаев детской смертности
В ходе 5-го Всемирного дня борьбы с пневмонией всемирные органы здравоохранения обращают внимание на необходимые медико-санитарные мероприятия, которые будут способствовать снижению бремени этой болезни
Совместный выпуск новостей: ВОЗ, ЮНИСЕФ, Альянс ГАВИ
12 НОЯБРЯ 2013 Г. | ЖЕНЕВА - Пневмония остается самой серьезной болезнью, которая убивает детей в возрасте пяти лет на глобальном уровне, унося жизнь более одного миллиона девочек и мальчиков ежегодно. Однако смерть от пневмонии можно предотвратить.
В связи с проведением в странах 12 ноября Всемирного дня борьбы с пневмонией Альянс ГАВИ, ЮНИСЕФ и ВОЗ обращают внимание на необходимые меры, которые могут помочь положить конец смертности детей от этой болезни.
"Каждые 30 секунд от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до пяти лет"
признайся: правда, что ты об этой информации узнаёшь только сегодня? а теперь ответь себе на вопрос: почему тогда 6 лет назад тебе было абсолютно пофиг на умирающих детей и стариков, а сегодня ты уже такой борец с коронавирусом и ЗА карантин?
Зеленский с бродячим цирком ездит по областям и на камеру вручает 120 защитных костюмов.
Потом их забирают у медиков и едут с ними в другую область.
))))
ВЫ РОБЫТЭ ЦЭ РАЗОМ.
Министр инфраструктуры назначает свою любовницу 24-летнюю Валерию Шкаброву в наблюдательный совет Укрзализныци с зарплатой 160 тысяч, соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.
Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает.Валерия Витальевна в распоряжении определена одним из трех представителей государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров. Каким образом в ведомстве отбирали кандидатов и имеет ли Шкаброва соответствующие опыт и образование для нашей страны не важно.
Тайные конкурсы и космические зарплаты на стратегических государственных предприятиях уже никого не удивляют, но любовниц назначают впервые. https://t.me/tayni_deputata/519
Прізвиська зєлєнського (народний збірник): Бубочка, Бусінка, Моніка, Хацубулаву, Сцарь, Припіздєнт, Зєля, Яжнєлох, Нармальныпасажир, Вава, Клоун, Екзєбічє, Ваваснармас, Зє-лекленд, Блазень, *******, Трусливый кролик, Убєр-президент, Говнокомандувач, Клован, Сцикло, Шаурмист, Пісюніст, Термос, **********, Пріпіздєнь, Мальчік, Гідрант, Зєлєпузік, Шмаркля, Зєлємойській, *******, Сцаныч, Артікль, Зєлька, БєнінЛіз, Зєпалєон, Діджіталізатор, Зебізяна, Таварищпрєзідєнт, Зєбілоід, Необіцюн, Неподпісюн, Кончита, Мухажук...(далі буде)