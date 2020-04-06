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 У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома, - Кличко

У столиці працюють 28 мобільних груп, які виїжджають до людей і роблять відбір зразків для ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в місті працюють 28 мобільних груп, які виїжджають до людей і роблять відбір зразків для ПЛР-тестування. Завдяки цьому ми збільшили охоплення і оперативність виявлення вогнищ вірусу і їхню локалізацію. Загалом зробили вже 267 відборів зразків. З них діагноз підтвердився у 37 киян", - повідомив Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187037
 
 
 Топ коментарі
 
карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида, здоровых не кашляющих людей на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине)

интересно, чем занимается Кабинет Министров, когда принимает антиконституционные решения об ужесточении карантина? что это, как не попытка повалить текущий государственный строй?
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На сегодня в Украине сделано около 5,5 тысяч ПЦР тестов. Это 134 теста на 1 миллион. Это последнее место в Европе.
По этому показателю Украина находится между Намибией и Марокко. Это позор.
В Европе на порядок больше делают ПЦР тестов на короновисрус на 1 млн. населения.
Например, в Польше, схожей по количеству населения с Украиной, сделано уже 81 тысяча тестов (2134 теста на 1 миллион населения).
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie
Значит из 5,5 тыс. сделанных тестов выявлено 1319 зараженных. то есть почти каждый четвёртый тест - позитивный.
Если бы провели количество тестов как в Польше (более 80 тысяч), то оказалось бы что в Украине уже 20 тысяч заражённых.
Но на это власть никогда не пойдёт. Народ для неё - дерьмо и не должен знать правду.
Тем более тратить дорогие тесты не нужно на дерьмо (на людей). по мнению власти.
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карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида, здоровых не кашляющих людей на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине)

интересно, чем занимается Кабинет Министров, когда принимает антиконституционные решения об ужесточении карантина? что это, как не попытка повалить текущий государственный строй?
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Ті хто знімають вертикально теж бидло.
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Ты предпочитаешь сниматься горизонтально? В Киеве 28 мобильных групп делают тесты на коронавирус дома, - Кличко - Цензор.НЕТ 8768
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У мене нема вертикального телевізору.
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Посмотрите "Заражение"/"Зараза" - 2011.
Все равно, ведь, дома сидите.
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А ПЕДАЛИК УЖЕ ПРОШЁЛ ТЕСТ НА ДЕБИЛИЗМ? КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
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Он бывший боксер.
Там часты повреждения мозга.
Профессиональные заболевания, без шуток.
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На сегодня в Украине сделано около 5,5 тысяч ПЦР тестов. Это 134 теста на 1 миллион. Это последнее место в Европе.
По этому показателю Украина находится между Намибией и Марокко. Это позор.
В Европе на порядок больше делают ПЦР тестов на короновисрус на 1 млн. населения.
Например, в Польше, схожей по количеству населения с Украиной, сделано уже 81 тысяча тестов (2134 теста на 1 миллион населения).
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie
Значит из 5,5 тыс. сделанных тестов выявлено 1319 зараженных. то есть почти каждый четвёртый тест - позитивный.
Если бы провели количество тестов как в Польше (более 80 тысяч), то оказалось бы что в Украине уже 20 тысяч заражённых.
Но на это власть никогда не пойдёт. Народ для неё - дерьмо и не должен знать правду.
Тем более тратить дорогие тесты не нужно на дерьмо (на людей). по мнению власти.
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Новости нашего городка:
"Sixth nursing home resident passes away

A sixth person at a Sydney nursing home as died as a result of coronavirus, the parent company of the Dorothy Henderson Lodge confirmed on Monday evening.
A statement from BaptistCare said the company was "heartbroken" to announce that a 90 year old male resident passed away today."

6-й человек в доме престарелых помер от "коронавируса" в штате Новый Южный Уэльс.
90 лет было старичку, и не пожил, можно сказать.
Граждане украинцы, среди ваших соседей много 90-летних старичков?
Нет?
Помирают не дожив до 70, в основном?
И коронавирус не требуется?
Это не пандемия, нет?
А что же это тогда, если многие мужчины в Украине даже до пенсии не доживают?
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В Киеве делают, а вот в областях даже с признаками гриппа, как ни доказывай что есть симптомы и в зоне риска, никто не собирается это делать, не понятно куда идут тесты или власть вместе с медработниками каждый день тестируются...
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