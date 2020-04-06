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 Політика України
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 Юрист Гуміров подав до суду на Кабмін за карантин: Можна запроваджувати лише у разі надзвичайного стану, інакше це порушення Конституції

Український юрист Олександр Гуміров подав позов до Окружного адміністративного суду Києва на уряд України через незаконність запровадження в країні тотального карантину у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Про це йдеться в позові Гумірова, передає Цензор.НЕТ.

Юрист Гуміров заявив, що не зміг миритися з "саботажем і знищенням економіки України, з нехтуванням конституційних прав українців, з нерозумними і недобросовісними заборонами, які банкрутять підприємців і перетворюють людей на заляканих панікерів у намордниках".

В цілому він не заперечує загрози поширення коронавірусу, але вважає багато які карантинні заходи нерозумними і незаконними.

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Що заперечує юрист в суді:

Карантин в Україні може бути введений тільки щодо особливо небезпечних хвороб. ГРЗ такою не є. Карантин може ініціювати тільки головний санітарний лікар, причому тільки в тому випадку, якщо в Україні президентом запроваджено режим надзвичайного стану. Такого немає і не було. Надзвичайний стан може бути запроваджено тільки у разі епідемії, а епідемічний поріг, встановлений МОЗ України, - не менше 191 000 хворих. Значить, Кабмін порушив закон і процедуру введення карантину. Немає і не було причин вводити тотальний карантин.

Заборона роботи громадського транспорту є обмеженням права на свободу пересування. Таке обмеження може бути засноване тільки на законі. Постанова Кабміну не є таким законом і Кабмін не мав повноважень вводити таку заборону.

Заборона права на мирні зібрання (концерти, мітинги, лекції, релігійні свята) може бути введена тільки судом. Кабмін незаконно привласнив собі повноваження суду. Заборона незаконна.

Заборона деяких видів підприємницької діяльності (ресторани, магазини, перукарні, спортзали, коворкінг, лекторії, побутові послуги) не передбачена жодним законом України і є дискримінацією одних підприємців відносно інших.

Крім цього він повідомив, що тут є порушення конституційного права людини на гідний рівень життя, оскільки люди позбавлені певної їжі і можливості купити одяг і потрібні їм послуги. Це незаконно.

Юрист Олександр Гуміров висловив надію на те, що суд за його позовом визнає карантинні заходи протиправними і скасує їх. А рішення суду буде підставою для людей, які постраждали від застосування незаконних заходів, вимагати скасування накладених штрафів і відшкодування державою збитків і моральної шкоди.

"Стаття 33 Конституції України говорить: "Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування…"

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Держава має право обмежити конституційні права громадян, однак, виключно при умові введення надзвичайного стану. Наразі в Україні не введено режиму надзвичайного стану, а отже постанова Кабінет Міністрів України є незаконною! Ми розуміємо, що деякі з введених заборон можуть бути дійсно необхідними для подолання пандемії. Однак, у рамках закону, дії органів влади мали бути такими:

✔ Кабінет Міністрів подає президенту України рекомендації щодо необхідності введення надзвичайного стану;

✔ Президент України видає Указ про введення надзвичайного стану, в якому зазначає причини, перелік заходів, територію та час на який вводиться НС;

✔ Після підписання цього Указу президент звертається до Верховної ради щодо його затвердження. Верховна рада має розглянути це питання невідкладно.

Як бачимо, маючи всі важелі й можливості введення даних заборон законним чином, Кабмін свідомо пішов на порушення Конституції.

На наше переконання, навіть благі наміри не можуть бути причиною нехтування Конституцією, а тому ми готуємо позов до суду щодо незаконності постанов, затверджених Кабміном", - йдеться в заяві Автомайдану.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні посилили карантин.

Юрист Гуміров подав до суду на Кабмін за карантин: Можна запроваджувати лише у разі надзвичайного стану, інакше це порушення Конституції 01
Юрист Гуміров подав до суду на Кабмін за карантин: Можна запроваджувати лише у разі надзвичайного стану, інакше це порушення Конституції 02
Юрист Гуміров подав до суду на Кабмін за карантин: Можна запроваджувати лише у разі надзвичайного стану, інакше це порушення Конституції 03
Юрист Гуміров подав до суду на Кабмін за карантин: Можна запроваджувати лише у разі надзвичайного стану, інакше це порушення Конституції 04
Юрист Гуміров подав до суду на Кабмін за карантин: Можна запроваджувати лише у разі надзвичайного стану, інакше це порушення Конституції 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187042
 
   
 Топ коментарі
 
Если вводить все правильно, как предписывают законы через ЧС, тогда финансирование всех мероприятий должно проводиться за счет специального фонда государственного бюджета. А бубочка хочет тупо пропетлять за счет бюджетов местных советов, и так им ограбленных накануне на более 200 млрд.грн
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Молодец)
Хоть кто-то покажет дебилам, что они дебилы)))
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БРАВО !!! КАБМИН НА НАРЫ ЗА ПОПЫТКУ ГОСПЕРЕВОРОТА И УЗУРПАЦИЮ ВЛАСТИ !!! Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции - Цензор.НЕТ 2462Тут вам не ******** ...
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Красава! А я думаю, кто ж первым додумается?
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вот я и увидел первого Юриста в Уркаине.
там глядишь и превратимся в Граждан,из стада в бесполезных намордниках.
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Дык, намордник мог не одевать, хватило бы и маски!
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баран в маске,твоя маска это цак.
скоро ку будешь орать на форуме и на улице,пацак масочный.
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Моральный ущерб, нанесенный мне незаконным объявлением карантина, я оцениваю в миллион долларов. Я потерял веру в справедливость и в торжество здравого смысла. Разве это не стоит миллиона долларов? Буду подавать в европейский суд по правам человека.
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не забудь печать поставить на документе(подтереться).
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Карантин когда начали - 11.03.2020 года, кто видит улучшение ситуации, которая не была плохой. Вопрос риторический.
После 24.04.2020 будут протесты, поскольку действия власти никак не обосновано, кроме паники в СМИ
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Вша учит Хозяина.Судьи на обсервации.В 25 году рассмотрят иск.
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Слава Богу не все в Украине лишены совести и достоинства от рождения. Просто хочется рыгать глядя на это стало в намордниках готовое носить градусник в анусе по просьбе властей.
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Правильно. А то сделали из соплей трагедию.
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Я тоже ложил на эти постановы ..Дело в том что документы я не ношу с собой а как они выпишут тогда штраф ...Я могу не отвечать на вопросы это гарантирует Конституция .Ну и какой пласмасовый захочет себе проблем на голову ,ведь у него есть дом жена ребенок имущество ,а вдруг оно не застраховано и идти пласмасовому с работы оглядываясь по сторонам тоже будет стремно....
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Влада должна делать законы по конституции если она нарушает законы и конституцию то это узурпация и народ имеет право на повстання . Так записано в конституции почти всех стран.Они дложны ответить или этот бардак никогда не кончится.
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Да, а дальше-больше будет!
Юристы всех ТРЦ и шараг типа "розетка" посчитают суммы недополученной прибыли за время "незаконно введенного карантина" и посыпятся в ЕСПЧ иски с огромными суммами претензий к Украине за "шоу Вовы"...
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Если этот дебил, считает корону "ОРЗ" - то тут говорить не о чем. И конечно же, все остальные страны, которые ввели карантин, начиная с Китая, тоже нарушили конституционные права? Рили? Или у них карантины слабее, где людей дубинами разгоняют и нарушителям грозят смертной казнью (Филлипины)?
На бабло попал красавец, вот и верещит. А ему насрать, сколько из вас, радостно ему поддакивающих, сдохнет.
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"И конечно же, все остальные страны, которые ввели карантин, начиная с Китая, тоже нарушили конституционные права?"

Как знать, это надо вычитывать НПА тех стран. Но зачем? Мы говорим о Конституции нашей страны, так зачем кивать на другие?
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Прежде ,чем говорить о нашей конституции,вам надо побывать в больницах Испании и Италии.
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Биологическая смертность не догнала в Италии 2017 год, больницы в Испании пустые и на западе диктаторских карантинов нет, для красоты есть, и ходят без масок, хорош тут фейкать
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Испания (131 646) - суммарная статистика за ночь и вчерашний день показывает 5,478 новых случаев, +694 погибших.

Вами ещё займётся сбу,ждите.
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Да, он не прав. Корона - это ОРВИ.
Уровень смертности не превышает средний.
Даже Великобритания признала это официально
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Весь смысл.

Вы знали ,что есть такой мордожопый юрист,нет?Теперь знаете.
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Теперь все эти сволочи юристы будут пиарится когда в мире пандемия? Лицемеры хреновы!
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