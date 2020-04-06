 Рейдери, які заволоділи садибою Міллера, постануть перед судом, - прокуратура Києва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Встановлено, що у 2017 році три людини, які є членами однієї сім'ї, за допомогою підроблених документів незаконно вивели цю будівлю з комунальної власності і внесли до статутного фонду належної їм фірми як об'єкт незавершеного будівництва.
Внаслідок фіктивної угоди територіальну громаду Києва незаконно позбавили об'єкта нерухомості вартістю 9,3 млн гривень, а також земельної ділянки, на якій він розташований.
Дії обвинувачених кваліфіковані за ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Зараз обвинувальний акт стосовно зловмисників направлено до суду для розгляду по суті.
Крім того, з метою захисту інтересів держави в особі територіальної громади міста Києва за клопотанням прокурора на історичну будівлю накладено арешт із забороною здійснювати будь-які угоди.
Таких домов весьма не мало! Могу опубликовать фото тут, ели Цензор позволит...
будівлі старіють не лише фізично, а й морально... іноді, будівлі в досить пристойному стані спеціально доводять до аварійного стану... бо земля під цими будівлями коштує в рази дорожче самих будівель. і інвестиція в нове будівництво на цих місцях має привабливу рентабельність, на відміну від збиткової затії по відновленню цих будівель.
як-то кажуть, нічого особистого...
А старі будинки мають в собі набагато більше потенціалу, ніж ви собі уявляєте...
- якщо діловий центр великого міста територіально співпадає з його історичним центром, то перший гарантовано приб'є другий. наочна практика.
- потенціал старих та історичних будівель визначається готовністю цей потенціал оплачувати. наприклад: ви готові переплатити кілька сот баксів за ніч в готелі в історичній будівлі? гаразд, припустимо, що саме ВИ готові. вийдіть на вулицю, гляньте людям у вічі... ви там бачите таку готовність? це буде відповіддю про потенціал.
1.Історичні будинки підтримують туристичну структуру - не цікавий Париж без історичних будівель. Та і сьгодні є будинки, яки відображені в "Трьох мушктерах".
2.В Літві історичне місто ніхто не чіпає - поруч побудували інше - з дорогами і будинками. В навих живуть комерсанти а в історичну частину ходять туристи.
Якщо у Киян спитаєте - чи підходять для них нововведення адмінстрації? Побачите на виборах. Кличка в Києві більше не буде.
мо то кумунальники незаконно захопили усадьбу... у Міллера... а це родичі... встановлюють буржуазну справедливість.