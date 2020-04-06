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 Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

На Харківщині контррозвідники і слідчі Служби безпеки України викрили механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через аферу з соціальними виплатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужби встановили, що організувала незаконну схему мешканка Донецької області. Зловмисниця за грошову винагороду пропонувала мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння у безпідставній виплаті пенсій та інших видів державної соціальної допомоги. За сприяння працівників фейкових правоохоронних органів та органів соціального захисту квазіреспублік зловмисниця оформлювала документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них правоохоронці виявили бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", а також померлих осіб", - сказано в повідомленні.

За інформацією СБУ, частину прибутків зловмисниця передавала представникам так званих "МДБ" "Л/ДНР" для їх фінансового і матеріального забезпечення.

Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів Л/ДНР 01

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у містах Слов’янськ та Бахмут співробітники СБ України вилучили документи з доказами протиправної діяльності, а також гроші у сумі понад 2,3 мільйона російських рублів, які ймовірно призначалися для фінансування терористичних організацій.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторці протиправної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів Л/ДНР 02

Викриття незаконної схеми здійснювалося під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів Л/ДНР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187033
 
   
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Это ловля своего хвоста! Прекратить выплаты всяким шастающим "переселенцам"!
Проверили в любой день, нет по месту регистрации - вычеркнули навечно!
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Гривны , вероятно , поменяли на рубли в обменниках . Тогда ещё один вопрос - откуда на территории Украины бумажки по 2 тысячи ? У них , кажется , дизайн связан с оккупацией Крыма и на территории Украины их хождение запрещено .
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Это только для банков действует, у менял святого нет, хоть с портретом Гитлера-Сталина-Путина.
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Їх розстріляють - арештують та конфіскують ВСІ активи ...., чи "посадять" на років 25-ть ..????? А обміняють....
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а шо это за Рубели нахрен, разве пенсию деревянными плотят в Харькове?
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