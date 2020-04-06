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 Суспільство
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 Україна нині виробляє майже 900 тис. масок на добу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні виробляють майже 900 тис. масок на добу.

Про це повідомив міністр під час щоденної селекторної наради Президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Україна нині виробляє майже 900 тис. масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски до місцевих аптек", – зазначив Степанов.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зазначив, що з початком тотального маскового режиму ці засоби індивідуального захисту повністю доступні в інтернеті. Зазначається, що трохи повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують

"У відповідь президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж та за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно", - повідомляють в ОП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187045
 
 
 Топ коментарі
 
Мы очень за них рады... А нам на кой эта новость? Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2149
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За одну одноразовую маску 20 грн.! Зелёные барыги на крови!
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Де вони, ті маски у вільному продажу?
А чому він не назвав собівартість маски?
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Мы очень за них рады... А нам на кой эта новость? Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2149
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900 тысяч вы шо издеваетесь Україна нині виробляє майже 900 тис. масок на добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1196 , тут с налом в чумаданах очередь стоит, мерсы по 3 ляма в автосалонах тоскуют, а ну быстро в три смены работать, расслабили понимаешь ягодички, о внуках надо думать а не куйнёй мается.
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Значит, у Слуг урода грыжа станет профессиональным заболеванием.
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За одну одноразовую маску 20 грн.! Зелёные барыги на крови!
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Де вони, ті маски у вільному продажу?
А чому він не назвав собівартість маски?
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напевне, що контракти є; і які слід виконувати...
Якщо я ще січні купував маску за 1,10грн, тоді її собівартість - порядка 0,25коп. А в Іспанії, читав, маска продається за €15.
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до нового года цена на хирургическую была 1.60, были еще для санитарок по 50 копеек.
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По стране также ходят и деньги, но я ними никак не встречусь.
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и чюмадан с наликом не увидишь)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Да насрать сколько вы там масок за сутки производите, хоть миллиард!! В аптеках их нет! А если где и есть, то цены неадекватные!
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В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Правительство ОБЯЗАНО на всё время карантина заставить своим постановлением
аптекам снизить цены на индивидуальные средства защиты до уровня их
себестоимости . А также обязать аптеки прекратить повышать цены на
жизненонеобходимые лекарства. И жёсткий конроль за исполнением этого
постановления ,штрафовать аптеки .
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Их через 5мин купят перекупщики и будут перепродавать по рыночным ценам.
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Ограничить количество масок и дезинфицирующих средств в одни руки.
За спекуляцию - криминал ,срок.
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Когда то подобное уже проходили? Нет?

Дефицита просто быть не должно маска это не такое сложное изделие. Линия по производству стоит всего $40 тыс. У нас маски и респираторы продаются в каждом продуктовом магазине.
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А чому ж їх ніде немає у продажу ? Може десь і є по ціні 15-30 гр найдешевші, а коштували копійки. І ще міняти через кожні 2-3 години. Ви спитали чи є людей гроші на це ?
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Їх повинні безкоштовно роздавати,а не продавати в 10 разів дорожче.На цьому карантині,деякі зароблять величезні статки.
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Прокукурікав,а там нехай хоч і сонце не сходе...
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а чё не 900 миллионов? или тысяч звучит правдоподобнее?
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"Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки," - а скільки вивозить за кордон за добу?
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да кто бы сомневался при себестоимости в гривну - три ...- впариваете по 5- 150....как говорят - кому война а кому мать родна...- так и тут
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очень мило, одна маска в месяц на душу, а ходить в них должны все.
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От *******! Да нет их в аптеках Киева! НЕТ КАРЛ, НЕТ СОВСЕМ!
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Сразу за построенной ракетой, стоит масочный станок.
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це щоб на всіх в Україні по одній масці пошити - майже два місяці потрібно
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