 Юрист Гуміров подав до суду на Кабмін за карантин: Можна запроваджувати лише у разі надзвичайного стану, інакше це порушення Конституції

Про це йдеться в позові Гумірова, передає Цензор.НЕТ.

Юрист Гуміров заявив, що не зміг миритися з "саботажем і знищенням економіки України, з нехтуванням конституційних прав українців, з нерозумними і недобросовісними заборонами, які банкрутять підприємців і перетворюють людей на заляканих панікерів у намордниках".

В цілому він не заперечує загрози поширення коронавірусу, але вважає багато які карантинні заходи нерозумними і незаконними.

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Що заперечує юрист в суді:

Карантин в Україні може бути введений тільки щодо особливо небезпечних хвороб. ГРЗ такою не є. Карантин може ініціювати тільки головний санітарний лікар, причому тільки в тому випадку, якщо в Україні президентом запроваджено режим надзвичайного стану. Такого немає і не було. Надзвичайний стан може бути запроваджено тільки у разі епідемії, а епідемічний поріг, встановлений МОЗ України, - не менше 191 000 хворих. Значить, Кабмін порушив закон і процедуру введення карантину. Немає і не було причин вводити тотальний карантин.

Заборона роботи громадського транспорту є обмеженням права на свободу пересування. Таке обмеження може бути засноване тільки на законі. Постанова Кабміну не є таким законом і Кабмін не мав повноважень вводити таку заборону.

Заборона права на мирні зібрання (концерти, мітинги, лекції, релігійні свята) може бути введена тільки судом. Кабмін незаконно привласнив собі повноваження суду. Заборона незаконна.

Заборона деяких видів підприємницької діяльності (ресторани, магазини, перукарні, спортзали, коворкінг, лекторії, побутові послуги) не передбачена жодним законом України і є дискримінацією одних підприємців відносно інших.

Крім цього він повідомив, що тут є порушення конституційного права людини на гідний рівень життя, оскільки люди позбавлені певної їжі і можливості купити одяг і потрібні їм послуги. Це незаконно.

Юрист Олександр Гуміров висловив надію на те, що суд за його позовом визнає карантинні заходи протиправними і скасує їх. А рішення суду буде підставою для людей, які постраждали від застосування незаконних заходів, вимагати скасування накладених штрафів і відшкодування державою збитків і моральної шкоди.

"Стаття 33 Конституції України говорить: "Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування…"

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Держава має право обмежити конституційні права громадян, однак, виключно при умові введення надзвичайного стану. Наразі в Україні не введено режиму надзвичайного стану, а отже постанова Кабінет Міністрів України є незаконною! Ми розуміємо, що деякі з введених заборон можуть бути дійсно необхідними для подолання пандемії. Однак, у рамках закону, дії органів влади мали бути такими:

✔ Кабінет Міністрів подає президенту України рекомендації щодо необхідності введення надзвичайного стану;

✔ Президент України видає Указ про введення надзвичайного стану, в якому зазначає причини, перелік заходів, територію та час на який вводиться НС;

✔ Після підписання цього Указу президент звертається до Верховної ради щодо його затвердження. Верховна рада має розглянути це питання невідкладно.

Як бачимо, маючи всі важелі й можливості введення даних заборон законним чином, Кабмін свідомо пішов на порушення Конституції.

На наше переконання, навіть благі наміри не можуть бути причиною нехтування Конституцією, а тому ми готуємо позов до суду щодо незаконності постанов, затверджених Кабміном", - йдеться в заяві Автомайдану.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні посилили карантин.









