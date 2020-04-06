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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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Все про:Зеленський (4998) карантин (2193) Денис Шмигаль (198) COVID-19 (3099) коронавірус (1741)

 Зменшення кількості хворих на коронавірус - це результат карантину, - Зеленський

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським та представниками уряду заявив, що за минулу добу відсоток хворих COVID-19 в Україні знизився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Із 1319 випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксовано 68. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.

"Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними", – наголосив Президент.

Додатково на нараді доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонування в Україні. Сьогодні на деяких з них відбувається неконтрольоване скупчення людей, що є величезним ризиком поширення коронавірусу. Ухвалено рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Оце так користь зробили для людей", - у Первомайську вишикувалася кілометрова черга охочих потрапити на ринок. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187036
 
   
 Топ коментарі
 
ИДИЁТ. Это результат отсутствия тестов.
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Да, абсолютно. Даже повторю. 5800 ПЦР тестов на всю страну с начала эпидемии -- это мизер, это понты для приезжих. В день нужно столько делать. Минимум 4000 чтобы понимать картину по заболевшим и отделять зараженных людей. Посмотрите на Германию или Южную Корею.
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- Стой, куда идёшь?! - В магазин, за хлебом...
- Ты должен сидеть дома на самоизоляции! - Извините, но самоизоляция она потому и само-, что я сам решаю, сидеть мне дома или нет. - Ах ты ****, за тебя есть кому решать, ребята, грузите его в воронок, везите в отделение!
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- Стой, куда идёшь?! - В магазин, за хлебом...- Ти ба! Кажному насекомому жерти хочеться.
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Врачи направляют на ПЦР только тех кто имел общение с инфицированным или был за границей недавно, они сами согласны с абсурдностью всей ситуации. Все остальные это просто ОРВИ и пневмонии.
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Из достижений Вовочки за год похоже есть только одно - он научился пиариться на собственном мародерстве.
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Маски на подбородке и поводки в руках: как жители Днепра соблюдают ужесточенный карантин
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так маска "нужна" в общественных местах. а если вокруг тебя на 100 метров никого нету - для кого она? для собаки?
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ручки дверей магазинов и поручни .да и сами товары в магазине
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Лично я мою все что возможно с магазина. кетчуп, помидор, картофель, яйца, упаковку риса, бутылку воды. Вижу как наяву, как по упаковке ползают бактерии.
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правительство запретило показываться "без вдягнутих засобів індивідуального захисту", а как их одевать дело каждого, юридически постановление не обязывает как именно одевать, хоть на палку одень.
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манная каша сама себя хвалит ))))
на фото... он в маске... один... сидит в кабинете? или там толпа журналистов и обслуги?
просто... на фига маска? понты... и бестолковость...
и еще... пока количество не уменьшается.. но слава Богу (который, может, все же жалеет Украину) что пока нет такого мора как у соседей... но пик еще не пройден..еще рано хвалить себя... еще нужны тесты много тестов - чтоб подтвердить радостное самовосхваление хероя
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по поводу масок ) я уже который день угораю над первой фотой )) рублёвская троица, в масках пьёт кофу из двух чашек грааля на троих )) суюз тупости церковников и светского общества в рамках освещения соблюдений правил карантина за чашечками кофы ))
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Когда проверите всех с пневмонией?!
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та падажжите! сначала себя любимых, потом ментов, потом продавцов, потом водил маршруток. потом (может быть, если найдут) 250 000 "беженцев" понаехавших, потом тех кто помер, ну а потом и карантин закончится.
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А зачем на них тесты тратить, если по статистике половина умрет через 10 дней?
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та шо там.. "Одно моё слово спасёт Францию..Бонасье спасёт Францию.." (с)
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спаситель вы наш.
Чёрт с ним, с экономикой, дефолтом и продажей должностей.
Вы - наш вечный преЗЕдент!
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та не чибайте вже бубочку.. Бо воно налякане більше ніж ми всі разом узяті ))
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Не волнуйся так, пока окончательно не примут антикаломойский закон, Петю не тронут, зельоным он пока выгоден живым
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дебилы все думают, что кто то может Пороха тронуть))Пороха, который вертит теперь зелю на банане и зерынотюлькобилов вместе с ним
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Це результат суботи і неділі, а медики хрен забили. Ось і результат боротьби з Коронавірусом від ЗЕлєнського
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Отже, від сьогодня пересування тимчасово окупованою Зеленими і Аваковим територією тільки з документами? А як же "держава у смартфоні", вашу маму Римму? А давайте я просто зфоткаю паспорт телефоном, а? Нахєра ви будете мацати мій документ своїми коронавірусними лапами?
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Запорожский завод по производству кваса начал изготавливать дезинфекционные средства https://nv.ua/biz/markets/zaporozhskiy-zavod-po-proizvodstvu-kvasa-nachal-izgotavlivat-dezinfektory-novosti-ukrainy-50080298.html
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от дезинфекторов на руках может появиться экзема, тем более из в чорт знает какой бочки
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Поспішати тре під час поносу, та на дружині начальника... А ти знов з заявами, як тоді висвістився, зі звинуваченнями до людей і тепер їхправдами й неправдами тримають за гратами й намагаються намалювати вирок... А якщо наступного дня знов підскочить кількість захворілих - МОЗ почне її приховувати, щоби не нарушати звітність???
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А как вы думали? Сейчас слегка попустят, пусть люди расслабятся, а осенью объявят новую вспышку ковида (семейства коронавирусов, изученноых с 50-х годов) и отсутствующего в списке болезней по объявлению карантина, и закроют всех в квартирах.
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За что Зеленский посадил Антоненко и Кузьменко
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планов видать там уже громадьё)) тут местечковые сёдня на прессконференции очень осторожно сказали о том, что возможно ситуацию берут под контроль. причём первыми среди европейцев. ещё неделя паузы и после пасхи, с 14-го, если через эту неделю ситуация не ухудшится, начнут шаг за шагом перезапускать страну. прикольно, что упомянули и о шастаниях народа по европах и по миру. никто не хочет из европ, чтобы теперь кто попало и как попало вьезжало в их страны. впервые заикнулись о т.н. "паспорте здоровья" при вьезде в саму страну и выезде в другие, понятно, что это когда перемещения народа между странами станут возможны ))) не думаю, что такую ксиву, выданную украинским моз-ом с его 6000 тестами на сегодня и на их основе бравурной статистикой, будет кто-то в мире серьёзно оценивать в будущем. если и правда такую бомажку введут в оборот.
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Тут теледоктор Комаровскій дозволив дезінфікувати мед.маски в мікрохвильовці:
https://youtu.be/Vk3KiylmIug?t=1377

Но что-то пошло нє так... https://www.youtube.com/watch?v=3nscEZaUjZA
Зменшення кількості хворих на коронавірус - це результат карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3056
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Это тот который говорит,что если дети ссутся в штаны до 7 лет ,это нормально,не надо их нервировать?
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Ну, шо вы ноете.. Зеленский победил коронавирус.. Это впервые в истории человечества.. Памятник при жизни.. Не меньше!!!
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не ври, то всё заслуга Пети и 5 лет патужных риформ.
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Государственные преступники будут сидеть в тюрьме.
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В том и проблемо шо БЫЛИ... А потом начався панический дебилизм.
Таке впечатление, шо разработкой этих мер в начале и тепер занимались абсолютно разные люди. Або ж ситуация настоко хреновая, шо ее озвучить нихто не решится.
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Та нє,в тих європейських країнах де самі жорстокі обмеження і є саме більше хворих та померлих.
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Зеля, а увеличение числа заболевших в ближайшие 2 недели будет (по аналогии) результатом твоего популистского пи*дежа.
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Усматриваю несоответствие параметров лопаты и лица, не в пользу лопаты.
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Ну що ж, влада не вміє управляти економікою, але намагається маніпулювати людьми.
Все просто - якщо захворюваність ростиме ( за рахунок збільшення тестування) - отже, карантинні заходи виправдані, треба посилювати.
Якщо захворюваність не ростиме (бо пік уже давно пройшов) - отже, карантинні заходи дали результат, треба посилювати.
Нас поставили в дурне становище - під час епідемії виходити на протести ніби аморально, але дивитись на цей цирк на дроті просто немає сил.
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Державний переворот, якого ми не помітили.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.

Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.
Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
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...или тупо утаивание статистики.
Это так похоже на хитрожопого Зебила...
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Премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским и представителями правительства заявил, что за минувшие сутки процент заболевших COVID-19 в Украине снизился. Источник: https://censor.net.ua/n3187036

ДУМАЮ ЦЕ ТОМУ ЩО ПРОВЕЛИ ЯКІСНІ ТЕСТИ І ВІДСІЯЛИ ПРОСТУДНИХ ПАЦІЄНТІВ ВІД ПАЦІЄНТІВ З НОВИМ ГРИПОМ Зменшення кількості хворих на коронавірус - це результат карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6926
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А главсанврач Ляшко, наоборот. говорит, что пик заболеваемости припадет примерно на средину месяца. Вот тебе и снижение заболеваемости.
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Что если главному санитару голос вночи был? Тогда он прав.
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"Уменьшение количества заболевших коронавирусом" - это нє результат карантина...це результат великої кількості недопровіренних...
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в результате карантина и запретов- люди начали вирус лечит на дому сами...
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то не такий страшний вовк, як його малюють?
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"Просто надо перестать тестировать" - мародер осел Оманский.
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А какую χρεнь курит Зеля ? Какое уменьшение заразившихся? Он что не понимает, что он наделал в стране своими непродуманными действиями?
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до выборов он же говорил что принимает, а вы закрыли на это глаза
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Зеленский ! Ты подлец но не проститутка, так как у любой проститутки совести больше чем у тебя.
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Думаю это не заслуга власти. Люди просто сильно бояться нашей медицины. Поэтому стараются не заболеть.
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а если всех убить то вообще никаких болезней не будет
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Це результат відсутності тестів ітестування, як такого. На 40 мільйонів населення проведено 5 тисяч тестів (при тому, що з-за кордону повернулося 75 тисяч людей). Звісно, якщо захворення не фіксувати, то кількість захворілих будезменьшуватись. Тьху, ідійот!
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батько Зе вжив своєчасно необхідні заходи і тепер ми , в принципі, йдемо непогано!
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Так тож просто выходной был вчера, по этому и колличество заболевших меньше...
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Потрясающее ничтожество. Какой же надо быть лживой (или тупой?) дрянью, чтобы такое нести? Заявлять о сокращении в перио подъема... Значит дальше будем врать.
Эти уроды слепы, глухи, тупы но патякують, як навіжені.
Только дебил не знает, что Германия на этой неделе переходит от 350000 тестов в неделю к 5000000. И будут наращивать. А єта свора тупых воров анонсирует выпуск 1000 тестов в день, которых "полностью хватит". Злость зашкаливает....

Зелебыдло рукоплещет. Акуеть можно.
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Не уменьшение процента заболевших,а уменьшение процента среди тех,кому сделали анализ на заболевание,не нужно хитрить.
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Так может мише уже можно заняться любимым делом?
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Не из секты зелёного гнома, но в его словах есть резон).
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Только потому что меньше стали въезжать. Большинство въехало.
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Вчера было воскресенье, тестировщики гуляли и намного меньше тестировали. А он нам головы морочит.
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Боже, как они глупы и недальновидны.

Gestern um 02:05
Alexander Melikov Друзья!
У меня подтвердился COVID-19.
Вот уже больше 10 дней я веду интенсивную борьбу с этой премерзопакостной хворью.
И как врач, и как пациент, позволю высказать своё мнение и предостеречь вас от этой дряни.
Скажу сразу - инфекция действительно гадкая..
Появляется внезапно и меняет все на то, что было ДО, и то, что будет ПОСЛЕ.
COVID-19 гораздо ближе, чем вам кажется. Он подошёл уже вплотную к каждому из вас, он скребется зубцами своей короны в вашу входную дверь..
Карантинные меры, которые принимаются сейчас - это не свалившиеся на голову выходные, это не праздник, а повод заняться профилактикой и, возможно, не подхватить эту инфекцию.
Врачи всех специальностей работают в авральном режиме.
Московским правительством и Департаментом здравоохранения проводится колоссальная работа по перепрофилированию стационаров, к чему уже подключены даже федеральные медицинские учреждения.
Стационары уже переполнены, врачи работают на износ.. И падают.. Как упал я.. Падают сильнее меня, как множество моих коллег, находящихся сейчас в больницах с двухсторонними пневмониями на кислородной поддержке.
Прошу вас, проявите благоразумие и не выходите лишний раз из дома!
COVID-19 обладает высоченной контагиозностью.
Пусть, так называемым аэрозольным путем, при чихании и кашле, он улетает недалеко, не более, чем на 1 метр, ибо сам по себе обладает тяжёлым весом. Но он осаживается на поверхностях и ждёт. Ждёт вашего прикосновения. Ждёт, когда потом вы почешете носик или глазик.
И он обязательно дождётся.
Посмотрите на катастрофическую ситуацию в Европе - развитые и цивилизованные страны: Италия, Испания, Франция, Англия...
Посмотрите на количество погибших.
И поймите наконец, что нас ждёт практически тоже самое..
И самое интересное: в свете последних событий, развеян миф, что коронавирус тяжело поражает лишь пожилых людей с кучей хронических заболеваний. Это не так! Сейчас основная масса пациентов в тяжёлом состоянии - это возрастная группа от 30 до 50 лет.
Но мы.. Но ВЫ можете ещё это остановить!
COVID-19 обладает ужасным свойством - практически молниеносно вызывать тяжелейшие двухстороннии пневмонии с вовлечением всех сегментов лёгких, острый респираторный дистресс синдром.
Лечение таких патологий очень тяжёлое и длительное. Да и в случае успешного разрешения этих пневмоний, слишком велик шанс дальнейшей инвалидизации..
Я ни в коем случае не пугаю вас, друзья мои!
Ещё полтора месяца назад я лично не относился к этой пандемии серьёзно.. Скажу честно, относился даже с некоторой иронией..
Но последние несколько недель заставили кардинально изменить свое мнение.
Что я могу посоветовать как врач и как пациент?
Повторю уже крылатую фразу - не выходите без надобности из дома.
Регулярно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе.
Надевайте маски в магазинах, транспорте и в любых общественных помещениях.
Не трогайте руками лицо. Вот вообще не трогайте. Да, тяжело. Но вы не трогайте.
Обрабатывайте свои гаджеты дезинфецирующими растворами по несколько раз в день.
Как бы ни было смешно - но пользуйтесь резиновыми перчатками.. В тех же магазинах и общественных местах.
А при появлении первых симптомов заболевания, как правило, высокой температуры, сухого кашля - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя и близких, будьте благоразумны.
Ну а я пошёл пить очередную порцию уже опротивевших таблеток.
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