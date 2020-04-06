 В Україні запустили соціальну кампанію #ПідтрімуюЛікарів. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.
МОЗ закликає кожного з вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.
Героями відео стали звичайні лікарі, фельдшери, медсестри. Саме вони щодня ходять на роботу, ризикуючи власним життям та здоров’ям, але розуміючи, що від них залежить.
"МОЗ переконане: держава має захистити передусім лікарів, щоб урятувати всю країну. Саме тому одним з пріоритетів відомства є затвердження надбавок медпрацівникам, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, співпраця з українським бізнесом, який допомагає під час карантинних обмежень довозити медиків до робочих місць", - йдеться в повідомленні.
"Залишайтеся вдома! Це головне, чим ви можете допомогти лікарям у боротьбі з пандемією", - додали в пресслужбі МОЗ.
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Тримайтесь, Люди в білих халатах !
Пливи повз.
Ещё при мародеривцях надо было платить.
Низько схиляю голову перед ними!!!
Вони Герої, вони на передовій по боротьбі із заразою!!!
Слава ЛІКАРЯМ і всім медикам!!!
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если всякая больная особь (даже не предполагая о своей короне) будет лазить по всему городу и по общественным местам разнося воздушно-капельным путем свои слюни - да! переболеют слабейшие... а если она посидит дома и все свои сопли и воздушно-капельные фонтаны... оставит дома на стене - то есть возможность хоть кому-то не подхватить заразу..
больше дискутировать не намерен...
все же надеюсь, когда вы болели, вы не шастали на людях разнося...свои теории и сопли ?
не интересно..
А що, поліцейські не стикаються з коронавірусом? А що, водій автобуса чи маршрутки, який працює щодня, перевозячи сотні і тисячі людей, не стикається з коронавірусом?
А касирка в супермаркеті? А працівниця пошти?
Скільки можна влаштовувати цю дурнувату вакханалію і інформаційний спам? Паскуди, які грабували і грабують, маскуються чим завгодно, кидають "в маси" якісь гасла - і маси вже в екстазі...
Яка гидота.
А таксист, який перевозить кого завгодно, і дихає з ним одним повітрям в машині, не ризикує?
А аптекарка, яка майже не має справи зі здоровими людьми?
А працівник комунальної служби, який вивозить сміття після всіх, і хворих і здорових?
Таксист давав?
Різні види діяльності. При НС чи ВС касирок та водіїв не залучають до виконання заходів безпеки, які потрібні всьому суспільству. А лікарів залучають. Відчуваєте різницю?
Навчіться бути вдячними другим. І може хтось колись скаже "Дякую" тобі.
А прикинь, що всі водії автобусів, трамваїв, тролейбусів, маршруток, швидких допомог, сміттєвозів почитають твої висери і не вийдуть на роботу? Хто, сміття, вигребе тебе зі сміття і вивезе на смітник?
Я з повагою ставлюсь до всіх, хто в силу тих чи інших причин змушений зараз працювати для обслуговування потреб суспільства. Але лікарі таки на передовій. І не треба придумувати зараз колесо. Воно вже придумане.
Это видно по статистике смертей в Украине.
30 лет на них болт клали, а теперь поможем им лайками и репостами.
молодцы