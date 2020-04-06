 Рейдери, які заволоділи садибою Міллера, постануть перед судом, - прокуратура Києва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Встановлено, що у 2017 році три людини, які є членами однієї сім'ї, за допомогою підроблених документів незаконно вивели цю будівлю з комунальної власності і внесли до статутного фонду належної їм фірми як об'єкт незавершеного будівництва.

Внаслідок фіктивної угоди територіальну громаду Києва незаконно позбавили об'єкта нерухомості вартістю 9,3 млн гривень, а також земельної ділянки, на якій він розташований.

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Дії обвинувачених кваліфіковані за ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зараз обвинувальний акт стосовно зловмисників направлено до суду для розгляду по суті.

Крім того, з метою захисту інтересів держави в особі територіальної громади міста Києва за клопотанням прокурора на історичну будівлю накладено арешт із забороною здійснювати будь-які угоди.