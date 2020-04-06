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 Події, Київські новини
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 На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція

Правопорушників доставили в Дніпровське управління поліції для встановлення всіх обставин цієї події. Надалі адмінматеріали направлять до суду з метою ухвалення відповідного рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Сьогодні, 6 квітня, під час акції протесту щодо протиепідемічних заборон на території Гідропарку між учасниками заходу та поліцейськими виникла суперечка. Чоловіки висловлювали невдоволення через неможливість тренування на спортивному майданчику. У результаті двох найбільш активних учасників події доставили до територіального управління поліції, де встановили їхні анкетні дані та взяли пояснення.

На обох чоловіків, 1979 та 1988 років народження, склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Один з них перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту, а другий – перебував у парковій зоні без документів.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку.

Дивіться також: Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Чорнобильській зоні. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187044
 
 
 Топ коментарі
 
Мужчина решил вплавь по Днепру обойти блокпост полиции. Сопротивления пловец не оказал.
Полиция в киевском Гидропарке задержала пловца. Видео опубликовано в Фейсбук
"Полицейских снова поймали страшного преступника. Голого и без маски. Купается он, скотиняка", - иронизирует одна из очевидцев.
Сообщается, что мужчина купался в Днепре и решил вплавь обойти блокпост полиции, расположенный на берегу. Его встретили около десяти патрульных. Сопротивления мужчина не оказал.На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7030
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На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8980 Застав дурнів Богу молитись...
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Мужчина решил вплавь по Днепру обойти блокпост полиции. Сопротивления пловец не оказал.
Полиция в киевском Гидропарке задержала пловца. Видео опубликовано в Фейсбук
"Полицейских снова поймали страшного преступника. Голого и без маски. Купается он, скотиняка", - иронизирует одна из очевидцев.
Сообщается, что мужчина купался в Днепре и решил вплавь обойти блокпост полиции, расположенный на берегу. Его встретили около десяти патрульных. Сопротивления мужчина не оказал.На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7030
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плавай, мужик, вода - это природный дар и никакие постановы кабмина не могут человека лишить этого божественного подарка
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Е..ическая сила, в плавках и без маски. Держите его!
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Не советую постить подобные картинки, а то по закону мент в этом случае имеет право применять оружие на поражение со всеми вытекающими камнями в сторону революции достоинства.
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"Совєтуй" чи "не совєтуй" своїм кацапам. Тут тобі не там.
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Ніщо. Обрали Голу бородьку зебіли, тож нехай тепер не скиглять.
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Нас ведут к гражданской войне, чтобы ***** оказалось право.
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Это, вася-козломордай, не разгоняй брехню - это видео очень старое.
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всякое неадекватное быдло свободно ходит без масок а спортсмены и пенсионеры злодеи
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карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида, здоровых не кашляющих людей на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине)
выродки с погонами уже сегодня получат обратные иски
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За тридцать сребренников опогоненные резво бросаются выполнять команду фас На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6317
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Хм... А почему полиция не соблюдает домашний режим, пусть бы тоде посидели дома. А то гуляют... Они ж не собачки! Гуляют компаниями, балдеют от весеннего пьянящего воздуха....
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а ментам можно гулять, а пацакам надеть намордники взять с собой цаки и улыбаться!
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архив...
Горловка 2014-год...
Менты массово переходят служить рашистам... - такое происходит по всей Лугандонии...
Вы думаете это не повторится, если путин захватит Киев...?

На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7715
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Открою тебе тайну. В кацапии зараз така жопа, шо ***** походу вже не до Киева.Їхнє ГебельсТВ по це звичайно мовчать, але по коментам добре видно, що все значно гірше ніж у нас, причому в рази.
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Мусора вместе с антинародной властью нарушают Конституцию Украины!
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в этой недостране КОНСТИТУЦИЯ не выполнялась со дня ее принятия! ИМЕННО ПОТОМУ У НАС 28 ЛЕТ ЖОПА!! Потому что власти утвердили не гласнове правило что законы можно не выполнять если ты власть!!
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Руслан, прикуси свой язык называть Украину недострана, ибо это не правильно. Правильно ты и сам понимаешь - нами правит недовласть.
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Страна на международной арене да и во внутренних делах определяется ее официальными представителями т.е. властями! если у нас уродливая недовласть то что это за страна такая?!!
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Державний переворот, якого ми не помітили.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.

Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.
Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
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Правильно делают! Закон? Это не для меня,это для лохов. А то что ходя без маски,можешь быть носителем инфекции не зная об этом и заразить кучу людей,это они не думают! Таких надо в больницы отправлять,что бы помогали за больными от коронавируса ухаживать,тогда бы точно своё мнение изменили!!!
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Презумпцию невиновности никто не отменял. Докажите, что он болен.
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Если доказывает, то пройдет время карантина. Поэтому, чтобы не терять время решено хотя бы таким способом исключить разнос вируса. Из всей группы возмущенных здоровяков только двоих задержали как неадекватных к ситуации с вирусом.
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Нельзя сажать за отсутствие преступления. Это как вас сажать как маньяка, ведь у вас есть член.
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Не сажают, а штрафуют на кругленькую сумму.
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За что штрафуют? Завтра выдадут указ, что нельзя на улице появляться без пробки в заднице, а менты будут проверять. У кого пробки нет - штраф в сто тысяч гривен.
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Заметьте, ведь была группа возмущенных, а взяли двоих, как самых тупых. И ограничения ещё мягкие. Вот когда будет штраф 100 тысяч., тогда и возмущайтесь.
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У людей нет таких денег. Наши скопировали европейские штрафы позабыв что мы на порядок беднее.
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Обращаю внимание, что была группа людей. И из этой группы оштрафовали только двоих за упрямство и непонимание ситуации. Другие остались без штрафа, но с пониманием,что понты тут не пройдут. Карантин - временное явление.
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Никого ще не штрафовали, и судя по всему не оштафуют бо с єтой постановой все сильно мутно. Мусарки токо протокол нашкрябали. Штрафовать же чи не будет решать судья, а у судей и без того дел дохренища шо єту лажу так сразу розглядать.
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Презумпция невиновности в болезни и при пандемии? Вы в своём уме?! Объясните это умирающим в больницах!
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Любой кто прикрывается больными или детьми террорист.
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а умирающих в больницах заразили именно эти двое которых вы уже осудили и оштрафовали?!!
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Какая пандемия???? 1320 человек только зараженных*
Таких шизоидов как ты нужно расстреливать за то, что сеете панику!
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Ты умрешь на больничной подушке,
Кое-как похоронят тебя,
И покончишь ты век одинокий,
Никого никогда не любя.
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Скорее всего ты сдохнешь под кроватью, обоссавшись...
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краще сидіти у чотирьох стінах та пиячити ніж займатись спортом на свіжому повітрі..?
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Можно спортом. Взял 2 пуда и во дворе тягай в маске.
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може бути гіпоксія..наприклад мені у масці задушно..
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та да..зараз знову на дачу поїду..поки дауни ще не заборонили пересуватися приватними авто..
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Я сам сторонник широких свобод и с ужасом смотрю на запрет частных машин. Но пока его нет, то значит жить активно ещё можно.
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То есть из крайности в крайность? Что то среднее нельзя найти?
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А как маска защитит от вируса? Ты хоть осознаешь размеры вируса? Только респиратор 3-го класса!
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Маска не спасает здоровых, но ограничивает распространим вируса заражённым, который ещё не знает, что он носитель. Маска - привинтивный способ в людных местах.
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Ну мусора просто отвратны в этой ситуации На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4533ничему видать этих товарищей Майдан не научил На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4562а мне вот интересно ,ЕСЛИ-ВДРУГ ЧТО ,то Авакян куда будет ноги делать ,снова в Италию ??? На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2355 А друг не впустят в связи с карантином ...
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Если они настоящие спортсмены, то иммунитет у них ослаблен. Если они этого не понимают, то они спортсмены-дебилы. Если они спортсмены не настоящие, то несколько недель домашних тренировок ничего в их "спортивной" жизни не изменят.
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А кто из власти просчитал, что чем больше присудят штрафов по 17000 грн, тем быстрее власть закончится .
Украинцам никто уже привьет страх перед властью
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Арестовывать надо и в тюрьму на 2 недели, тогда перестанут лезть.
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Я БЕГУ!
Я бегу! Брызги радуги, мокрые спины,
Звон мальчишечий, словно весенний ручей,
Я бегу! Я ныряю в струю поливальной машины,
И на свете нет дела, чем это нужней и важней.
Я бегу! Это утро, как часть мирозданья,
И мой смех растворяет, как сахар, святая вода,
И мелькают деревья, цветы, светофоры и зданья,
И мелькают недели, за ними мелькают года...
Где вы мальчики? Где вы стрижи над высокою крышей?
Где всё то, что, как прежде в душе, как огонь, берегу?
Струи радуги стали чуть реже, слабее и тише,
Но я в глупой надежде, как прежде зачем-то бегу....
Растворяя сегодня свой смех пополам с аспирином,
Я себе в девятнадцатый раз для чего-то солгу,
То, что я, как и прежде бегу с поливальной машиной...
Я полвека куда-то бегу...Я бегу! Я бегу!
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