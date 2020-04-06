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 Суспільство, Здоров'я
  2018  56
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 В Україні запустили соціальну кампанію #ПідтрімуюЛікарів. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України запустило соціальну кампанію підтримки лікарів #ПідтрімуюЛікарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

МОЗ закликає кожного з вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.

Героями відео стали звичайні лікарі, фельдшери, медсестри. Саме вони щодня ходять на роботу, ризикуючи власним життям та здоров’ям, але розуміючи, що від них залежить.

"Залишайтеся вдома! Це головне, чим ви можете допомогти лікарям у боротьбі з пандемією", - додали в пресслужбі МОЗ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187040
 
   
 Топ коментарі
 
Как всегда 25% спасают страну пока малоросийская власть наживается на смертях украинцев
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Підтримую!
Тримайтесь, Люди в білих халатах !
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Як це нагадує істеричні верески росіян, які через один пост в Інтернеті роздають "нізкій паклон до землі".
А що, поліцейські не стикаються з коронавірусом? А що, водій автобуса чи маршрутки, який працює щодня, перевозячи сотні і тисячі людей, не стикається з коронавірусом?
А касирка в супермаркеті? А працівниця пошти?
Скільки можна влаштовувати цю дурнувату вакханалію і інформаційний спам? Паскуди, які грабували і грабують, маскуються чим завгодно, кидають "в маси" якісь гасла - і маси вже в екстазі...
Яка гидота.
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Как всегда 25% спасают страну пока малоросийская власть наживается на смертях украинцев
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Підтримую!
Тримайтесь, Люди в білих халатах !
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Ага. Только они еще и вымогатели и взяточники.
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ну то, піди ти їх заміни, бо ти ж не "взяточнік", і не "вимагатель".. Чи сцикотно?
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Я не взяточник и не вымогатель это верно. И у меня своя работа есть. А ты иди общайся с такими как ты гомиками, наркошами, и бомжами.
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звісно, ти звичайна невдячна нікчема.
Пливи повз.
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Я вдячный только за то, что реально получаю, а не за пустопорожние социальные компании. А ты, гомосек, потому как не гомосек не стал бы приставать с тупыми предьявами, в то время, как я осветил реальные проблемы украинской медицины, и бомж, так как бомжи в больницах не лечатся, а тупо, в наркотическо-алкогольном угаре разлагаются, откуда тебе знать, что в больницах происходит. Проверь мусорку, сдай найденный хлам и купи себе очередную дозу. И закайфуй с такими же как ты. Не отнимай мое время, биомусор.
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Чума она вашу голову,зелень отмороженная,деньги платитьврачам раньше надо было.
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Правильно,раньше!
Ещё при мародеривцях надо было платить.
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Такое впечатление, что система создана чтоп врачам платить деньги а не пациентов эффективно лечить... Где мои медицинские услуги???!!! Какие деньги если услуг нифига нету???!!!
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до чеської влади звертайся. Чого ти тут розсмерділось?
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Ты, гомик, бомж и наркоман, чего пристал?
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кажу ж клинить кацапа на "гоміках". У всіх твоїх коментах про них.
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Ну а чего тогда пристал, если ты не бомж не гомосек и не нарик? Сказать то тебе нечего.
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Підтримую длікарів!!!
Низько схиляю голову перед ними!!!
Вони Герої, вони на передовій по боротьбі із заразою!!!
Слава ЛІКАРЯМ і всім медикам!!!
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допоможи лікарю - посиди ще трохи вдома!!!!
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В Украине запустили социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів - Цензор.НЕТ 8617

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шо за бред? Как кто то сидя дома может помочь врачам?
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сидя дома может получиться не подхватить чумку и не дергать потом врачей... (ни семейного, ни инфекциониста, ни реаниматолога, ни патологоанатома (не дай Боже)
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Вы идиот? Вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем неизбежно встретится с каждым жителем Планеты. Я уже переболел этим вирусом. Чем я могу помочь врачам сидя дома?
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я - реалист!
если всякая больная особь (даже не предполагая о своей короне) будет лазить по всему городу и по общественным местам разнося воздушно-капельным путем свои слюни - да! переболеют слабейшие... а если она посидит дома и все свои сопли и воздушно-капельные фонтаны... оставит дома на стене - то есть возможность хоть кому-то не подхватить заразу..
больше дискутировать не намерен...
все же надеюсь, когда вы болели, вы не шастали на людях разнося...свои теории и сопли ?
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Я естественно ходил, потому что я свободный человек, а вы быдло..... Умирайте тихонько от страха, это так сказать естественный отбор по мозгам.
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в два раза тебе пусть каждое слово вернется!!!
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О! Это правильно! Оборонительная магия против вируса! Лечись дальше именно так.
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Кстати советую - очень помогает десять раз в день клизма. Рецепт - 50 процентов глицерина, 49 процентов спирта и 1 процент гомна, последнее чтоб микрофлору кишечника восстанавливать. вирус снимает как рукой, все кто выжил не жаловались.
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здається ви вже вс на собі спробували. І міфічний коронавірус напевно і клізму також?
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Як це нагадує істеричні верески росіян, які через один пост в Інтернеті роздають "нізкій паклон до землі".
А що, поліцейські не стикаються з коронавірусом? А що, водій автобуса чи маршрутки, який працює щодня, перевозячи сотні і тисячі людей, не стикається з коронавірусом?
А касирка в супермаркеті? А працівниця пошти?
Скільки можна влаштовувати цю дурнувату вакханалію і інформаційний спам? Паскуди, які грабували і грабують, маскуються чим завгодно, кидають "в маси" якісь гасла - і маси вже в екстазі...
Яка гидота.
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Блевать охота от лицемерия этого. Вместо того, чтобы упорно трудиться и превращать нашу "медицину" в таки медицину, когда ты пришёл, получил счет, расплатился толи деньгами, толи страховкой и получил услуги, а не нынешние поборы и беспредел, они социальными камланиями занимаются и оды этой "медицине" поют. Конченые и неадекваты, что с них возьмешь.
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блюй, тільки не тут. Можеш на своєму кацапо-форумі це зробити.
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Ты со своим сожителем-гомосексуалистом так разговаривай, наркоша.
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кацапе, а чого ви завжди так агресивні та не виховані? Генетичні вади?
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Где я невоспитаный? Я воспитаный. Просто с бомжами, гомосеками и быдланами как ты, по другому нельзя говорить. Ты пойди посмотри что там в мусорном контейнере.
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може тому, що ти і є "бомж", "гомосек" та "бидлан"?
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а шо, водій автобусу виносить утку з реанімаційного відділення після хворого? Чи оглядає хворого на відстані 70 см? слухає його легені? Здається ні.. Хіба що якийсь збочинець.. Ну, типу тебе..
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А що, касирка в супермаркеті, чи водій, яки бере гроші у хворого, чи такого збоченця як ти з рук, не ризикує?
А таксист, який перевозить кого завгодно, і дихає з ним одним повітрям в машині, не ризикує?
А аптекарка, яка майже не має справи зі здоровими людьми?
А працівник комунальної служби, який вивозить сміття після всіх, і хворих і здорових?
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касирака також давала клятву Гіпократа?
Таксист давав?
Різні види діяльності. При НС чи ВС касирок та водіїв не залучають до виконання заходів безпеки, які потрібні всьому суспільству. А лікарів залучають. Відчуваєте різницю?
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а прикинь, зараз всі лікарі, медсестри, санітарки почитають отакі твої висери, плюнуть і підуть нах з роботи. Напишуть заяву на звільнення.. То от як водій напише таку заяву, то максимум що тобі загрожує - не доїхати кудись по ветребенькі різні, а коли лікар/медсестра/санітарка - то в тебе є реальний шанс "доїхати" дуже швидко.. Але пункт призначення тобіі, скоріш за все, не сподобається.
Навчіться бути вдячними другим. І може хтось колись скаже "Дякую" тобі.
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Всі ми бачили, як аплодували і співали гімн в лікарні, що хворих повезуть не до них.
А прикинь, що всі водії автобусів, трамваїв, тролейбусів, маршруток, швидких допомог, сміттєвозів почитають твої висери і не вийдуть на роботу? Хто, сміття, вигребе тебе зі сміття і вивезе на смітник?
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карета швидкої це не таксі. Не треба їх пхати у той перелік.
Я з повагою ставлюсь до всіх, хто в силу тих чи інших причин змушений зараз працювати для обслуговування потреб суспільства. Але лікарі таки на передовій. І не треба придумувати зараз колесо. Воно вже придумане.
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я вже тобі сказав, не проблема дійти пішки.. Не рівняй хрін з пальцем.
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Баране, хто продасть медсестрі, лікарю і тобі, @#₴, буханку хліба? А хто довезе до роботи? А гроші, зарплату хто видасть в касі в лікарні?
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Ви не праві)) Не усвоїли основну тезу даного опусу) Лікарі-вже майже сявті. Ми (президент, парламент, кабмін... etc. робимо "все можливе"), але..... Допоможіть трохи грошенятами)) Це-ж на вас і піде............ Будемо вас рятувати((((((
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Який сенс з цих недолугих хештегів? Україну кожну секунду грабують олігархи і купують собі літаки за 100 мільйонів доларів і будинки за 200 мільйонів доларів.А кріпаки це все їдять і просять добавки.
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зеленське на таких хештегах, в тому числі, до влади прийшло.
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Сергей Дмитрук Ну так в нас ******* таке.Он на каналах хештег залишайсявдома.Це все з однієї опери.
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Чтобы остановить вспышку заболевание наши врачи не в самой богатой стране на свете делают максимум для всех нас.

Это видно по статистике смертей в Украине.
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С чего это вытекает? Из цифр предоставляемыми самими медиками?
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Тебе ли, танюха, не знать, что статистика - как дышло. Но тыж на работе.
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ликарив государство должно поддерживать!
30 лет на них болт клали, а теперь поможем им лайками и репостами.
молодцы
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Клали болт, превратили благородную профессию в толпу вымогателей и беспредельщиков... Поддержите врачей лайком!!! Ага.
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Любой может проехаться посмотреть выставку рабочих машин врачей перед БСП или ПАГом. Куда их еще поддерживать???? Шо за бред? Пользуясь нашими, то есть купленными на мои деньги , активами больниц, они кладут деньги за операции и все лечение себе в карман. Что им еще нужно?
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Я думаю, это конченое министерство приоритетом своей деятельности должно сделать не какието конченые социальные компании, а чтобы в больницах прекратились уже наконец бесконечные поборы и начали лечить. Невозможно социальными компаниями и пустой демагогией обеспечить уважение и поддержку ТАКОЙ "медицины" и "медработников".
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