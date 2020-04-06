 У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома, - Кличко

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в місті працюють 28 мобільних груп, які виїжджають до людей і роблять відбір зразків для ПЛР-тестування. Завдяки цьому ми збільшили охоплення і оперативність виявлення вогнищ вірусу і їхню локалізацію. Загалом зробили вже 267 відборів зразків. З них діагноз підтвердився у 37 киян", - повідомив Кличко.
интересно, чем занимается Кабинет Министров, когда принимает антиконституционные решения об ужесточении карантина? что это, как не попытка повалить текущий государственный строй?
Все равно, ведь, дома сидите.
Там часты повреждения мозга.
Профессиональные заболевания, без шуток.
По этому показателю Украина находится между Намибией и Марокко. Это позор.
В Европе на порядок больше делают ПЦР тестов на короновисрус на 1 млн. населения.
Например, в Польше, схожей по количеству населения с Украиной, сделано уже 81 тысяча тестов (2134 теста на 1 миллион населения).
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie
Значит из 5,5 тыс. сделанных тестов выявлено 1319 зараженных. то есть почти каждый четвёртый тест - позитивный.
Если бы провели количество тестов как в Польше (более 80 тысяч), то оказалось бы что в Украине уже 20 тысяч заражённых.
Но на это власть никогда не пойдёт. Народ для неё - дерьмо и не должен знать правду.
Тем более тратить дорогие тесты не нужно на дерьмо (на людей). по мнению власти.
"Sixth nursing home resident passes away
A sixth person at a Sydney nursing home as died as a result of coronavirus, the parent company of the Dorothy Henderson Lodge confirmed on Monday evening.
A statement from BaptistCare said the company was "heartbroken" to announce that a 90 year old male resident passed away today."
6-й человек в доме престарелых помер от "коронавируса" в штате Новый Южный Уэльс.
90 лет было старичку, и не пожил, можно сказать.
Граждане украинцы, среди ваших соседей много 90-летних старичков?
Нет?
Помирают не дожив до 70, в основном?
И коронавирус не требуется?
Это не пандемия, нет?
А что же это тогда, если многие мужчины в Украине даже до пенсии не доживают?