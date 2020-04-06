 Зменшення кількості хворих на коронавірус - це результат карантину, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Із 1319 випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксовано 68. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.

"Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними", – наголосив Президент.

Додатково на нараді доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонування в Україні. Сьогодні на деяких з них відбувається неконтрольоване скупчення людей, що є величезним ризиком поширення коронавірусу. Ухвалено рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки.

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